¿Quieres saber que prepara Eden Ibiza para esta temporada?

Eden Ibiza ya tiene fecha para su opening: el viernes 25 de abril y el primero de los openings de los clubes de Ibiza en esta temporada. Este 2025 Eden alcanza la temporada número 26 de su historia, que marca un nuevo capítulo como uno de los super clubs más originales de Ibiza. Una temporada de alta energía, line ups visionarios y nuevas residencias en Eden Ibiza que acercarán a la isla las últimas tendencias sonoras con una programación vanguardista y un enfoque absoluto en la música, potenciado por un prodigioso sound-system.

De lunes a domingo, los siete días a la semana, Eden Ibiza presenta siete residencias semanales que celebran la diversidad y la innovación sin perder de vista sus raíces. La opening party el 25 de abril será el pistoletazo de salida del calendario de openings de la isla y el inicio de una programación que incluirá entre residencias y one-off special events más de 170 eventos, hasta octubre.

Lunes: Nothing but trouble, pura energía rave

28 abril-9 junio, 7 julio, 25 agosto-15 septiembre

Un nuevo sonido para los lunes en Ibiza. Nothing But Trouble debuta en la isla de la mano de Daire, dj y productor en pleno ascenso que ha logrado agotar las entradas en algunos de los recintos más grandes del Reino Unido e Irlanda. Build-ups explosivos, líneas techno arrolladoras y elementos de trance eufórico en una noche que captura la energía rave de hoy con un line up liderado por los artistas que están marcando el rumbo de la música de club actual.

Line up: 3amdisco, Ajak, Ben Gerrans, Bobby Harvey, Caz, Chantel Kavanagh, Clawz, Cody Wong, Cassö, Daire, Djsm, Drew, Ejeca, Ely Oaks, Pako Marckx, Jkrs, Kirk, Mëro, Mark Blair, Mondello, Mr. Sosa, Ronnie Pacitti, The Jakob Sister, Trypdø, X&Trick y más nombres por anunciar.

Martes: Outset Ibiza, la nueva generación del hard dance

3 junio-2 septiembre

El futuro del hard dance en Eden Ibiza. En su temporada más intensa hasta la fecha, la noche de referencia en Ibiza para los amantes del hard techno, el hardstyle y el rave industrial regresa más grande y potente que nunca. Al frente de Outset Ibiza está blk, el rostro de una nueva generación del hard dance, el fenómeno irlandés que ha conquistado al mundo con una energía feroz y un ritmo sin piedad reconocido por sus virales sets en Boiler Room y actuaciones incendiarias.

Line up: Alex Farell, Azyr, Basswell, Black Traffic, Blk., Blyss, Cadzow, Carv, Datsko, Dean Elso, Dj Hyperdrive, Fantasm, Fin Carroll, Fionn Curran, Fish56octagon, Folz, Hades, Holy Priest, Jason Cluff, Jezza & Jod, Jowi, Kirsty, Klofama, Kolour Krew, Kx Chr, Mav666, Meltx, M_Unknown_D, Negitiv, Omaks, Onlynumbers, Pace, Parkerstrange, Reboot Djs, Restricted, Shine Djs, Shona Brophy, Shlømo, Smack Madn, Toni, Vendex, Vieze Asbak, Yasmin Gardezi y muchos más invitados.

La espectacular Room 1 de Eden Ibiza. / Eden Ibiza

Miércoles: Todd Terry Presents Freeze Project, el esperado debut

25 junio-17 septiembre

El pionero del house Todd Terry debuta con su primera residencia en Ibiza presentando Freeze Project en Eden. Un proyecto hecho a su medida que marcará un momento histórico en la escena clubbing de la isla. Un tributo a las raíces de la música dance guiado por cuatro décadas de soulful, funky house que han definido la era dorada del género. El line up, personalmente seleccionado por él, combina figuras legendarias del movimiento y talento emergente. Una cita que no te puedes perder este verano en Ibiza, si eres uno de los amantes del house.

