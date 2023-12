Ibiza despide 2023 al ritmo de los 80

El municipio de Ibiza celebrará la Nochevieja en el paseo de Vara de Rey con La Movida, una de las fiestas con más tirón de la isla. Sus promotores, los dj Petit y Vázquez, llevan «dos meses» planificando la parte artística del evento, que, confirmaron ayer, «va a ser muy similar» a los que hacen habitualmente.

«Nos acompañarán el saxofonista Lugotti, que actúa con nosotros en Children of the 80’s, y el cantante de los Morning Drivers, Miquel Marí, que, además de cantar, tocará las castanyoles», adelantaron sobre la celebración organizada por el Ayuntamiento de Ibiza, que arrancará a las once de la noche del próximo domingo.

Para decir adiós al 2023 y dar la bienvenida al 2024, Petit y Vázquez pincharán, como suelen hacerlo, éxitos musicales de los 80 y de los 90 y también alguno de la década de los 70. «Hemos preparado una sesión un poco especial, para que la fiesta todavía sea más divertida, incluyendo algunos temas que no metemos habitualmente en nuestro repertorio, como, por ejemplo, alguna canción de Raffaella Carrà», explicó Petit.

Además, el montaje que han preparado incluye varios números con música, baile y animación. También lanzarán al público «golosinas ochenteras, como piruletas y palotes; palos luminosos y alguna camiseta».

«Vamos a intentar que sea una fiesta para todos los públicos y que resulte muy divertida», afirmaron Petit y Vázquez. Los dj tienen «muchas ganas» de que llegue el día 31 porque nunca habían tenido la oportunidad hasta ahora de llevar La Movida a Vila y hacía años que no pinchaban en el municipio.

18.000 € de presupuesto y uvas y cotillón para 500 personas

«Desde las 23 horas del 31 de diciembre estaremos dándolo todo en Ibiza para que sea la mejor noche del año. Vamos a bailar y cantar sin parar», anunciaron hace unos días en sus redes sociales.

El Ayuntamiento de Ibiza ha invertido «aproximadamente 18.000 euros» en esta fiesta de entrada gratuita, que incluye uvas y cotillón para los 500 primeros asistentes al evento, según detalló ayer el concejal de Fiestas de Vila, Francisco Torres Haro.

A partir de las 23.55 horas los asistentes, explicó, podrán seguir en directo las campanadas («probablemente las de IB3») a través de una pantalla que se instalará en el paseo . Para la ocasión, además, el Ayuntamiento de Ibiza reforzará el equipo de sonido y la iluminación de la carpa navideña de Vara de Rey, que será el epicentro del evento.

Aunque el programa de Navidad de Vila indica que la fiesta de fin de año concluirá a las dos y media de la madrugada, Torres apuntó ayer que probablemente se alargue hasta las tres. «Sabemos que es un día especial, pero hay que encontrar un término medio entre la fiesta y el bienestar de los vecinos», señaló.

Torres animó «a todo el mundo» a que se apunte a la celebración, que Petit confía en que «va a ser un exitazo», a juzgar por el interés que está demostrando la gente en las redes sociales desde que los dj de La Movida anunciaron que iban a recibir el año nuevo en Vila.

El concejal de Fiestas también recordó ayer que el 1 de enero a las 12 horas hay cita en la playa de ses Figueretes para darse el primer chapuzón del año. Para entrar en calor, el Ayuntamiento de Ibiza servirá salsa de Nadal.

Más fiestas de Nochevieja

Vila no es la única localidad en la que hay programada una fiesta popular de fin de año con entrada gratuita. También habrá celebración de Nochevieja, a partir de las 00.30 horas del 1 de enero de 2024, en el centro polivalente y la carpa del campo de fútbol de Puig d’en Valls, en el municipio de Santa Eulària. La música la pondrá el dj Toni Torres.

Asimismo, en el marco de sus fiestas patronales, los barrios de Can Bonet y ses Païsses, en el municipio de Sant Antoni, tendrán fiesta de Nochevieja en la carpa desde las 23.30 horas del próximo domingo hasta las cuatro de la madrugada del lunes, con cotillón, uvas de la suerte, campanadas y música de JdeJjouDj.

En la localidad de Sant Antoni los más pequeños tendrán fiesta infantil de Año Nuevo en la caseta de Papá Noel a partir de las 12.30 horas del próximo 31 de diciembre y a partir de las 14 horas la celebración continuará para los adultos en el Mercado de Navidad con música de los 80, que pinchará dj Vázquez, que horas después estará con Petit en Ibiza.

También hay programadas campanadas este domingo a mediodía en Sant Josep, acompañadas de una sesión de ‘Vermut a 45 rpm’; en Sant Jordi, con el dúo de versiones Esta me la sé; y en la plaza de Sant Francesc de Formentera, con música, baile y animación a cargo de Showsibiza. A la una de la madrugada en esta isla habrá fiesta de fin de año con la banda Tremendos en la carpa de sa Senieta.