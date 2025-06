Los ritmos funky de los 70 y 80 vuelven a sonar en el corazón de la isla

Luces cálidas, ritmos funky y una puesta de sol inolvidable. Así suena y se siente ‘Back to the Sunset’, la nueva campaña de Vibra Hotels que da la bienvenida al verano con una mirada nostálgica a los años dorados del funky. Un viaje emocional que conecta con la esencia de Ibiza y con el estilo libre y festivo que define a la cadena.

Inspirada en la estética retro de los 70 y 80, la campaña recorre algunos de los paisajes más icónicos del archipiélago, con especial protagonismo para Cala Salada, joya salvaje de la costa ibicenca, y Sant Antoni, capital mundial de los atardeceres. Allí, precisamente, Vibra Hotels prepara uno de sus proyectos estrella para este año, el Vibra Yamm, que abrirá sus puertas en pleno Sunset Strip.

Como en anteriores campañas, la música vuelve a ser el alma del relato. El clásico ‘Never Can Say Goodbye’, interpretado originalmente por The Jackson 5, marca el tono nostálgico y alegre de cada pieza de la campaña, incluida la valla publicitaria ya visible en puntos clave de Ibiza.

Con el lema ‘And at the end of the day, the best is still to come’, Vibra Hotels lanza un mensaje de optimismo y celebración de la vida, e invita a sus huéspedes a conectar con el presente y dejarse llevar por la buena vibra. Para reforzar esta idea, la campaña incluye un sorteo que ofrece una estancia gratuita en el nuevo Vibra Yamm, animando a todos los seguidores a formar parte de esta experiencia.

Una vez más, Vibra Hotels demuestra que no solo crea vacaciones, sino momentos con alma, donde cada atardecer es el inicio de algo inolvidable. Con 35 hoteles en Ibiza, dos en Mallorca y tres en Menorca, la cadena reafirma su liderazgo y su capacidad para emocionar, innovar y conectar con las nuevas generaciones.