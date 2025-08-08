El dj Dombresky presenta por primera vez en Ibiza a su ‘alter ego’ Disco Dom

El próximo martes 26 de agosto el dj y productor francés Dombresky presenta por primera vez en Ibiza a su aclamado alter ego Disco Dom, en una cita exclusiva en Chinois.

Este proyecto musical rinde homenaje a los sonidos del soul, disco y funk de los años 70 y 80. Una cuidada ambientación retro, bolas de espejos, fotomatones y cócteles temáticos transportarán al público a otra época.

Tras conquistar pistas de baile en todo el mundo, Disco Dom aterriza en Ibiza dispuesto a convertir la pista de Chinois en el epicentro de una experiencia sensorial en la que solo existen el ritmo, el brillo y la energía contagiosa.