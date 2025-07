Este es el calendario de Pacha Ibiza para esta semana

Pacha Ibiza continúa desplegando esta temporada su cartel de estrellas, con una semana repleta de música, energía y espectáculos únicos. Desde la magia de Blond:ish hasta el ritual dominical de Solomun +1, cada noche en Pacha es una experiencia distinta. Estas son las citas imprescindibles de los próximos días.

Miércoles 9 de julio – Abracadabra

Blond:ish regresa con su movimiento icónico, Abracadabra, acompañado por Ben Sterling, Salome Le Chat y Hank. Cada miércoles, la canadiense ofrece un viaje musical lleno de energía y propósitos, con una selección de temas que trascienden géneros y buscan hacer sentir bien a los asistentes. Un espectáculo para soñar despiertos.

Jueves 10 de julio – Defected

La legendaria discográfica Defected toma el relevo los jueves con un lineup de lujo: Dennis Ferrer, SG Lewis, Carl Craig, Eliza Rose y Nasser Baker. Con más de 25 años a sus espaldas, Defected sigue marcando la pauta del house con sus inconfundibles grooves y su increíble comunidad.

Viernes 11 de julio – Music On

El viernes es territorio de Marco Carola y su emblemática fiesta Music On. El dj napolitano, conocido por sus sesiones maratonianas y su visión del techno house más puro, estará acompañado por Rufus Du Sol (dj set) y Chambord. Una noche de alto voltaje para los amantes de la electrónica más contundente.

Sábado 12 de julio – Flower Power

Los sábados en Pacha se visten de libertad y amor con Flower Power. Roger Sanchez, Bora Uzer y Sam Oui pondrán la banda sonora a una noche atemporal, con clásicos del house y un espectáculo visual que culmina con la energía en vivo de Bora Uzer.

Domingo 13 de julio – Solomun +1

Los domingos son sinónimo de Solomun +1, una de las residencias más emblemáticas de la isla. El dj bosnio desplegará toda su magia con un set 'All Night Long' que promete ser, una vez más, un ritual imperdible bajo el lema 'Nobody Is Not Loved'.

Lunes 14 de julio – Sonny Fodera

La semana siguiente arranca con el house de Sonny Fodera, acompañado de Zerb, Danny Howard y Laeet. El australiano, responsable de éxitos como Somedays, llena los lunes de beats profundos y melodías contagiosas.

Martes 15 de julio – CamelPhat

El martes, el dúo CamelPhat vuelve a tomar la cabina de Pacha junto a Scenarios (Emanuel Satie, Maga, Sean Doron, Tim Engelhardt). Con su combinación de voces etéreas, house melódico y un despliegue audiovisual impresionante, CamelPhat transforma los martes en una cita ineludible.

Las entradas y mesas VIP para todas las fiestas están ya disponibles. Una semana más, la icónica discoteca demuestra por qué sigue siendo el epicentro de la música electrónica en la isla.