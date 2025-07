Raule: “volver a Las Dalias siempre es lo mejor, porque es como volver a casa”

Raule (Jerez de la Frontera, 1984) es un músico y compositor jerezano que ha logrado fusionar flamenco, funk y pop de una manera única, creando un estilo fresco y vibrante que ha conquistado al público español. Tras su paso como miembro de Radio Macandé, comenzó su carrera en solitario en 2017, y desde entonces ha consolidado su nombre en la música española con álbumes como Sin Protocolo, Limbo y su más reciente trabajo Zurdo (2024). Con una propuesta musical innovadora, Raule se ha posicionado como una de las voces más prometedoras y versátiles del panorama musical.

Este jueves, Raule regresa a Ibiza para volver a actuar en Las Dalias, un lugar emblemático de la isla que, como como más adelante nos cuenta, le traslada a su casa. Este concierto forma parte de su nueva gira Dopamina, que lo llevará a recorrer varias ciudades de España.

Raule, su propuesta fusiona géneros como flamenco, funk y pop. ¿Cómo definiría su sonido? ¿Cómo cree que ha evolucionado desde sus inicios hasta Zurdo y esta nueva etapa musical?

Nuestro sonido es un sonido sureño evolucionado a la actualidad, pero la verdad que hemos intentado respetar siempre el sonido de Limbo y de Zurdo. Este año hemos cambiado todo, trabajando con Tato Latorre y usando sonidos que nunca hubiéramos usado, pero la verdad que estamos encantados con el resultado.

La música que yo he oído siempre ha tenido esos matices de funk, flamenco, de rock… y poco a poco, dentro de mi cabeza he ido haciendo un híbrido con todos los estilos e ideas que teníamos en las manos y ha acabado saliendo este tipo de música que hacemos ahora.

Raule fue miembro de Radio Macandé. / Victor Moreno

Dentro de esa fusión de géneros que tanto le caracteriza, ¿hay alguno de ellos en los que se sienta más cómodo o sienta que le representa más? ¿El flamenco sería su preferencia?

Los géneros donde más cómodo me siento, evidentemente son flamenco, funk y hip hop. Son los géneros que más he oído durante toda mi vida. Todo mi entorno oye estos géneros y al final me terminé impregnando también de esta música y la fui metiendo poco a poco en mis temas.

¿Qué género no ha tocado aún y sentiría que sería un reto en el que embarcarse en un futuro?

Pues me quedan heavy metal, clásico… (risas). No sé, la verdad que no creo que me mueva mucho de dónde estoy, es dónde he encontrado la comodidad después de tantos años probando pop o flamenco, ahora es cuando he hecho mi propia dosis y es la que me gusta.

¿Cómo trabaja en la creación de una nueva canción? ¿Es algo espontáneo o suele tener una estructura definida en su proceso creativo?

Para componer yo me suelo hacer horarios, de noche generalmente porque soy bastante nocturno. Intento siempre antes escribir la letra y a partir de ahí ir dándole forma. No tengo tampoco una receta clave para hacer mis canciones. A lo mejor un día me apetece hacer el estribillo, otro día hago la estrofa, otro día el puente… y esa suele ser mi metodología.

Raule durante un concierto. / Victor Moreno

¿Hay artistas o movimientos musicales que le hayan influenciado particularmente a lo largo de su carrera? ¿Cómo encuentra inspiración a la hora de componer?

Mis artistas favoritos son Residente y Jorge Drexler. Creo que ahora mismo en el mercado son las dos personas más potentes escribiendo desde mi punto de vista. Seguramente alguna referencia de ellos puede ser que haya cogido en algún momento de mi vida.

Vuelve a Las Dalias tras su última visita en 2023. ¿Qué recuerdos guarda de este icónico espacio de la isla y qué hace tan especial la experiencia de tocar en este espacio?

Para mí Las Dalias es algo increíble, maravilloso, me recuerda mucho a unas zonas de Cádiz: El Palmar, Vejer, Los Caños… toda esa zona. Me recuerda a mi casa. Por eso siempre que vengo a Las Dalias me siento tan cómodo y puedo ser tan yo que cada vez que vuelvo a Las Dalias para mí es lo mejor que hay en la isla. Además es un poco como soy yo, lo que hace que me sienta muy contento de volver.

Ibiza es un lugar lleno de energía y creatividad. ¿Qué significa para usted la isla?

Un poco lo que comentaba anteriormente. Me siento muy identificado con Las Dalias porque me siento como en casa, tiene esa esencia que para mí es estar en casa. Cuando llegas a un sitio donde parece que ya has estado y no conocías, la verdad que es increíble.

El jueves muchos seguidores se encontrarán con usted y esta gira de Dopamina que no ha presentado aún en la isla, ¿qué le puede decir a todos esos seguidores que vendrán el jueves sobre lo que se van a encontrar?

Lo que se van a encontrar va a ser diversión, se van a reír, van a llorar posiblemente con alguna canción, vamos a bailar muchísimo, y sobre todo vamos a cantar, vamos a participar muchísimo con el público. Esto es lo que más nos gusta, el sitio pide a gritos que sea algo muy especial y muy íntimo, y la verdad que estoy encantado de poder volver a Las Dalias.