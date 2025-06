Bresh recibe este sábado al argentino Paulo Londra

El calendario avanza, pero las noches en Amnesia Ibiza no aflojan. Este fin de semana, el icónico club vuelve a desmarcarse con una doble propuesta que une sorpresas musicales, escenografía renovada y un ritmo imparable en cada pista. El sábado, la fiesta Bresh contará con un invitado muy especial. El artista argentino Paulo Londra aterriza en la isla para ponerle voz a una noche que tiene todos los ingredientes para ser inolvidable, con hits que cruzan el reguetón, el trap y el pop urbano.

Bresh ha sabido diferenciarse en una isla dominada por la electrónica y esta temporada ha ido un paso más allá. Tanto el interior como el exterior de Amnesia han sido transformados con nuevos montajes visuales, zonas interactivas y decoraciones. Las nuevas photo opportunities son solo una parte del encanto. El resto lo pone la música, que viaja sin complejos por varias décadas y géneros.

El domingo cambia el registro pero no la intensidad. Llega Pyramid, la fiesta más sólida de Amnesia para los amantes del sonido underground. En la Terraza, Coast 2 Coast (Gene and The Ghost), Dr Banana, Enzo Siragusa y Marsolo desplegarán un recorrido sonoro que va del UK Garage al minimal house, con grooves diseñados para no dejar de bailar. Mientras tanto, en la Main Room, el tecno se vuelve protagonista con una alineación de peso que incluye a artistas de la talla de Alexxandra, Daria Kolosova, Fatima Hajji y Klangkuenstler, que se encargarán de elevar la presión con sets que combinan fuerza, oscuridad y energía industrial.