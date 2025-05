The Colony reactiva su maquinaria con ANTS Metalworks

La revolución sonora sigue su curso este sábado en Ushuaïa Ibiza, con una nueva entrega de ANTS Metalworks, el concepto más rompedor de la escena electrónica actual. El icónico club al aire libre de Platja d’en Bossa volverá a convertirse en una colosal factoría postindustrial donde la música, la tecnología y la escenografía se fusionan para ofrecer una experiencia sin igual en la isla.

Desde primera hora de la tarde, ANTS pondrá en marcha su línea de montaje sonora con un cartel de artistas que hará vibrar al público más exigente. Al mando estará Andrea Oliva, pilar fundamental de The Colony y uno de los dj más queridos del público de Ushuaïa. A su lado, Archie Hamilton desplegará su elegante visión del tech house, Max Dean inyectará su estilo contemporáneo y Fleur Shore aportará su fuerza arrolladora. El dúo US TWO, en plena expansión dentro de la escena underground, y Raúl Rodríguez, residente de ANTS, completarán una jornada cargada de ritmo, energía e innovación.

Lo que diferencia a ANTS Metalworks es su puesta en escena, con visuales de última generación, estructuras metálicas monumentales y una narrativa distópica que se renueva cada semana hasta el 4 de octubre. Cada sábado, Ushuaïa se transforma en un epicentro de creatividad, donde la música electrónica se convierte en el motor de una utopía futurista en constante evolución.

UNVRS ya está aquí

Y mientras Ushuaïa mantiene el pulso firme de la temporada, la isla se prepara para dar la bienvenida a una nueva dimensión del clubbing con la esperada apertura de UNVRS. El viernes 30 de mayo, este nuevo templo de la música electrónica celebrará su estreno con un cartel de infarto. Carl Cox, Jamie Jones, The Martinez Brothers y muchos más marcarán el inicio de una temporada que quiere redefinir el ocio nocturno a nivel global.