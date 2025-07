De parque acuático a templo del lujo: así renace uno de los enclaves más icónicos de Ibiza gracias a los hermanos Sanllenhy

Durante años, el antiguo parque acuático Aqualandia, ubicado en la zona de Talamanca fue un espacio olvidado. Hoy, ese mismo enclave se ha convertido en uno de los puntos más sofisticados y vibrantes de Ibiza gracias a la visión de dos hermanos que han revolucionado el panorama del lujo en la isla. Eric y Aleix Sanllehy, fundadores de S15 Group, han transformado este enclave en CLAP HOUSE & SEVEN WELLNESS, un destino integral que fusiona gastronomía de vanguardia, bienestar premium, arquitectura contemporánea y una experiencia sensorial única.

Este proyecto no solo ha redefinido un espacio físico, sino que ha marcado el inicio de una nueva narrativa en Ibiza, una que apuesta por el diseño consciente, las alianzas estratégicas y la creación de lugares con alma.

La piscina de CLAP HOUSE. / Imam Comunicación

Un proyecto visionario con sello local y proyección internacional

La historia de CLAP HOUSE comienza hace más de cuatro años, cuando los hermanos Sanllehy vieron en las ruinas del viejo parque acuático una oportunidad para crear algo sin precedentes. "Sabíamos que Ibiza necesitaba un lugar que no solo ofreciera lujo, sino una experiencia transformadora, completa y coherente con su entorno", explican.

Con esa idea clara, iniciaron un proceso de transformación total que integraba arquitectura, interiorismo, ingeniería y gestión de proyecto bajo la dirección de su firma, S15 Group. El resultado: un espacio donde conviven el restaurante japonés contemporáneo CLAP, el club de piscina de estética refinada y el centro deportivo SEVEN, diseñado para el entrenamiento de alto nivel.

Todo ello, además, con una línea arquitectónica que respira elegancia mediterránea, geometría limpia y materiales nobles.

S15 Group cuenta con la colaboración de SEVEN WELLNESS para su oferta de fitness premium. / Imam Comunicación

CLAP HOUSE: lujo integral que se vive con los cinco sentidos

El alma del proyecto es la fusión de conceptos aparentemente dispares: la serenidad del bienestar, la energía de la gastronomía creativa y la estética del diseño más depurado. En CLAP HOUSE nada es improvisado, desde los recorridos interiores hasta el paisajismo, cada detalle ha sido pensado para generar una experiencia sensorial completa.

En el ámbito gastronómico, CLAP despliega una carta que combina cocina japonesa moderna con guiños al producto local, todo ello en un entorno escénico diseñado para sorprender sin excesos. La propuesta se alinea con los valores del nuevo lujo: autenticidad, atención al detalle y equilibrio.

Por su parte, SEVEN WELLNESS aporta el componente de salud y entrenamiento físico con una propuesta que combina tecnología de vanguardia, asesoramiento personalizado y un enfoque holístico del bienestar. Este espacio, dirigido a un público exigente y cosmopolita, refuerza la dimensión experiencial de CLAP HOUSE: no se trata solo de pasar el día, sino de sentirse parte de un estilo de vida.

Un diálogo con el arte, la moda y el diseño

Este verano, CLAP HOUSE se viste además con la estética icónica de Dolce&Gabbana, a través de su experiencia efímera DG Resort. El famoso estampado de leopardo de la firma italiana cobra vida en las hamacas, textiles y detalles decorativos del beach club, generando un diálogo visual con el diseño arquitectónico del espacio.

La colaboración entre S15 Group y Dolce&Gabbana representa algo más que una alianza de marca: es la materialización de una filosofía compartida donde el diseño y la identidad mediterránea se funden en un mismo lenguaje visual.

El famoso estampado de leopardo de Dolce&Gabanna está en hamacas y sombrillas. / Imam Comunicación

S15 Group: un modelo de desarrollo que transforma el paisaje ibicenco

El caso de CLAP HOUSE no es una excepción, sino el primer hito visible de una nueva forma de desarrollar proyectos en la isla. Los hermanos Sanllehy, a través de S15 Group, están impulsando una manera de concebir el espacio urbano que se aleja del modelo especulativo tradicional. Su propuesta se basa en crear lugares con alma, que dialoguen con el entorno y ofrezcan experiencias reales a sus usuarios.

"Creemos en una Ibiza que se reinventa sin perder su esencia. Nuestro compromiso es construir desde el respeto al lugar y desde la excelencia conceptual", afirman.

CLAP HOUSE simboliza así no solo una nueva referencia en la oferta de lujo en Ibiza, sino también un manifiesto: se puede transformar sin destruir, se puede innovar sin perder raíces, se puede ofrecer lujo sin caer en el exceso.

CLAP HOUSE es el nuevo destino de moda en Ibiza. / Imam Comunicación

Un destino llamado a marcar tendencia

Ubicado en la exclusiva zona de Talamanca, CLAP HOUSE & SEVEN WELLNESS se consolida como el nuevo place to be del verano en Ibiza. Un destino que atrae a residentes, visitantes internacionales y personalidades del mundo de la cultura, el diseño y la gastronomía. No es solo un lugar de moda: es un reflejo de hacia dónde se dirige el futuro de la isla.

Porque Ibiza ya no se define solo por sus playas ni por su vida nocturna. También se define por espacios como este, que combinan sensibilidad estética, propuesta diferencial y una visión a largo plazo.

Y en el epicentro de este cambio están los hermanos Sanllehy, dos nombres que ya son sinónimo de transformación y excelencia en la isla. Dos creadores de experiencias. Dos visionarios de una nueva Ibiza.