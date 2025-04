Doce horas seguidas de música marcan el regreso de Circoloco

El lunes 28 de abril, DC10 Ibiza arranca su temporada 2025 con Circoloco Opening Party, una de las citas más esperadas del calendario electrónico internacional. El icónico club ibicenco vuelve con más de doce horas de música sin filtros, una selección cuidada de artistas y el ambiente que lo ha convertido en un referente global.

En esta primera cita del año destacan los sets de &Me vs Rampa, Âme (live) vs DJ Holographic, Palms Trax vs Job Jobse, Skream vs Krystal Klear, Quest vs Christian AB y Luciano. También forman parte del cartel artistas como Carlita, Chloé Caillet, DJ Lag, Francesco Del Garda, Hiver, Tania Vulcano, Megatronic, WhoMadeWho, Seth Troxler o Sossa. Una alineación que mezcla figuras consolidadas con nuevas propuestas que ya están marcando tendencia.

Circoloco se celebrará cada lunes hasta el 13 de octubre. En total, 25 sesiones con el mismo espíritu que define a la fiesta desde sus inicios, sin zonas VIP, sin espectáculo innecesario y con el foco puesto en la música. DC10 mantiene así su identidad underground, alejada del lujo y centrada en la conexión entre artistas y público.

Los tres espacios del club, Main Room, Terrace y Garden, ofrecen distintas atmósferas para quienes buscan una experiencia sin artificios. La fiesta comenzará a las 16 horas y se alargará hasta las seis de la mañana del martes, con una propuesta que abarca desde el house más elegante hasta los sonidos más crudos del tecno. Desde la web oficial es posible apuntarse a la lista de espera para conseguir entradas para el evento.

Con este arranque, el club más underground de la isla vuelve con una propuesta que no necesita presentación y que, un año más, promete ritmo, intensidad y mucha música.