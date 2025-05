Descubre el plan más completo para las noches de verano en Teatro Pereyra

El Teatro Pereyra Ibiza, un referente cultural y social desde 1899, y declarado Bien de Interés Cultural, ahora renovado con esplendor y con tecnología de vanguardia, revoluciona la noche ibicenca con el lanzamiento de ‘Pereyra Experience’, sus nuevos y exclusivos Dinner Shows & After Parties. Eventos creados por el director artístico, Graziano Galatone, cantante y actor italiano.

El histórico Teatro Pereyra se prepara para una temporada de verano 2025 sin precedentes, anunciando el lanzamiento de su innovador concepto de entretenimiento nocturno. A partir del 15 de mayo, todas las noches de lunes a sábado, el emblemático teatro ofrecerá una experiencia inmersiva que fusiona exquisitas cenas, espectáculos completamente nuevos y vibrantes after parties temáticas.

El ‘Pereyra Experience’ ha sido meticulosamente diseñado para transportar a los asistentes a través de tres atmósferas distintas a lo largo de la noche, desde su llegada hasta la fiesta de clausura. Esta propuesta única en el panorama del entretenimiento pitiuso se compone de tres dinner shows originales y cautivadores, cada uno con identidad propia, pero intrínsecamente conectados con la historia del Teatro Pereyra.

‘Pereyra Experience’ ofrece tres dinner shows diferentes. / Teatro Pereyra

Las temáticas

El espectáculo, protagonizado por un elenco internacional de artistas de primer nivel, busca involucrar activamente al público, creando una noche llena de energía y momentos inolvidables que culminará en un crescendo de ritmos que darán paso a la fiesta final.

Cada show cuentacon personalidad propia, motivo por el que los clientes podrán repetir su experiencia y nunca dejarán de sorprenderse. ‘Circus of Love’ debutará en la gran apertura del 15 de mayo. Este show celebra la magia del circo, la fuerza del amor y la historia atemporal del Teatro Pereyra Ibiza. Este lugar, desde principios del siglo XX, ha sido un sitio de encuentro para el arte y la cultura. Nacido como un Teatro-Circo, acogió espectáculos circenses que, en su tiempo, regalaron asombro y sueños al público. Hoy, a través de este espectáculo en el que se han incorporado nuevos elementos escénicos, esa tradición regresa a la escena, rindiendo homenaje a un pasado glorioso y reinterpretándolo en una clave moderna y glamurosa. Los asistentes vivirán una experiencia extraordinaria que los transportará a un mundo lleno de magia y emoción.

‘Let’s go Carnival’, por su parte, revive la vibrante atmósfera de las legendarias fiestas de Carnaval de principios de siglo en el Teatro Pereyra. Combinando la elegancia vintage con ritmos modernos, este espectáculo celebra el espíritu del Carnaval como símbolo de fiesta y magia. Los invitados serán transportados a una noche de puro entretenimiento donde el pasado y el presente se encuentran en una explosión de energía y estilo.

‘Pereyra Beats’ representa un viaje musical que celebra los 125 años de vida del Teatro Pereyra, recorriendo las etapas fundamentales de la historia de la música a lo largo de más de un siglo y las transformaciones que han marcado al mundo y a la isla de Ibiza. Este espectáculo rinde homenaje al papel de Ibiza como polo de atracción para artistas de todas las generaciones, celebrando la música, la libertad y la magia de la isla. El Teatro Pereyra, guardián de un legado cultural extraordinario, se reafirma como un símbolo atemporal.

Otra de las novedades de cara a este verano son las seis after parties que dan continuidad al dinner show.

A partir de la medianoche, el Teatro Pereyra se transformará en una pista de baile abierta también para aquellos clientes que no hayan acudido al dinner show. Mientras que aquellos que hayan disfrutado de la cena espectáculo no tendrán que abonar un coste adicional.

Las post fiestas son un destino imprescindible para quienes buscan una noche completa de entretenimiento de alta calidad. Cada noche contará con una temática diferente.

Una de las cantantes de los espectáculos de 'Pereyra Experience'. / Teatro Pereyra

After parties

La fiesta ‘Vida loca’ ofrece los mejores éxitos españoles y latinos para vivir el alma más caliente de Ibiza. En ‘Crazy Pereyra’ los protagonsitas son el Happy Pop & Dance en una noche pura de energía y diversión.La fiesta ‘Back to the 90’s’ es un viaje legendario a los años 90. Una mezcla contagiosa de grunge, éxitos de la pista de baile y hip-hop. La fiesta definitiva que revive la magia de Ibiza como destino hippie con los mayores éxitos de los años 60 y 70 es ‘Ibiza Hippie Heaven’.‘Pereyra Revival’ reúne la magia del synth-pop, los grandes éxitos del rock. Y, por último, ‘Music Box’ está protagonizada por las vibraciones envolventes del Rhythm and Blues.

Experiencia gastronómica

La experiencia gastronómica también ha sido completamente renovada, con un menú exquisito y una nueva disposición de las mesas diseñada para potenciar la inmersión en el espectáculo.

A diferencia del año pasado, en esta nueva propuesta no existe un importe mínimo de consumición.

Este año la carta se basa en los clásicos contemporáneos, donde el corazón de la cocina es un horno de brasa por el cual pasan las carnes y los pescados. Lenguado con salsa menier, ceviche con gamba roja local, pluma ibérica de bellota o Ribeye de black angus son algunos de los platos que se encuentran en la nueva propuesta. La gastronomía que se ofrece en ‘Pereyra Experience’ no es superflua o un simple acompañamiento del espectáculo. La calidad de los productos y la esmerada elaboración de los platos hacen que la carta cobre un gran protagonismo.

Las reservas para los dinner shows de Teatro Pereyra de este verano ya están abiertas y pueden hacerse a través de www.teatropereyraibiza.com.