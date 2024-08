El verano 2024 se acerca a su fin y las discotecas más icónicas de la isla ya han empezado a anunciar algunas de sus esperadas fiestas de clausura para despedir la temporada.

Ushuaïa & Hï Ibiza

El jueves 3 de octubre, Afterlife pone fin a su residencia con un épico evento Day & Night en Ushuaïa y Hï Ibiza. Desde las 16 horas, Ushuaïa acogerá las actuaciones de Omnya, Colyn, Chris Avantgarde B2B Kevin de Vries, Adriatique y los inigualables Tale Of Us. La fiesta continuará a partir de las 23:30 horas en Hï Ibiza, donde se apoderarán del Theatre, la sala Club y el Wild Corner artistas como Ae:ther, Argy, Mind Against, David Lindmer y Parisi. El broche de oro lo pondrá Tale Of Us con otro set de altura.

Una semana después, el sábado 12 de octubre, Ushuaïa cerrará la temporada de su fiesta más mítica: ANTS. ‘The Last dAnts’ comenzará temprano, a las 13 horas, y cuenta con un espectacular cartel de house y techno, acompañado de una producción visual y sonora de alto nivel, lo que ha caracterizado la experiencia ANTS durante todo el verano.

Amnesia Ibiza

El 11 y 12 de octubre, Amnesia celebrará su cierre con el Amnesia Closing Festival, un evento sin precedentes que se desarrollará durante dos días consecutivos. El viernes 11, la Main Room recibirá a Ben Hemsley y Hannah Laing, mientras que en la Terraza destacarán Claptone y Sonny Fodera. El sábado 12, la Terraza vibrará con un lineup B2B de principio a fin, con sets de Adam Beyer B2B Marco Faraone y Jamie Jones B2B Joseph Capriati, entre otros. Un evento que será, sin duda, una experiencia única para los verdaderos amantes de la música electrónica.

Pacha Ibiza

Pacha ha preparado una serie de eventos de clausura que abarcan desde finales de septiembre hasta mediados de octubre. La recta final comienza el 30 de septiembre con una noche liderada por Diplo, seguido el 1 de octubre por CamelPhat junto a Pete Tong. El 2 de octubre, la fiesta SAGA de Bedouin se despedirá con WhoMadeWho y Kadebostany. El 3 de octubre, Pure Pacha contará con Robin Schulz y Martin Solveig. El 5 de octubre, Flower Power celebrará su última noche, y el 6 de octubre, Solomun regresa con Solomun +1. Los días 10 y 11 de octubre, Marco Carola liderará el cierre de Music On, culminando el 12 de octubre con Roger Sanchez y el 13 de octubre con la Gran Fiesta de Cierre encabezada por Peggy Gou.