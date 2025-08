Techno, house y disco para animar la semana

Hï Ibiza afronta una nueva semana de música con algunas de sus residencias más emblemáticas. Este viernes, Joseph Capriati lidera una nueva entrega de METAMORFOSI en el Theatre, acompañado por Dennis Cruz y Bontan. En la Club Room, Indira Paganotto compartirá cabina con Héctor Oaks, ONYVAA y Natalia Roth, mientras que el Wild Corner contará con Not From Here, Knowhat B2B Miky J, Murphy’s Law, Mike Morrisey y DJ Fiore.

El domingo es el turno de Glitterbox, que llenará de disco y house el club número uno del mundo. Dan Shake B2B MYD, Roger Sanchez, Dames Brown, DJ Minx y Sophie Lloyd protagonizarán la cita en el Theatre. La Club Room recibirá a Eli Escobar, Floorplan y Rich Medina, mientras que el Wild Corner lo hará con Gok Wan, Joshua Lang y Mike Dunn.

El lunes 4 de agosto, OUR HOUSE regresa con MEDUZA y James Hype al frente. Chelina Manuhutu, Tita Lau, Hannah Laing, Sim0ne y David Rust completan el cartel en las distintas salas.

El miércoles 6 de agosto será el turno de Dom Dolla, DJ Seinfeld, HAAi y Natasha Diggs en el Theatre, mientras que Patrick Topping, Gaskin y Jordan Peake animarán la Club Room y The Menendez Brothers harán lo propio en el Wild Corner.