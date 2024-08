Son uno de los nombres claves del rap contemporáneo. Los madrileños Natos y Waor tienen once años de carrera a sus espaldas, y a pesar de todo lo conseguido, su éxito parece no tener límite. Teniendo reciente el lanzamiento de “Mal de Amores”, el dúo actuará en el Festival Costa Feira el 24 de agosto. Hablamos con Waor.

¿Qué puede esperar el público de Costa Feira de un concierto de Natos & Waor?

El público puede esperar una fiesta, momentos de pura adrenalina y una entrega absoluta por nuestra parte. Nos encanta dar conciertos, es la parte de la música que más disfrutamos, y en el norte se nos trata especialmente bien. Hemos ido un montón de veces a Galicia; en los últimos años es de los sitios que más veces hemos visitado, pero no nos cansamos, ya que el recibimiento que tenemos siempre que vamos para allá es muy bueno, así que estamos encantados de volver.

¿Cómo os sentís siendo la “representación urbana” en un cártel alejado de vuestras coordenadas musicales?

Nosotros nos sentimos a gusto representando ese papel. Nos da un poco igual con quién compartamos cartel y demás. Nosotros vamos a nuestro aire, sabemos que nuestros seguidores están ahí esperándonos y eso es lo que importa.

Estáis totalmente acostumbrados a eventos multitudinarios, a grandes masas, ¿echáis de menos conciertos más íntimos?

La verdad es que cuanta más gente, más divertido para nosotros. Todavía, de vez en cuando, viajamos a países en los que no tenemos un éxito tan grande como el que tenemos en España. Cuando hemos ido a Guatemala o a Ecuador, por ejemplo, es cierto que hemos tenido un recibimiento mejor del que cabría esperar, porque no teníamos las expectativas excesivamente altas, ya que no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar; pero sí que cuando hemos ido a esos países hemos vuelto a tocar en salas de tamaño medio, incluso alguna salita pequeña ha habido. Y bueno, está bien también, porque al final es una cura de humildad y está bien volver a los orígenes, para valorar lo que tenemos a día de hoy.

Vuestra música ha ido evolucionando de un rap más puro en forma hacia diversos estilos, pero siempre he notado un deje a rock urbano en las melodías ¿sois aficionados a Extremoduro o similares?

Yo escucho bastante rock y bastante punk, por lo que muchas de mis influencias no vienen del rap, aunque al final, con los años, uno va forjando su estilo. Creo que es bastante acertado eso que dices, porque lo que hacemos es rap, pero muchas veces está a medio camino con el rock, ya que siempre utilizamos muchas melodías de guitarra, y por supuesto es un mecanismo de composición que nos encanta.

En el contenido estrictamente musical, en los temas cada vez hay una mayor presencia de elementos tradicionales, como guitarra, bajo y batería, yendo más allá de un beat o una pista bailable. ¿Os gusta componer canciones de una forma, digamos, más clásica?

A nosotros antes nos mandaban instrumentales y escribíamos sobre ellas. Nuestro papel se limitaba a escribir la letra, sobre instrumentales que ya nos mandaban confeccionadas. Pero ahora nos gusta, en un 90% de las veces o más, empezar de cero a crear nosotros la música también. Y nosotros no sabemos tocar la guitarra, pero estamos rodeados de buenos compositores, buenos músicos y buenos productores. Nosotros vamos dando las directrices de por donde queremos que vayan los tiros, pero estando ya muy presentes en todo ese proceso de creación, tanto de la música como de las letras.

A pesar del enorme éxito del grupo, parece que este se encuentra más en internet. ¿Crees que los medios convencionales todavía son prudentes respecto a vuestro mensaje?

Yo creo que sí son prudentes. Es obvio que ahora nos hacen más caso del que nos hacían hace unos años, pero es verdad que para la cantidad de fans que tenemos en España, quizás es algo curioso el no tener una mayor difusión en medios más tradicionales, como en las televisiones o las radios, en las que las apariciones son más puntuales. Igualmente, nunca lo hemos necesitado y ahora tampoco lo necesitamos. El camino que hemos seguido para llegar hasta donde estamos ha sido otro, y estamos muy orgullosos de que haya sido así.

¿Seguís pendientes de lo que se cuece en el mundo del rap? En caso afirmativo, a quién recomiendas no perder la pista.

Erick Hervé me gusta bastante. Ya tiene su reconocimiento, pero para cómo escribe, merece mucho la pena que la gente lo escuche. También me gusta mucho Hoke, aunque ya no entra dentro del apartado de promesas, ya que es una realidad, que va a tener, seguro, más del éxito del que tiene; y eso que ha hecho una gira de puta madre, llenando donde ha tocado. Son los dos primeros que se me han pasado por la cabeza.

Una colaboración soñada que todavía no hayáis hecho.

Extremoduro y Estopa.

