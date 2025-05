Así será el espectacular 'opening' de Armin van Buuren en Ushuaïa Ibiza

El dj y productor Armin van Buuren comenzará su residencia de verano en Ushuaïa Ibiza con una actuación muy especial que puede ser uno de los momentos más destacados de la temporada. El domingo 8 de junio de 2025, el artista estará a los mandos desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche para ofrecer un viaje musical completo que irá evolucionando desde los primeros compases hasta el cierre.

Van Buuren no suele ofrecer sets tan extensos, lo que convierte esta fecha en una oportunidad única para el público. El artista ha asegurado que solo realiza este tipo de sesiones cuando el lugar y el momento lo merecen. En sus propias palabras, Ushuaïa Ibiza es uno de los espacios más emblemáticos del mundo y la isla ocupa un lugar muy especial en su vida. Por eso, abrir el verano con una sesión tan intensa le parece la mejor manera de empezar la temporada.

La fiesta de apertura de Armin van Buuren en Ushuaïa es el próximo 8 de junio. / Ushuaïa Ibiza

Nueve domingos con sello internacional en Ushuaïa Ibiza

La residencia se desarrollará a lo largo de nueve domingos distribuidos en dos etapas. La primera se celebrará entre el 8 de junio y el 6 de julio y la segunda tendrá lugar entre el 7 y el 28 de septiembre. Cada jornada contará con un cartel distinto compuesto por artistas invitados de gran proyección y colaboradores habituales de van Buuren.

En esta nueva temporada, destacan nombres como Cosmic Gate, D.O.D., Lilly Palmer, Marlon Hoffstadt, Massano, Oliver Heldens y Vini Vici. También actuarán Avalan Rokston, AVIRA, Ben Gold, Billy Gillies, CIS, Fedde Le Grand, Funk Tribu, Inafekt, Laura van Dam, Olympe, Ruben de Ronde, Saidah, Seth Hills, Superstrings y Surf 2 Glory. Todos ellos ofrecerán una programación que combina trance, sonidos progresivos y una energía pensada para el escenario al aire libre de Ushuaïa.

Un referente mundial que mantiene su conexión con la isla

Armin van Buuren lleva más de dos décadas marcando tendencia en la música electrónica internacional. Ha ocupado en cinco ocasiones el primer puesto del ranking de DJ Mag y se ha mantenido durante veintiún años consecutivos entre los cinco primeros dj del mundo. Con temas tan conocidos como 'Blah Blah Blah', 'This Is What It Feels Like', 'Great Spirit' o 'Leave A Little Love', ha conquistado las pistas de baile en los cinco continentes.

Armin van Buuren actúa nueve domingos este verano en Ushuaïa Ibiza. / Ushuaïa Ibiza

Además de su faceta como productor y dj, es el creador del programa de radio 'A State of Trance', que se emite en más de 80 países y cuenta con una audiencia de más de 44 millones de oyentes. También es cofundador del sello Armada Music, el mayor sello independiente de música dance a nivel mundial, desde donde ha impulsado la carrera de numerosos talentos emergentes.

Ushuaïa Ibiza volverá a ser el epicentro de la música electrónica

Ushuaïa Ibiza, ubicado en Platja d’en Bossa, es uno de los escenarios más reconocidos de la música electrónica a nivel global. Su formato al aire libre, la cuidada producción visual y el ambiente internacional que reúne cada verano lo convierten en un lugar imprescindible tanto para los artistas como para el público.

La relación entre van Buuren y este espacio se ha consolidado a lo largo de los años y el inicio de esta nueva residencia refuerza ese vínculo con una propuesta musical de altísimo nivel.

Una cita pensada tanto para turistas como para residentes

La actuación del próximo 8 de junio no es solo un evento destacado para los turistas que visitan la isla en el inicio del verano. También es una ocasión especial para el público local, que podrá disfrutar de uno de los grandes referentes de la música electrónica en un formato poco habitual. Una sola noche, un solo dj y seis horas de música sin interrupciones.

Las entradas ya están disponibles y se espera una gran demanda, tanto para esta fecha inaugural como para el resto de las actuaciones previstas. Con una programación variada y un cartel que reúne a algunos de los nombres más influyentes del panorama electrónico, la nueva residencia de Armin van Buuren en Ushuaïa Ibiza se convierte en uno de los grandes reclamos del verano 2025 en la isla.