Con la llegada del otoño vuelve la temporada de ferias gastronómicas a Ibiza. La primera de este año es la Fira del Calamar, que se celebra este sábado en el marco de las fiestas de Sant Carles, aunque hay otras actividades en los programas de fiestas tanto de este pueblo como de Sant Rafel.

El fin de semana arranca con humor, el que pondrán varios monologuistas en el espectáculo 'La hora y media del Club de la Comedia', en el Cine Regio este jueves.

La música tiene el viernes una cita especial con el concierto familiar 'Érase otra vez...', que abre en Can Ventosa la programación del festival Eivissa Clàssica. También el sábado, con el festival de la Ibiza Trail Maratón en Sant Antoni, donde tocarán Nacha Pop, acompañados por los ibicencos The New Young Polaks.

El Mercat Vell de Vila sigue celebrando su 150 aniversario y este fin de semana lo hará con una gran fiesta de Halloween.

Y los amantes del coleccionismo tienen una cita ineludible con el encuentro nacional de cromos y cartas Ibiza Card Show en el centro juvenil C19 de Vila.

Son solo unos apuntes de un fin de semana lleno de actividad:

JUEVES 26 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

20.30 horas: Charla ‘Ucs i altres maneres de comunicar-se amb animals’, a cargo de Toni Manonelles, en el centro social.

Literatura

Homenaje a Antoni Marí. Coloquio con Antoni Marí, presentan Enrique Juncosa y Elena Ruiz, participan Andrés Soria y Jesús Martínez Clarà. 18 a 20 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa.

Humor

Ibiza Showtime. ‘La hora y media del Club de la Comedia’. Presenta Cristina Molina. Monólogos de Diego Peña, Pepi Labrador, Toni Cruz y Richard Salamanca. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

Conferencia

‘Unas hierbas con…’. Entrevista con la historiadora, activista y directora del Arxiu Històric d’Eivissa Fanny Tur, a cargo de Montse Monsalve. 20 horas en Ebusus Sociedad Cultural.

Cine

‘El regreso de las golondrinas’, de Li Ruijin (China, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 €.

VIERNES 27 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

20.30 horas: Caminata nocturna de Luna Llena. Lugar de encuentro en la carpa.

Caminata nocturna de Luna Llena. Lugar de encuentro en la carpa. 21.30 horas: Torrada de sobrasada a precios populares en la carpa.

Juvenil

Fiesta de Tots Sants. Fiesta karaoke y taller terrorífico de cocina. De 17 a 21 horas en el Casal de Joves Xaire de Cala de Bou.

Infantil

Contacontes coeducatius de Vila. ‘La boda’, de Jessica Love y Esther Rubio Muñoz. De 3 a 12 años. 18 horas en el Casal d'Igualtat de Vila.

Cine

‘Corten’, de Michel Hazanavicius (Francia, 2022) VOSE. Ciclo Cine dins del Cine de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Música:

Festival Eivissa Clàssica 2023. ‘Érase otra vez…’, septeto para cuerda y viento de Beethoven. Concierto familiar. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

Literatura

Homenaje a Antoni Marí. Coloquio con Antoni Marí, presentan Enrique Juncosa y Elena Ruiz, participan Pucci Vilurbina y Francesc Parcerisas. 11 a 13 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa.

‘Cartografía de tu cuerpo frente al mío’. Presentación del poemario de Conchi Salas a cargo de la autora, Belén Liñán y Eva Tur Antonio. 20 horas en la librería Sa Cultural de Eivissa.

‘La desaparición de Carol Roig’. Presentación de la nueva novela de Francisco Marín a cargo del autor y Eva Cardona Guasch. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Ocio

Ibiza Card Show 2023. Encuentro de coleccionismo de cartas y cromos de deportes, Pokemon y TCG. Tiendas especializadas, vendedores, intercambio… 27, 28 y 29 de octubre en el centro juvenil C19 de Vila. De 10 a 19 horas.

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

150 Aniversario del Mercat Vell

11.30 a 14 horas: Fiesta de Halloween con talleres, espectáculos, maquillaje y yincana.

Fiesta de Halloween con talleres, espectáculos, maquillaje y yincana. 17 horas: Teatro infantil y talleres de Halloween. Túnel del terror infantil.

Teatro infantil y talleres de Halloween. Túnel del terror infantil. 20 horas: Túnel terrorífico. A partir de 12 años.

Fiestas de Sant Rafel

16 horas: Bicykids Sant Rafel en Can Faritzeu, junto al cementerio.

Bicykids Sant Rafel en Can Faritzeu, junto al cementerio. 18 a 21 horas: Exposición de fotos antiguas ‘Tal com erem abans’ en Can Portmany.

Fiestas de Sant Carles

12 horas: VII Fira Gastronòmica del Calamar. Premios a las mejores recetas, actividades infantiles, música en vivo. Desde las 18 horas conciertos de Rottowatts, Shakatribe y Doudou Nganga y Esta me la sé.

Infantil

‘Bunji, la petita coala’. A cargo de Festuc Teatre. 18 h en el cine municipal de Formentera. Entrada: 4 €.

‘Dissabte de contes’. Cuentacuentos a cargo de David i Monma. 12.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Tots Sants y Halloween

Sant Josep

17 horas: Proyección de la película ‘Coco’ en el Centro Cultural Can Jeroni y después taller de manualidades sobre la película.

