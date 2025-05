Sí a la música latina en Ibiza, aquí te contamos dónde disfrutarla

Si lo tuyo es la música latina y estás en Ibiza, te lo vas a pasar en grande. Tienes cuatro fiestas a la semana para disfrutar a tope. Fussion Group organiza experiencias únicas, pensadas para distintos públicos, pero con un denominador común: la energía, el ritmo y la conexión cultural de la música urbana. Cuatro fiestas en tres espacios: Discoteca Baloo y Sala Swag en Platja d'en Bossa y Bam-Bu-Ku en San Antonio. Fussion Gruoup, la promotora líder en este género musical, prepara los openings de sus cuatro fiestas. Decimos sí a la música latina en Ibiza y te contamos donde puedes disfrutarla. ¿Te lo vas a perder?

Los openings de las fiestas son próximamente. Si eres residente o trabajas en Ibiza, te damos una sorpresa, te lo contamos aquí:

En Be Latin Beach en Baloo Ibiza disfrutarás de una noche difícil de olvidar. / Fussion Group

No hay excusa, en Ibiza también puedes bailar al ritmo de la música latina en las cuatro fiestas con personalidad, sonido distintivo y un ambiente irrepetible. Serás bienvenido en cada una de las cuatro fiestas, diseñadas para ti, que eres amante del buen ambiente y del baile.

¿Quieres saber más?

Este es el lineup semanal que lo está cambiando todo:

Latin Club, el martes en Discoteca Baloo

La semana comienza los martes con fuerza en Latin Club, en la discoteca Baloo, la fiesta que une la pasión de los ritmos latinos tradicionales con la potencia del reggaetón.

Latin Club en la discoteca Baloo está reconocida como la mejor fiesta de reggaetón de la isla. / Fussion Group

Desde las 22 horas hasta medianoche en la pista se baila salsa y bachata de la mano de Naccarato y Nani Vg.

Si lo tuyo es el perreo, tienes desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada para disfrutar de lo mejor del reggaetón. Reconocida como la mejor fiesta de reggaetón de la isla, es el punto de encuentro de los verdaderos amantes del perreo.

El martes 27 de mayo, será el opening de Latin Club, en la discoteca Baloo. Te esperamos allí.

Latin Pool, el jueves en Bam-Bu-Ku

Si eres amante del reggaetón y del latin house no te puedes perder la fiesta mas refrescante de la isla: Latin Pool.

Latin Pool es la única pool party de reggaetón y de latin house de Ibiza, en una de las mejores piscinas de la isla, en Bam-Bu-Ku en San Antonio.

El jueves 29 de mayo es el opening de Latin Pool te esperamos allí. Un oasis urbano que mezcla el calor del sol, cócteles refrescantes y música explosiva.

Latin Pool, la única pool party de reggaetón en Ibizae está en Bam Bu Ku. / Fussion Group

Desde las 13 hasta las 20 suenan reggaetón y latin tech en un ambiente chill & sexy, donde también hay espacio para el latin house.

Una experiencia veraniega y muy refrescante. Apúntalo en tu agenda, todos los jueves puedes bailar bajo el sol y refrescarte en las magnificas piscinas de Bam-Bu-Ku en San Antonio.

Be Latin Bitch, los viernes en la discoteca Baloo

Be Latin Bitch es la fiesta más desenfadada y provocadora del calendario. Empieza este viernes, 23 de mayo, el opening de Be Latin Bitch te hará bailar hasta agotarte. Una noche de reggaetón con influencias de R\&B y hip hop, dirigida a un público con actitud, estilo y ganas de romper con lo establecido.

Desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, la pista se convierte en un desfile de flow, sensualidad y ritmos urbanos.

Para quienes no solo quieren salir… quieren marcar diferencia y pasar una noche difícil de olvidar al ritmo latino.

Be Latin Bitch es la fiesta más desenfadada y provocadora del calendario. / Fussion Group

Delirio, los sábados en Sala Swag

Prepárate para el opening de Delirio el sábado 24 de mayo, en Swag, no lo vas a olvidar.

El fin de semana llega con Delirio. Según los expertos, Delirio es ya la fiesta revelación de 2025. Una mezcla elegante de reggaetón, latin house y afro house que ofrece una experiencia sonora y visual inolvidable.

Desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada, Delirio transforma la noche en algo mágico.

This is not a dream — it’s Delirio.

El ritmo más latino de Ibiza

Con estas fiestas donde la música latina es la protagonista absoluta, Fussion Group pone ritmo al 2025 en Ibiza.

El calendario semanal de Fussion Group no solo ofrece fiestas: crea una comunidad, una cultura y una forma de vivir la música latina en Ibiza, la isla más vibrante del mundo.

En Ibiza también puedes bailar al ritmo de la música latina. / Fussion Group

¿Estás listo para sentir el beat?

Si eres residente o trabajas en Ibiza te invitamos a los openings, envíanos un whatsaap al +34 636 02 60 77 y de decimos cómo.

Fussion Group es la promotora líder en eventos de reggaetón y música urbana en Ibiza. Con el calendario de las fiestas latinas en Ibiza, consolida su posición como referencia absoluta de la escena latina en la isla. ¡Te esperamos!