La fiesta de quienes viven la música sin límites ni prejuicios

Este domingo, Glitterbox regresa a Hï Ibiza con una noche que celebra la autoexpresión, la diversidad y el amor por la música. Bajo su nueva identidad visual, creada por Studio Moross, la fiesta más icónica de la isla ofrece una experiencia atrevida y sexy que transforma cada rincón del club número uno del mundo.

En The Theatre, prepárate para bailar con leyendas como Dave Lee (JN), Dimitri From Paris, Kenny Dope y Suze Ijó. En el Club Room, la energía la pondrán Coco & Breezy, Inner City (DJ) y Natasha Diggs. Y en el espectacular Wild Corner, el ritmo no parará con Joshua James, Shaun Ross y The Duke.

Del 4 de mayo al 5 de octubre, Glitterbox se consagra como el punto de encuentro para quienes viven la música sin etiquetas.