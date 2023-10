Carles Fabregat: «Los aforismos de mi libro, más que dar respuestas, plantean preguntas»

Durante el confinamiento decretado con el arranque de la pandemia, en marzo de 2020, Carles Fabregat decidió dedicar parte de su tiempo libre a los aforismos, un género literario que ya había cultivado en otras ocasiones y que siempre le había atraído, entre otras cosas, por «su parentesco con la poesía y los microrrelatos».

Durante un año colgó en Twitter (ahora X), casi con periodicidad diaria, frases cortas, de un máximo de cuatro líneas. De aquella experiencia surgieron 250 aforismos y ‘Fletxes que ja no pertanyen a l’arc’, la obra que presenta mañana a las 20.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa, en Ibiza.

El libro, el séptimo de su repertorio literario, contiene más aforismos de los que publicó en la red social, en total, 352. Su práctica en el campo de la poesía, sus diez años de estudio del Psicoanálisis y su interés por el lenguaje cinematográfico, que le ha llevado a leer libros de semiótica, «han tejido la base de pensamiento necesaria» para atreverse con los aforismos, un género que normalmente se asocia más a filósofos y pensadores.

El autor ya advierte de que cuando el lector abra ‘Fletxes que ja no pertanyen a l’arc’ no se va a encontrar frases de autoayuda. «He huido todo lo que he podido de dar recetas y consejos o hacer sentencias, porque sería pretencioso por mi parte. Mi intención con estos aforismos, más que dar respuestas, es plantear preguntas a los lectores», explica.

Los temas

En el libro, el escritor, gestor cultural y artista catalán, afincado en Ibiza desde 1985, toca temas diversos mezclados de forma aleatoria. Reflexiona y se pregunta, por ejemplo, sobre los entresijos de la creación literaria y artística, los comportamientos humanos, la crisis climática, la política, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Además, la obra tiene un apartado especial dedicado a la pandemia, con 30 aforismos que ha bautizado como ‘Adagis i proverbis per a temps de crisi’. Los pensamientos que ha vertido sobre papel en versión condensada, dice, han surgido sin premeditación, aunque llevaban tiempo revoloteando en su cabeza.

El título del libro, coeditado por Editorial Afers y Balàfia Postals, surge de uno de los aforismos de sus páginas: «Les idees són fletxes que ja no pertanyen a l’arc». Entre todas esas píldoras, Fabregat destaca una de sus favoritas: «Fer que el que va passar no sigui llosa. Fer que el que no va passar encara sigui possible».

En la presentación de la publicación, que se llevará a cabo en la sala Joan Riquer de la biblioteca, estarán, además del autor, la editora Neus Escandell y el escritor y sociolingüista Bernat Joan, que es el autor del prólogo.