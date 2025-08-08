Cena con vistas a Dalt Vila y los fuegos artificiales

Este viernes 8 de agosto, el restaurante Mikasa Ibiza propone una velada exclusiva para celebrar Sant Ciriac desde su azotea con vistas a Dalt Vila. La experiencia incluye una cena tipo cóctel con sabores mediterráneos y asiáticos, como croquetas de langostinos, bao de cordero o mini burgers de wagyu; postres variados y bebidas incluidas. La música en vivo de Be.Lanuit, Belén Bembé y Tupac Peralta acompañará la noche hasta el espectáculo de fuegos artificiales. El aforo es limitado y las reservas pueden hacerse a través de la página web del establecimiento.