Hilight Tribe: “Nuestra música es un viaje colectivo de energía, danza y conexión”

Hilight Tribe tiene un sonido muy característico que fusiona la música electrónica con influencias tribales. ¿Cómo describirían su estilo musical a alguien que no os ha escuchado hasta ahora?

Nuestra música es una fusión entre lo ancestral y lo futurista. Tocamos en vivo con instrumentos tribales de todo el mundo (como djembés, didgeridoos, n’goni), combinados con ritmos electrónicos modernos como trance, techno o house, pero 100% tocado en vivo. Lo llamamos Trance Orgánica o Natural Trance. Es una música para el cuerpo, el corazón y el espíritu, pensada tanto para bailar como para conectar con algo más profundo. Imagina una rave en medio de la selva, donde los DJs han sido reemplazados por músicos tribales tocando en directo, pero con la misma energía electrónica de un festival de música trance.

Hace años que recorren el mundo con su música, sin embargo la parte electrónica, que es algo muy marcado en su estilo, ha ido evolucionando. ¿Cómo han experimentado esa evolución dentro del panorama musical? ¿Ha sido difícil mantenerse fieles al sonido que sienten como su identidad?

Sí, la parte electrónica de nuestra música ha evolucionado mucho con el tiempo, tanto por la evolución tecnológica como por los cambios en las tendencias musicales. Cuando empezamos en 1999 , la trance psicodélica y la música electrónica tribal eran escenas muy underground. Lo que hacíamos era casi una rareza: tocar trance con instrumentos en vivo. A lo largo de los años, han llegado nuevas generaciones de productores, nuevos estilos y nuevas herramientas de producción que te empujan a evolucionar. Pero siempre hemos sido muy cuidadosos de mantener nuestra identidad: trance orgánica, 100% en vivo, con instrumentos étnicos y una energía chamánica. Adaptarnos sí, pero sin perder el alma. A veces eso implica tomar decisiones difíciles: no seguir una moda, mantener una estructura rítmica más tribal cuando todo apunta al EDM, o no utilizar samples si podemos tocarlo nosotros. Pero al final, creemos que eso es lo que nos mantiene conectados con nuestro público: la autenticidad. La trance de Hilight Tribe no es solo un estilo musical, es una filosofía de vida y una forma de conectar con lo sagrado a través del baile.

Han pasado unos años desde la última vez que les vimos en Las Dalias. ¿Recuerdan cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo que esperan este jueves?

Sí, ¡claro que lo recordamos! Las Dalias siempre ha sido un lugar muy especial para nosotros. Cada vez que hemos tocado allí ha sido fuera de la temporada alta, en mayo o en octubre, y aun así la energía fue increíble, muy íntima y mágica. Esta vez es diferente, porque venimos en junio, ya dentro de la temporada, y eso significa un público mucho más internacional, con gente de todas partes del mundo. Nos emociona mucho ver cómo nuestra música puede unir a tantas culturas en un solo lugar, y Las Dalias tiene ese espíritu único, entre lo bohemio, lo tribal y lo cósmico. Lo que esperamos este jueves es una gran celebración: una explosión de energía, conexión y baile, con un público que quizás no nos ha visto antes, mezclado con los fieles que ya nos conocen y sienten ese vínculo con nuestra música. Va a ser muy potente.

Además, en esta ocasión harán un doblete, primero en el Garden de Las Dalias y después en Akasha, ¿cómo se prepara un show como este teniendo en cuenta los dos espacios?