Todd Terry presenta Freeze Project, los miércoles en Eden Ibiza. / Eden Ibiza

Line Up: Majestic, Beyond Chicago, Julie Mcknight, Barbara Tucker, Angelo Ferreri, Janika Tenn, Martin Ikin, Doctor Feelgood, Lovely Laura & Ben Santiago, Junior Sanchez, Illyus & Barrientos, Fat Tony, Lee Grant Aka Mc Gee, Steve Taylor, Richard Earnshaw + Many More Tba.

Jueves: One More Time Ibiza, un cartel legendario para el 5º aniversario

8 mayo-28 agosto

Celebrando su quinto aniversario, One More Time Ibiza regresa a Eden en su temporada más larga hasta la fecha. Dedicada a los grandes himnos del dance, la noche reúne a nombres emblemáticos del trance y el house para 17 noches de emoción y energía. Leyendas como Paul Oakenfold, Judge Jules, Vicky Devine y Dave Pearce encabezan un cartel pensado para los amantes de los días dorados de la música electrónica.

LINE UP: Alex Ellenger, Alex Ryan, Andy Batxer, Charlie Hedges, Chris Bayne, Dale Castell, Dave Pearce, Dermot C, Dj Sash!, Doorly, Gia, Ed Lynam, Edele Andaya, Graham Gold, Graham Sahara, Ian Van Dahl, Holly Hutch, Jason Bye, Jo Mills, Jonathan Ulysses, Judge Jules, K-Glass, Paul Oakenfold, Paul Webster, Riley & Durrant, Rob Tissera, Sammy Dean, Sam Dungate, Sean Hughes, Seb Fontana, Slipmatt, Tall Paul, Tristan Ingram, Ty Gill, Vicky Devine.

La temporada 2025 marcará un hito en la historia de Eden Ibiza con siete fiestas semanales y un espectro sonoro desde el house y el tech house al hard techno y el drum & bass. / Eden Ibiza

Viernes: Reboot Ibiza Fridays

25 abril-26 septiembre

Eden renueva completamente los viernes esta temporada. Reboot Ibiza Fridays toma el control con un sonido que mira al futuro, liderado tanto por leyendas como por talento emergente. La Sala 1 vibra con sets estelares de Dj Ez, Jaguar, Paul Woolford, Route 94, Sam Divine y muchos más, mientras que la Sala 2 se adentra en terrenos más profundos con sesiones exclusivas all night long de artistas como La Roux, Fontaines D.C. y Daddy G (Massive Attack).

Line up: Alex Mills, Amine Edge, Andy Smith (Portishead), Artec, Badcat, Belters Only, Callum Ashton, Camrin Watsin, Catz 'N Dogz, Cesar Vinzent, Chicks Luv Us, Club Angel, Daddy G (Massive Attack), Damon Hess, Dart B2b Kyle Starkey , Dayl, Defex, Delem, Dermot C, Dj Ez, Djammin, Dj Smoove, Don Letts, Dunmore Bros, Ejeca, Ferreck Dawn, Flashmob, Fontaines Dc (Dj Set), Freddie Lineker, Funk Cartel, G3mini, Inner City Dj, Hartley, Hyyken, Holly Hutch, Jaguar, Jaguar Skills, Jamie Love, James Poole, Josh Butler, Kayleigh Glynn, Kilimanjaro, La Roux, Lia, Loeca, Low Steppa, Luigi Rossi, Meg Ward, Mj Cole, Morgan Kasiera, Mph, Omar +, Paul Woolford, Pirate Copy, Prunk, Quincy Owen, Rayzir, Route 94, Sam Divine, Sam Marzi, Schack, Seb Zito, Shane Johnson (Fish Go Deep), Simon Dunmore, Solardo, Soul Mass Transit System B2b, Silva Bumpa, Stefano Noferini, Ty Gill, Virgo, Zach Tellett y más sorpresas.

