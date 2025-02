Mira qué tiene programado el Teatro Pereyra Ibiza en febrero

Programación del Teatro Pereyra Ibiza en febrero

Viernes 7 febrero a las 22:00h. ''Tributo a Hombres G''

Dos Imanes trae al escenario todo el espíritu y los éxitos de los legendarios Hombres G en un homenaje que te hará viajar en el tiempo. Desde el primer acorde de “Si no te tengo a ti” hasta corear himnos como “Voy a pasármelo bien” o “Lo noto”, esta banda reúne el talento de músicos profesionales y la pasión de los mayores fans de los G.

Domingo 9 febrero a las 19:00h: ''Pereyra Clàssics 4: Estaciones porteñas''

La violinista española Lina Tur Bonet ama los grandes desafíos: Bach, Biber, Corelli, Vivaldi. Ya ha dedicado dos álbumes al prete rosso, que han cautivado tanto al público como a la crítica: "violinista del diablo", "actitud de estrella de rock", "el Jimi Hendrix del violín barroco" son solo algunas de las descripciones que se han escrito sobre ella. Con su último álbum se4sons, asciende al "Olimpo de Vivaldi" y se dedica a Las Cuatro Estaciones. Tur Bonet también logra estar a la altura de su reputación aquí: extrae nuevas facetas de esta obra tan interpretada, ofrece impresiones auditivas sorprendentemente novedosas y entrega una interpretación expresiva y cargada de emoción.

Jueves 13 febrero a las 21:00h: ''David Fernandez - No estoy bien''

“No estoy bien”. Aviso desde el título. Luego no quiero quejas. Si por uno de esos azares de la vida, usted, querido espectador acude a ver la función de hoy, queda advertido: quizás no encuentre a David Fernández sobre el escenario. No está bien. Entiéndanme, verán al otro David, al que se esconde detrás de un personaje. ¿Quién es ese personaje?, si lo descubriera mataría una de las cosas más hermosas de la vida: el misterio. Así que solo puedo darles una pista; está hecho para ustedes, para que rían, para que rían mucho.

Viernes 14 febrero a las 20h: ''El submarino''

"El Submarino" es una comedia que explora las paradojas del amor y las relaciones de pareja a través de Rita y César, quienes se aman cuando están separados, pero no se soportan cuando están juntos. La obra plantea preguntas sobre la convivencia, la sinceridad y cómo el paso del tiempo afecta al amor. En su versión 2024, se presenta en un ambiente surrealista y cerrado, con escenografía cambiante y música que acompaña el paso del tiempo. A través de un tono de comedia irreverente y ácido, El Submarino invita a reflexionar sobre las relaciones mientras ofrece risas y algo de nostalgia. La obra, un éxito en Argentina y Brasil, llega a España adaptada por Carlos Olalla e interpretada por Luis Mottola y Arancha de Miguens con la composición musical de Juan Antonio Simarro.

Viernes 21 febrero a las 21h: ‘’Tinder Sorpresa, Andreu Casanova’’

Después de 6 temporadas en Barcelona y Madrid agotando entradas y más de 200.000 espectadores, Andreu Casanova sale de gira con su monólogo “Tinder Sorpresa”. Hoy en día ligar ya no es lo que era… ¡Ahora es mucho mejor! Andreu Casanova te invita a realizar un safari cómico por toda la selva de aplicaciones para ligar que están tan de moda en los últimos tiempos. Tinder Sorpresa es un desternillante monólogo que cambiará tu concepto sobre las apps de ligoteo.

Tardeo los sábados