Música

Sarao Fest. Discomóvil con música de ayer y hoy, rumbas, sevillanas, flamenco, rebujitos, rifa… Organiza la Asociación Cultural Andaluza de Formentera a beneficio de las apimas. Aparcamiento de sa Senieta desde las 21 horas. Entrada libre.

Festival de clausura de la Ibiza Trail Maratón. Conciertos de Nacha Pop y The New Young Polaks y fiesta con el dj Javi Box. Desde las 18 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Mr Sánchez. Rock alternativo desde Valencia. Gira Renacimiento. 18 horas en la sala Sal Rossa de Platja d'en Bossa. Entrada libre.

Ocio

Ibiza Card Show 2023. Encuentro de coleccionismo de cartas y cromos de deportes, Pokemon y TCG. Tiendas especializadas, vendedores, intercambio… 27, 28 y 29 de octubre en el centro juvenil C19 de Vila. De 10 a 19 horas.

III Ibiza Riber Day. Encuentro moto turístico no competitivo con un centenar de motos. Presentación a las 18 horas en el Monumento a los Corsarios del Puerto de Vila.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Carles

13 horas: Inicio del campeonato de pádel en las pistas de Can Gat.

Inicio del campeonato de pádel en las pistas de Can Gat. 20 horas: Concierto de los coros parroquiales de Sant Carles y Santa Creu en el Centro Parroquial.

Fiestas de Sant Rafel

11.30 horas: Carrera de trotones Festes de Sant Rafel en el hipódromo.

Carrera de trotones Festes de Sant Rafel en el hipódromo. 17 a 20 horas: Exposición de fotos antiguas ‘Tal com erem abans’ en Can Portmany.

Exposición de fotos antiguas ‘Tal com erem abans’ en Can Portmany. 18 horas: Teatro: ‘Un embolic, dos embolics, tres embolics’ a cargo de la AAVV Es Molí, con el cantador Vicent Frit. En la carpa.

150 Aniversario del Mercat Vell

12 horas: Yincana para familias.

Yincana para familias. 12 horas: Feria de gangas de la Marina.

Medio Ambiente

Fira i Mercat de Productes Ecològics Locals: Muestra de razas autóctonas y producto local, talleres infantiles, taller de cocina, taller de pan. A las 11 horas charla sobre tracción animal. A las 12 horas trabajo con animales y a las 14 horas comida popular y música con Amalian Folk. De 10.30 a 17 horas en el Molí de Can Planetes de Santa Eulària.

Ocio

Ibiza Card Show 2023. Encuentro de coleccionismo de cartas y cromos de deportes, Pokemon y TCG. Tiendas especializadas, vendedores, intercambio… 27, 28 y 29 de octubre en el centro juvenil C19 de Vila. De 10 a 19 horas.

Fun & Trucks. Food trucks, barra y música. Pintacaras y música en vivo con Groove Garage. De 12 del mediodía a la puesta de sol en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

Plogging Tour Ibiza. Carrera popular, recogida de residuos, actividades para pequeños y mayores… Recogida de dorsales a las 9 horas. Toda la mañana en la plaza Julià Verdera de ses Figueretes.

Música

Concierto de bandas. Con la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa, dirigida por Vicente Mendoza, y la Unión Musical de Marratxí (Mallorca), dirigida por Silverio Duato. 12 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entrada libre.

Tots Sants y Halloween

Santa Eulària

11 a 14 y 16 a 19 horas: Talleres infantiles de Halloween y Tots Sants, trencada de frutos secos y cuentacuentos en el Punt Jove.

Jesús

11 a 14 y 16 a 20 horas: Cova dels Dracs especial Halloween con la asociación Dracs d'Eivissa. Laser X, manualidades, concurso de disfraces... en el Centro Cultural de Jesús.

Comercio

Fira d'Estocs d'Eivissa. Ofertas de los comercios de la ciudad, muestra de producto local, juegos y talleres infantiles, conciertos de The Groovy Brothers y Bluesmàfia Acústic Trío. De 10.30 a 18 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

EXPOSICIONES

130 Aniversario de Diario de Ibiza. Exposición de portadas históricas. De lunes a viernes de 11 a 13 y de martes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza.

Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Inauguración el jueves 26 de octubre a las 19.30 horas en la sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

'25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Inauguración jueves 26 de octubre a las 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre.

Aída Miró. 'Tribut a la dona i la diversitat', pinturas. Inauguración el 30 de octubre a las 19 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Festivos, domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 11 de noviembre

Carle Naide. Pinturas. Inauguración domingo 29 de octubre a las 20 horas. Hasta finales de noviembre en Galería También de Santa Gertrudis.

'1958. Una illa en el record'. Exposición de fotografías antiguas del ornitólogo Dick Coates. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Domingos, festivos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 28 de octubre.

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Inauguración viernes 20 de octubre a las 19.30 horas. Hasta el 13 de diciembre.

Antonio Fioravanti. 'Ecos de eternidad', dibujos místicos y esotéricos. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 7 de noviembre.

Josep Maria Jubells. 'Viatge infinit', pinturas. Del 19 al 27 de octubre en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera.

Petra Reimers. 'Homenaje a los peces', dibujo, acuarela y collage. Art Café ses Casetes de Sant Mateu. Hasta el 14 de noviembre.

Bárbara Pintado. Pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta finales de octubre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.