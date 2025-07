Del psy-techno al house más melódico sin salir de Hï Ibiza

Este viernes, Joseph Capriati regresa al Theatre de Hï Ibiza con una nueva entrega de su residencia Metamorfosi, un proyecto que redefine el formato club. Compartirá cabina con Chris Stussy en una combinación de house hipnótico y groove expansivo. Completan el cartel Josh Baker y el dúo Elliot Schooling & Liam Palmer.

En la sala Club, Indira Paganotto, reina del psy-techno, lidera junto a Dax J, Vladimir Dubyshkin y Antonio De Angelis. La experiencia se completa en The Lab, el espacio inmersivo que esta semana acoge los sets de Marco Tropeano, US Two, Michele Tiberio y un invitado aún por desvelar.

El lunes regresa Our House, el evento que reinventa el sonido y la estética del house contemporáneo, con James Hype y Meduza como protagonistas. Destaca el debut de Meduza³, un show híbrido que fusiona DJing, piano y tecnología MIDI, y la nueva propuesta audiovisual de James Hype, Sync, con su set sincronizado a un increíble juego de luces.

En el Theatre actuarán también Kream y Tita Lau, mientras que la sala Club estará liderada por la escocesa Hannah Laing, junto a Odymel y Fenrick, en una noche que promete energía y ritmo en todas las pistas.