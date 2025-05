Arranca una nueva era en la noche ibicenca

Ibiza será testigo el próximo viernes 30 de mayo de un hito en la historia del ocio nocturno con la esperada apertura de [UNVRS], el primer ‘hyperclub’ del mundo. Ubicado en el espacio que ocupaba la antigua discoteca Privilege, el nuevo espacio ha sido completamente transformado por The Night League, el mismo equipo detrás de Hï Ibiza y Ushuaïa, para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes en la isla.

[UNVRS] – The Opening, la fiesta inaugural, reunirá a una selección de artistas de primera línea en una noche que sin duda quedará grabada en la memoria del público. El cartel está encabezado por figuras icónicas como Carl Cox, Jamie Jones, The Martinez Brothers, Joseph Capriati y Michael Bibi, junto a talentos como Carista, Ahmed Spins, Adam Ten, Mita Gami y Salomé Le Chat. Entre los momentos más esperados se encuentran los back-to-back especiales entre Carl Cox y Jamie Jones, y entre Joseph Capriati y The Martinez Brothers.

Residencias de [UNVRS]

Esta apertura marca el inicio de una temporada histórica para [UNVRS], que acogerá algunas de las residencias más potentes del panorama electrónico actual. Cada semana, el club ofrecerá shows como Eric Prydz presents HOLOSPHERE 2.0 los lunes, los miércoles son para Jamie Jones Paradise: Sands of Solaris, FISHER protagoniza los jueves, David Guetta presents Galactic Circus llega los viernes, la mítica fiesta de elrow se reserva para los sábados y el emblemático dj Carl Cox vuelve a tener residencia en la isla los domingos.

Con una programación de primer nivel y una infraestructura completamente rediseñada para llevar el concepto de clubbing a nuevas dimensiones, [UNVRS] se posiciona desde su primera noche como un nuevo referente global en cultura de club y experiencias musicales.