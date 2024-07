Este jueves 25 de julio, Michael Bibi será el encargado de llenar de música la sala 'Terrace' de DC10 Ibiza a partir de las seis de la tarde.

El londinense y fundador de Solid Grooves, Michael Bibi, tomará el control de la cabina de la 'Terrace' en DC10 para dar el pistoletazo de salida a una velada espectacular con un impactante line up. Será una noche de verano inolvidable que no dejará a nadie indiferente.

Un line up con debut de 'Jungle'

Los aficionados a la música electrónica podrán disfrutar de las actuaciones de Bibi Seck, Chaos in the CBD, Eliza Rose, Paramida, Kamma & Masalo, Silvie Loto, y Dennis Cruz. Además, por primera vez en Ibiza, el DJ Set 'Jungle' hará su debut. Muchos reconocerán al artista por el popular tema Linen Moves Campaign (Feat. Tyla), que protagonizó la campaña de moda GAP del pasado invierno.

Un único e irrepetible evento con el que la marca de moda Casablanca se une con Solid Grooves para esta fecha especial.

Para hacer esta celebración aún más especial, Solid Grooves ha lanzado entradas de última hora a un precio irresistible para todos aquellos Groovers que deseen asistir al evento antes de las 20 horas. Las entradas ya están disponibles en la web de DC10 Ibiza.