Eden Ibiza cuenta con un prodigioso VOID Incubus Gold, considerado uno de los mejores de Ibiza, y que ha sido mejorado para 2025. / Eden Ibiza

Sábado: Bukkle, conexión clubber

24 mayo-13 septiembre

Eden Ibiza estrena Bukkle. El promotor emergente español traerá a Eden lo mejor del tech house y house latino de raíz tribal y percusiva con un line up de más de 50 artistas de España, Latinoamérica y más allá. Encabezada por su fundador, Svan Gianz, Bukkle busca conectar con el alma de los clubbers en sesiones cargadas de energía, mucho groove y percusiones profundas, sin miedo a romper las reglas.

Line up: Aaron Martin, Abril Love, Alberto Dimeo, Angel Heredia, Artec, Bassel Darwish, Benji Cruz, Bewav, Carlos Pulido, Claudia Tejeda, Daniel Orpi, Delum, Elio Riso, Felix Da Funk, Fran Dc, George Privatti, Guille Placencia, Gustavo Domínguez, Hanie, Irregular Live, J.Wheel, Jordi Roman, Jose Fajardo, Kike Torres, Krespo, Marc Maya, Marta Vandam, Mendo, Miguel Bastida, Olivia Bass, Oliver, Oscar Colorado, Paksman, Paul Darey, Piem, Richi Risco, Roxy Delgado, Stella, Svan Gianz, Vidaloca, Vitrie Vitoli y otros nombres que se anunciarán próximamente.

Domingo: Abode x Cue, la noche de tech house más grande de Ibiza

18 mayo-28 septiembre

El titán del tech house Abode se alía con los innovadores del underground británico Cue para ofrecer una temporada que marcará un nuevo estándar para los domingos en Ibiza. Con más de 100 DJs repartidos en dos salas, Abode x Cue es a showcase semanal de futuras estrellas de festivales, favoritos de Ibiza y selectores de la nueva generación. Un line up histórico para la gran noche del tech house en la isla.

Line up phase 01: Blondi, Darius Syrossian, Chopper, Bxnby, Ellia Jaya, Enzo Is Burning, Evie, Gigsta, Gw Harrison, Job De Jong, Latmun, Joss Dean, Lola Palmer, Louden, Lucas Alexander, Murphy’s Law, Oden & Fatzo (Live), Ozzie Guven, Richy Ahmed, Riordan, Ryan Resso, Ruze, Seb Zito, Waff, Will Taylor y otros invitados.

Dirección y contacto Eden Ibiza

Eden Ibiza está situado en el centro de San Antonio

Carrer Salvador Espriu, s/n, Sant Antoni (Ibiza)

Teléfono: +34 659 59 23 36

Un Club fiel al espíritu de Ibiza

Eden es uno de los super clubs originales de Ibiza. Inaugurado en 1999 en la costa oeste, se mantiene como uno de los últimos super clubs verdaderamente independientes de la isla, fiel al espíritu de Ibiza: energía, inclusión y un enfoque absoluto en la música. Con una capacidad de más de 3.000 personas, es uno de los clubes más grandes de la isla mientras ofrece una experiencia íntima en la pista de baile. Abierto siete noches a la semana y con más de 500 djs por temporada, su programación abarca todos los géneros: desde techno contundente hasta house soulful y trance clásico.

La sala principal, Room 1, cuenta con un sistema de sonido Void Incubus Gold, considerado uno de los mejores de Ibiza, y que ha sido mejorado para esta temporada 2025. En el piso superior, la Green Room ofrece un espacio VIP con su propio bar, lounge y balcón, al que se accede por una escalera que fue originalmente construida para Lady Gaga. La Room 2 mantiene una atmósfera más cruda e íntima, con una programación dedicada a artistas underground, sets back-to- back y talento local. Un club auténtico para verdaderos amantes del baile, un espacio construido sobre la energía, el sonido y la alegría compartida de perderse en la música.