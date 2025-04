Hï Ibiza inaugura el verano tras revalidar el título de mejor club del mundo

La música electrónica vuelve a llenar de vida Hï Ibiza. El club abre sus puertas este sábado con una fiesta que condensa en una sola noche lo que promete para los próximos meses. Tres salas, tres ambientes y un cartel que combina grandes nombres con nuevas propuestas.

En el Theatre, Joseph Capriati se estrena como residente de los viernes y toma el control por primera vez de esta sala con una sesión que servirá de anticipo a su serie Metamorfosi. Le acompañan los sonidos de The Martinez Brothers, habituales de los martes en el club, junto a la visión ecléctica de Damian Lazarus, el house con acento disco de Honey Dijon y los ritmos diseñados para la pista de baile de Chris Stussy, Josh Baker y Miluhska.

La Club Room irá por otros caminos con Amelie Lens al frente y una propuesta cargada de tecno que se completa con Anfisa Letyago, Hannah Laing, Ben Hemsley y La La.

Y en el Wild Corner, ese baño convertido en pista, el ambiente se tiñe de nostalgia. House clásico, disco y grandes himnos de ayer y de hoy a cargo de Melon Bomb, The Menendez Brothers x Dom Townsend, DJ Mag Allstars y Cormac.

Tras la apertura, la temporada se despliega con un calendario ya familiar. Meduza y James Hype lideran los lunes con su concepto Our House, los martes siguen The Martinez Brothers, los miércoles, novedad este año, llega Dom Dolla; los jueves, Hugel toma el relevo con Make The Girls Dance; los sábados regresa Black Coffee y los domingos vuelven a ser de Glitterbox.

Hï Ibiza ha sido nombrado mejor club del mundo por cuarto año consecutivo en el prestigioso ranking Top 100 Clubs de DJ Mag, un reconocimiento que consolida su liderazgo en la escena electrónica internacional.