Sí, esta vez tenemos un formato muy especial que nos encanta: vamos a hacer un doblete, empezando con el concierto de Hilight Tribe en el Garden de Las Dalias y luego continuando la fiesta en Akasha con una auténtica Hilight Night. Es una fórmula que ya conocemos bien, donde empezamos con la música en vivo y después seguimos con dj sets hasta el amanecer. Pero esta edición tiene un toque aún más especial. La noche comenzará con IROOTS, nuestro conguero, que abrirá el Garden con su proyecto dub, acompañado por Fred Z al saxo. Juntos nos presentarán sus últimas producciones dub en un set muy fresco y groovero, ideal para entrar en el viaje musical de forma suave pero con profundidad. Luego subiremos al escenario con Hilight Tribe para el concierto, y al terminar la energía se trasladará a la sala Akasha, donde nos acompañarán grandes artistas de la escena psy-trance como Sonic Species y Starling Hilltop. También estarán Scientyfreaks, el proyecto DJ de nuestro baterista, con su estilo tribal-electrónico tan característico, y yo mismo, Greg Hilight, haré un DJ set con música de la banda adaptada al dancefloor. Y una de las joyas de la noche será el dj set de mi hija Kahili Kose, que abrirá la sala Akasha justo después del concierto. Ella acaba de regresar de su gira por Japón y tiene un estilo muy especial, profundo y envolvente, ideal para hacer de puente entre el concierto en vivo y la parte más psicodélica de la noche. Será un viaje completo: empezamos con el dub, pasamos por el trance orgánico en vivo, y terminamos flotando en las galaxias del psytrance. ¡Una noche para vibrar alto!

Ya saben que la atmósfera de Las Dalias es siempre muy especial y ustedes concretamente siempre han sabido entenderla, por eso han tenido éxito en cada visita que han hecho. ¿Hay algo específico que forme parte de su espectáculo para que logren conectar con el público de la isla y la esencia de Las Dalias?

Totalmente, sabemos que la atmósfera de Las Dalias es única, tiene algo mágico que conecta muy bien con nuestra esencia. Es un lugar donde la música no es solo entretenimiento, sino una experiencia sensorial, espiritual y comunitaria. Por eso, cada vez que venimos, sentimos una conexión muy fuerte con el público y con la energía de la isla. Una de las claves, o si quieres llamarlo un pequeño secreto, es que nunca venimos con un show estándar. Esta vez hemos preparado un set especial, diseñado específicamente para fusionar con el estilo de Las Dalias: más psicodélico, más tribal, más profundo. Además, vamos a tocar algunas canciones nuevas en avant-première, temas inéditos de nuestro próximo álbum, que aún no han sido lanzados en ningún sitio. Nos gusta mucho probar música nueva en lugares como este, donde el público es muy receptivo, muy sensible. Las Dalias tiene esa mezcla de lo cósmico y lo terrenal que encaja perfectamente con lo que hacemos, así que nos sentimos en casa. Venimos no solo a dar un concierto, sino a vivir un ritual colectivo de música, danza y conexión.

Destacan mucho la energía como parte fundamental de lo que crean. ¿Qué creen que hace que la gente conecte tan profundamente con vuestra música?

Sí, para nosotros la energía lo es todo. Más que solo tocar música, lo que buscamos es generar una vibración que conecte a todos los presentes. Utilizamos instrumentos ancestrales, ritmos tribales y estructuras del trance porque son lenguajes universales, que hablan directamente al cuerpo, al corazón y al alma. Creemos que la gente conecta tan profundamente con nuestra música porque hay algo muy humano y atemporal en ella. No importa de dónde vengas ni qué idioma hables: un tambor, un didgeridoo o una guitarra tienen el poder de reunirnos más allá de las diferencias. Y cuando eso se mezcla con la energía del trance, que te lleva a estados casi meditativos a través del movimiento, se crea una experiencia colectiva muy fuerte. Además, todo lo que tocamos es en vivo, con el corazón abierto. No hay pantallas entre nosotros y el público, todo es real, orgánico, directo. Esa sinceridad energética se siente, y creemos que por eso la gente responde de una manera tan intensa y tan bonita.

¿Cuáles son los proyectos a futuro de Hilight Tribe? ¿Están trabajando en nuevos proyectos o nuevos sonidos? ¿Han probado a crear con otros géneros musicales o con otros artistas de géneros muy diferentes?

