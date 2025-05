La fábrica de ANTS vuelve tras su exitoso opening

Ushuaïa Ibiza arranca un nuevo fin de semana de emociones fuertes con dos citas imperdibles. El sábado 10 de mayo, ANTS METALWORKS retoma su actividad con una jornada cargada de energía y sonidos futuristas. Tras un opening demoledor, el universo postindustrial de ANTS regresa para seguir transformando la pista de baile en una auténtica factoría del ritmo, donde el house y el tecno se funden con visuales de vanguardia y estructuras metálicas imponentes.

En esta segunda entrega, la maquinaria sonora estará impulsada por un line-up de alto calibre. Gorgon City, el dúo británico conocido por su inconfundible mezcla de deep house y electrónica melódica, encabezará la jornada, seguido por el siempre versátil Butch, maestro en mezclar estilos impredecibles. Completan el cartel los contundentes Mason Collective, el residente Raúl Rodríguez, pieza clave del sonido ANTS, y los potentes sets de Sosa y Viot, que llevarán la intensidad de la pista al siguiente nivel. La fiesta se celebrará cada sábado hasta el 4 de octubre, con una escenografía dominada por estructuras metálicas, visuales de última generación y un público completamente entregado. ANTS METALWORKS no es solo una fiesta, es una distopía musical que evoluciona cada semana.

El miércoles 14 de mayo será otro día clave con el estreno de la residencia de Dimitri Vegas & Like Mike y su espectáculo The Reflection of Love, una creación del equipo artístico de Tomorrowland. Tras su exitoso paso por Bélgica y Brasil, el show llega a Ushuaïa para ofrecer 18 fechas repletas de emoción, escenografía espectacular y beats que celebran la unidad, el amor y la energía positiva.

El opening party contará con un cartel de lujo con Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Agents of Time y Mattn compartirán cabina en una noche que promete ser histórica. Con su visión vanguardista, Ushuaïa Ibiza vuelve a marcar la pauta del verano electrónico.