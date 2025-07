Un oasis en Ibiza en el que el tiempo parece detenerse... hasta que empieza la fiesta

Hay lugares en Ibiza donde el tiempo parece detenerse. Destino Five Ibiza es uno de ellos. Un refugio pensado para quienes quieren descansar sin renunciar al pulso de la isla, con el mar al fondo y una propuesta tan completa como tentadora.

Las habitaciones son un oasis de calma. Amplias, luminosas y con una decoración que invita a bajar revoluciones. Las camas, grandes y cómodas, parecen diseñadas para olvidarse del despertador. El baño, equipado con todo lo necesario, completa un espacio pensado para el bienestar. Cada habitación cuenta con aire acondicionado, televisión, minibar y una terraza privada con sillas y hamaca, perfecta para dejarse mecer por la brisa veraniega.

Tres propuestas gastronómicas

El viaje continúa por los sabores. Destino Five Ibiza propone tres maneras de recorrer la gastronomía sin salir del complejo. En Elia, la cocina griega deslumbra con platos llenos de frescura y matices mediterráneos. A primera hora, el aroma del desayuno en Cielo se mezcla con el de los cafés recién servidos. Un bufé generoso, con opciones dulces y saladas, también sin gluten, que hacen justicia a los paladares más exigentes. A mediodía, Cielo se reinventa con una carta ligera: ensaladas frescas, mariscos a la parrilla y pequeños bocados para compartir. Junto a la piscina, Playa Pacha ofrece un menú más desenfadado y multicultural con sushi, ceviche, nachos con guacamole… todo servido en las hamacas y camas balinesas, con los pies a un paso del agua.

Ensalada de sandía, una de las propuestas de Elia. / Destino Five Ibiza

Y es que la piscina es otro de los grandes reclamos de Destino Five Ibiza. De grandes dimensiones y poca profundidad, invita a zambullirse y olvidarse del reloj mientras el dj pone la banda sonora. La música, siempre presente, pero nunca invasiva, acompaña a quienes prefieren refrescarse o simplemente dejarse llevar por el ambiente desde las tumbonas.

Para los más activos, el gimnasio al aire libre es un acierto. Sus materiales permiten entrenar sin importar las altas temperaturas, convirtiéndose en un rincón donde el deporte y la naturaleza se dan la mano.

El dj Marco Carola en la apertura de Pacha ICONS. / Destino Five Ibiza

Pacha ICONS

Pero hay un momento en que todo cambia. Cada jueves, de 17 a 23 horas, el complejo se transforma con Pacha ICONS, un espectáculo en el que Marco Carola y otros dj legendarios de la escena llenan el aire de energía. La tarde se convierte en una auténtica celebración de la música electrónica, con la puesta de sol como telón de fondo.

Todo esto no sería igual sin el equipo humano que hace posible la experiencia, profesional, cercano y atento a cada detalle. Gracias a ellos, Destino Five Ibiza no es solo un hotel, sino un pequeño universo donde la música, la gastronomía y el descanso bailan al mismo ritmo. Un lugar al que siempre apetece volver.