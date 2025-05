Arranca una nueva era: bienvenidos a un nuevo universo de música, arte y tecnología

Este viernes, Ibiza será testigo del nacimiento de una leyenda. Después de meses de expectación global, UNVRS, el nuevo templo de la música electrónica creado por los visionarios detrás de Ushuaïa y Hï Ibiza, abre por fin sus puertas con una fiesta inaugural que promete quedar grabada en la historia de la isla.

Así luce desde fuera la nueva discoteca UNVRS. | UNVRS

UNVRS – The Opening no es solo el inicio de una temporada, es el primer latido de un nuevo paradigma en la cultura de clubes. Con un cartel absolutamente estelar, formado por Carl Cox, Jamie Jones, Michael Bibi, The Martinez Brothers, Joseph Capriati, Adam Ten, Ahmed Spins, Carista, Mita Gami y Salomé Le Chat, esta noche marcará el inicio de una revolución creativa en el corazón de Ibiza.

La dj holandesa Carista será la encargada de poner el primer track en la historia de UNVRS, un momento cargado de simbolismo que encenderá el viaje multisensorial que define este nuevo destino. Le seguirán actuaciones épicas como el regreso triunfal de Carl Cox, el sonido vibrante de Jamie Jones, la intensidad de Michael Bibi, y la energía única de The Martinez Brothers.

Más que un club, UNVRS es una declaración de intenciones, un espacio que fusiona música, arte, tecnología y emoción a una escala nunca vista, donde cada detalle está pensado para elevar la experiencia clubber a un nuevo nivel. Una explosión de sonido, luces, creatividad e innovación que comienza hoy.

Y esto es solo el comienzo. A lo largo del verano, UNVRS acogerá residencias semanales de titanes como Eric Prydz HOLOSPHERE 2.0, FISHER, David Guetta, elrow, Jamie Jones, Carl Cox y muchos más.