Ahora mismo estamos muy concentrados en varios proyectos importantes. Estamos en plena gira, trabajando intensamente en la producción de nuestro próximo álbum LUMINESSENCE VOL.2 , y también explorando nuevos instrumentos, aprendiendo a tocarlos e integrarlos en nuestras composiciones. Cada nuevo instrumento abre una puerta a nuevos sonidos, nuevas emociones, y eso requiere tiempo y dedicación. La creación de los nuevos temas con estos instrumentos nos ha absorbido bastante, tanto en el plano artístico como logístico. Por eso, por el momento no hemos tenido mucho espacio para colaborar con artistas de otros géneros, aunque es algo que realmente nos interesa y que tenemos en mente para el futuro. Después de lanzar el nuevo álbum, sí queremos abrir más espacio para explorar con otros músicos y estilos, cruzar mundos diferentes y ver qué conexiones surgen. Nos encanta la fusión, pero siempre desde un lugar sincero y auténtico, y eso lleva su tiempo. Así que por ahora, estamos centrados en terminar este nuevo capítulo de Hilight Tribe, que sentimos que va a ser muy potente.

Los artistas siempre dicen que la música es una forma de expresión muy personal, sin embargo ustedes son una banda muy coral con protagonismo de todos por igual. ¿Cuál es el secreto para mantener ese equilibrio artístico entre el individualismo y el grupo? Y a la hora de crear, ¿qué es lo que más les inspira en conjunto?

Es verdad que la música suele ser una forma de expresión muy personal, pero en Hilight Tribe siempre hemos funcionado como un organismo colectivo. Cada uno tiene su espacio para expresarse y aportar su esencia, y ese equilibrio se da porque compartimos una visión común: crear una música que conecte, que una y que eleve. El secreto está en el respeto mutuo, en la escucha y en entender que el objetivo es más grande que el ego de cualquiera. Somos cinco músicos con personalidades e influencias muy distintas, pero eso en vez de dividirnos, nos enriquece. Cada uno estudia y se sumerge en culturas y músicas del mundo por su cuenta: investigamos ritmos tradicionales, escalas antiguas, instrumentos étnicos… y luego compartimos ese conocimiento en el grupo para crear nuevos temas. Es un trabajo colectivo, pero también muy personal. Además, cada dancefloor y cada viaje que vivimos nos inspira. Ver cómo la gente reacciona en distintos países, sentir la energía de un público nuevo, o tocar en lugares sagrados o inesperados… todo eso se convierte en material creativo. La música de Hilight Tribe es como un viaje alrededor del mundo, y ese viaje se construye tanto desde la experiencia común como desde la búsqueda individual de cada uno de nosotros.

Para terminar y pensando ya en el concierto del jueves, ¿qué les dirían a los seguidores y la gente que vaya a veros, que pueden esperar de su próximo show en Las Dalias?

Lo que podemos decir es que este juevesen Las Dalias no será solo un concierto, será un viaje. Un ritual musical que hemos preparado con mucho amor y dedicación, pensado especialmente para este lugar tan mágico. La gente puede esperar un set lleno de energía, con nuevas canciones en avant-première de nuestro próximo álbum, mezcladas con los clásicos que tantos han bailado con nosotros. Hemos creado una experiencia pensada para conectar con la esencia de Las Dalias: tribal, libre, espiritual y muy poderosa. Y eso es solo el comienzo… porque después del concierto en el Garden, la fiesta continúa en Akasha con un line-up espectacular y una noche que irá subiendo de intensidad hasta perder la noción del tiempo. Así que a toda la familia de la isla y a quienes vienen de fuera: venid con el corazón abierto, los pies descalzos si queréis, y las ganas de vibrar juntos. ¡Nos vemos el jueves para celebrar la vida con música, danza y unidad!