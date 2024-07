El popular trío electrónico ARKADYAN Voyage es el protagonista de los domingos en Beachouse Ibiza esta temporada. Esta serie de eventos, previstos hasta el próximo 15 de septiembre, fusiona diferentes géneros musicales y ofrece una atmósfera envolvente.

ARKADYAN es conocido por su mezcla única de sonidos orgánicos y electrónicos. Cada miembro del trío aporta su propio estilo, que abarca desde el jazz y el reggae hasta la salsa y el rock ‘n’ roll. Han trabajado con artistas famosos como Bob Sinclar y han actuado en escenarios de todo el mundo, ganándose una reputación por su creatividad y energía.

Este verano, ARKADYAN estará acompañado por una impresionante lista de talentosos artistas. Entre los invitados se encuentran Aaron Sevilla, Adassiya, Bahramji & Medusa Odyssey, Beard2Beard, Clint Lee, Demayä, Erik Hagleton, Enzo Siffredi, Eva Voytko, Glauco De Mambro, Grossomoddo, Kaytek, Lannka, Last Men on Earth, MrGoodalf, Nadia Boulif, Sabo, Safar, Savage & She y Stephane Karl, entre otros que se anunciarán próximamente.

Beachouse, ubicado en Platja d’en Bossa, celebra su décimo aniversario este año. Este lugar es conocido por su ambiente relajado y acogedor, que ofrece una mezcla perfecta de gastronomía y música.

El restaurante está abierto de jueves a sábado desde las 10 horas hasta la medianoche, y de domingo a miércoles de 10 a 20 horas.