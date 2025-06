Martin Garrix celebra 10 años en Ushuaïa Ibiza con un nuevo concepto

Ushuaïa Ibiza se prepara para vivir una noche legendaria este jueves 19 de junio, con el opening del nuevo concepto de Martin Garrix, titulado ‘X’, que celebra el décimo aniversario de su icónica residencia en la isla. La superestrella neerlandesa regresa con más fuerza que nunca para rendir homenaje a una década de actuaciones explosivas, pura euforia en la pista y momentos inolvidables vividos en el corazón de Platja d’en Bossa.

Martin Garrix no estará solo en esta cita tan especial. Para inaugurar la temporada, el cartel incluye un potente B2B entre Ferreck Dawn y Low Steppa, además de las actuaciones de Alex Mills y Repiet.

El artista, que comenzó su andadura en Ushuaïa como telonero de David Guetta, se convirtió en cabeza de cartel en 2015, iniciando así una de las residencias más queridas y aclamadas por el público internacional. Desde entonces, Garrix ha hecho historia en la isla, convirtiéndose en una figura esencial del verano ibicenco y en una referencia absoluta de la escena global.

Este verano, del 19 de junio al 25 de septiembre, el "rey de los jueves" volverá a encender la magia con sus icónicos sets llenos de energía y éxitos globales como 'Animals', 'Scared To Be Lonely' o 'In The Name of Love'.

Reconocido cinco veces como el dj número uno del mundo por la prestigiosa encuesta Top 100 DJs de DJ Mag, Martin Garrix ha construido una relación única con el público de Ushuaïa Ibiza, un club que ha crecido con él y donde cada temporada marca un nuevo estándar de espectáculo y producción.

Este 2025, la celebración de sus diez años promete llevar la experiencia Garrix a otro nivel. Line-ups de altura, una producción audiovisual deslumbrante y un viaje emocional cargado de historia y futuro harán de cada jueves una cita imprescindible.