¿Quién estrena residencia en Amnesia Ibiza?

Tras tres temporadas inolvidables en Cova Santa, Eastenderz está listo para llevar la fiesta al siguiente nivel este verano, trasladándose a una residencia completa a Amnesia Ibiza para la temporada 2025. Coronado como el Mejor Evento de Club por DJ Mag en 2024, Eastenderz tomará el control de la icónica Terraza de Amnesia todos los martes, desde el 15 de julio hasta el 7 de octubre. East End Dubs recibirá cada semana a un cartel cuidadosamente seleccionado de invitados especiales.

Este cambio marca la expansión de la marca desde sus cuatro fechas en 2024, en las que contó con artistas como Archie Hamilton, Kolter, Max Dean, Sidney Charles, Alisha, Obskur y más. Con antecedentes de noches únicas en la icónica terraza de Amnesia, la transición a una residencia completa representa un hito importante para la marca, consolidándose como una pieza clave en el calendario de Ibiza.

Energía de Ibiza

“Llevar la residencia de Eastenderz a Ibiza es algo en lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. La isla tiene una energía especial, y estamos emocionados de conectarnos con ella a nuestra manera, combinando nuestro sonido característico con su espíritu único para crear algo realmente especial. ¡Estamos ansiosos por darles la bienvenida y hacer de esta una experiencia que todos amarán!” - East End Dubs.

El dj ha estado a la vanguardia de la música electrónica underground. / Amnesia

Una Década de Eastenderz

Eastenderz ha estado a la vanguardia de la música electrónica underground. Con más de 90 lanzamientos y una serie de eventos globales que abarcan Londres, Barcelona, Ámsterdam, Miami y más, el sello ha cultivado un público leal a través de sus característicos grooves continuos y selecciones vanguardistas. Liderado por East End Dubs, la marca ha apoyado continuamente tanto a talentos consagrados como emergentes.

Nacido de las fiestas sold-out de Eastenderz en fabric, Studio 338 y E1 London, la creciente demanda hizo que la marca se expandiera por toda Europa, llegando a algunos de los escenarios más respetados del continente. Con una presencia en Ibiza ahora más fuerte que nunca, el movimiento hacia Amnesia representa un capítulo definitivo en el viaje de Eastenderz, prometiendo una atmósfera electrizante, invitados de clase mundial y un enfoque comunitario que se ha convertido en sinónimo de la marca.

Votado como el Mejor Evento de Club por DJ Mag en The Best Of British 2024, el equipo de Eastenderz sigue comprometido con poner la música y a las personas en primer lugar. Al pisar una de las pistas de baile más famosas del mundo durante toda la temporada de verano, se pueden esperar lineups cuidadosamente curados, grooves característicos y una dedicación inquebrantable a la calidad.

Residencia: todos los martes del 15 de julio al 7 de octubre de 2025 / Amnesia

Eastenderz en Amnesia Ibiza 2025

• Martes; del 15 de julio al 7 de octubre de 2025

• East End Dubs + Invitados Especiales (por anunciar)

• Terraza de Amnesia