El puente festivo ha hecho que las actividades culturales y de ocio se multipliquen este fin de semana en Eivissa y Formentera. Hay tantas cosas que son imposibles de resumir y es más fácil mirar la agenda cada día y elegir.

Entre las más destacadas están las fiestas de pueblos. Es Cubells, Cala de Bou, Sant Rafel y el Pilar de la Mola están estos días de celebración con actividades para todos los públicos.

También hay mucha música. Este jueves llega la tercera edición del Soul Food Fest, que este año cuenta con la leyenda del blues Willie Buck, que repite el viernes en Teatro Ibiza. Además se celebra el cuarto festival Jazz Point Ibiza, con conciertos del jueves al domingo en diferentes locales, y para los amantes de los sonidos más duros, diez bandas de rock alternativo, metal y punk el viernes y el sábado en el Can Rock Fest de Es Birra, en Es Canar. Y más jazz con Carlos Sarduy el sábado en Formentera.

Otro punto ineludible del programa es el monólogo 'Chungo', del conocido actor gallego Luis Zahera este jueves en Can Ventosa, aunque todo el papel está ya vendido.

También cabe destacar las jornadas de recración histórica Antiqua Insula 2023 en el museo des Puig des Molins, y la Fira Tardor d'Art de Formentera en el Centre Gabrielet.

Hay muchas más cosas y están aquí:

JUEVES 12 DE OCTUBRE

Fiestas de es Cubells

10 a 14 horas: Mercado de artesanía.

Mercado de artesanía. 11 horas: Inauguración de la exposición ‘Univers Tirurit. Viatge en el temps’, en el Saló Joan XXIII. Abierta hasta el 15 de octubre.

Inauguración de la exposición ‘Univers Tirurit. Viatge en el temps’, en el Saló Joan XXIII. Abierta hasta el 15 de octubre. 11 a 14 horas: Vermut a 45 rpm. Pinchada de vinilos en directo.

Vermut a 45 rpm. Pinchada de vinilos en directo. 17 horas: ‘Cantar, jugar i ballar’, juegos y canciones infantiles con Sueños de Ibiza y Jugueroix para toda la familia.

‘Cantar, jugar i ballar’, juegos y canciones infantiles con Sueños de Ibiza y Jugueroix para toda la familia. 19.30 horas: ‘El poder de la magia’. Espectáculo de los magos de AMIF.

Fiestas de Cala de Bou

11 horas: Misa rociera cantada por el coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni y ball pagès en la carpa.

Misa rociera cantada por el coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni y ball pagès en la carpa. 13.30 horas: III Soul Food Fest. Jornada de música y gastronomía norteamericanas. Conciertos de Willie Buck Band, The Station Hollers y Betterman Dj. Arroz gumbo de Nueva Orleans a precios populares. Auditori des Caló de s’Oli.

Fiestas del Pilar de la Mola

10.30 horas: Pujada a la Mola. XXV Edició.

Pujada a la Mola. XXV Edició. 11 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música.

Concierto de la Banda Municipal de Música. 12 horas: Misa seguida de procesión, ball pagès y convite.

Música

III Soul Food Fest. Jornada de música y gastronomía norteamericanas. Conciertos de Willie Buck Band, The Station Hollers y Betterman Dj. Arroz gumbo de Nueva Orleans a precios populares. Auditori des Caló de s’Oli.

4º Jazz Point Ibiza: Concierto de Pere Navarro Trio. Wom Radio Café de Santa Eulària a las 17 horas.

Teatro

‘Chungo’. Monólogo de humor a cargo de Luis Zahera. 20 y 22 horas en el Auditorio de Can Ventosa. Entradas a 12 € en www.eivissa.es.

Historia

Antiqua Insula 2023. Campamento fenicio púnico, desfiles, recreaciones, conferencias, audiovisuales. Programa completo en www.iboshim.es. Desde las 10 a las 18 horas en la Necrópolis des Puig des Molins.

Arte

Fira Tardor d’Art de Formentera. Feria de arte con la participación de una quincena de artistas y actividades paralelas. De 10 a 22 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

VIERNES 13 DE OCTUBRE

Fiestas de Cala de Bou

17 horas: Taller de orelletes a cargo de la asociación de mujeres en el local de las asociaciones.

Taller de orelletes a cargo de la asociación de mujeres en el local de las asociaciones. 19 horas: Teatro ‘Doctor Cala Vera’, a cargo del Club de Tercera Edad de Port des Torrent. Auditori des Caló de s’Oli.

Teatro ‘Doctor Cala Vera’, a cargo del Club de Tercera Edad de Port des Torrent. Auditori des Caló de s’Oli. 20 horas: concierto de Querencia y María del Monte. Zona exterior del Auditori Caló de s’Oli. Entrada libre.

Fiestas de Sant Rafel

18 horas: Exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Gimnàstica Artística de Sant Rafel en la carpa.

Exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Gimnàstica Artística de Sant Rafel en la carpa. 19 horas: Sant Rafel Artístic en la carpa.

Música

4º Jazz Point Ibiza: Conciertos de Juanma Trujillo Trio y Albert Cirera Sextet. Desde las 20 horas en Safragell Ibiza de Sant Joan.

Can Rock Festival. Conciertos de Golgotha (Mallorca), Vendetta (Murcia), Sirius (Barcelona), Jive (Eivissa) y Pardals (Eivissa). Apertura de puertas a las 20 horas en Es Birra de es Canar. Entradas: 12 € anticipada, 15 € en taquilla.

Willie Buck Band. Blues desde Chicago. Ciclo The Thrill is Here de Teatro Ibiza. Apertura de puertas a las 21 horas.

Conferencia

Any Sorolla. ‘Sorolla a Eivissa i el seu llegat’, a cargo de Sonya Torre Planells. Sala Marià Villangómez de la biblioteca de Can Ventosa. 20.15 horas. Entrada libre.

Libros

‘Geria’. Presentación del libro sobre una acción de ‘Land art’ de Guillermo Fornes a cargo del autor y la directora del MACE, Elena Ruiz Sastre. 19 horas en el MACE. Entrada libre.

Historia

Antiqua Insula 2023. Campamento fenicio púnico, desfiles, recreaciones, conferencias, audiovisuales. Programa completo en www.iboshim.es. Desde las 10 a las 20 horas en la Necrópolis des Puig des Molins.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

Fiestas de es Cubells

20 horas: Concierto de The Muleskinners (Países Bajos) y Canallas del Guateke (Eivissa).

Concierto de The Muleskinners (Países Bajos) y Canallas del Guateke (Eivissa). 23.30 horas: Correfoc a cargo de la Colla de Dimonis Els Mals Esperits.

Fiestas de Cala de Bou

12 a 20 horas: Cala de Bou Express. Gira musical en tren turístico por diferentes locales de la zona.

Cala de Bou Express. Gira musical en tren turístico por diferentes locales de la zona. 18 horas: Actuación de la Academia de baile Are-T.

Actuación de la Academia de baile Are-T. 19 horas: Actuación de la academia de baile Estudio 64.

Actuación de la academia de baile Estudio 64. 20.30 horas: Fiesta con La Charanga de la Casa de Cantabria de Valencia en la carpa.

Fiestas de Sant Rafel

18.30 horas: Festa pagesa i ballada de pou al Pou d’en Micolau.

Fiestas del Pilar de la Mola

21 horas: Cantada pagesa en la Casa del Poble.

Música

4º Jazz Point Ibiza: Concierto de Alex Sipiagin & Ariel Bringuez con Trevor Coleman Trio. 21 horas en Teatro Ibiza. Entradas en www.jazzpointibiza.com.

Can Rock Festival. Conciertos de Black Sea Deluxe (Mallorca), The Red Hot Experience (Mallorca), Stone Corners, Mind of Storm y Proyecto Panoestarmuertos (Eivissa). Apertura de puertas a las 20 horas en Es Birra de es Canar. Entradas: 12 € anticipada, 15 € en taquilla.

Carlos Sarduy & The Groove Messengers. Jazz. Artista invitada Marinah. 20.30 horas en la Sala de Cultura (Cine) de Formentera. Entrada: 7 €. Programación Tardor d’Art de Formentera.

Historia

Antiqua Insula 2023. Campamento fenicio púnico, desfiles, recreaciones, conferencias, audiovisuales. Programa completo en www.iboshim.es. Desde las 10 a las 21 horas en la Necrópolis des Puig des Molins.

150 Aniversario del Mercat Vell

11 horas. Animación infantil con s’Espurna y meeting point del 3er Sargantanes Vespa Meeting.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

Día de Santa Teresa en es Cubells

19 horas: Misa cantada por el Petit Cor y ball pagès con la Colla de Sant Josep. Convite y concierto de José Luis Pardo Quartet.

Fiestas de Cala de Bou

10 horas: Taller de pintura de camisetas de abuelos y nietos en el Club de la Tercera Edad.

Taller de pintura de camisetas de abuelos y nietos en el Club de la Tercera Edad. 17 horas: Espectáculo familiar con el Mag Albert y merienda de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou a beneficio de AECMM.

Espectáculo familiar con el Mag Albert y merienda de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou a beneficio de AECMM. 18.30 horas: Actuación de baile de los alumnos de la asociación de vecinos, espectáculo de Che Cuba y fiesta con La Charanga de la Casa de Cantabria de Valencia en la carpa.

Actuación de baile de los alumnos de la asociación de vecinos, espectáculo de Che Cuba y fiesta con La Charanga de la Casa de Cantabria de Valencia en la carpa. 21 horas: Espectáculo Cuadro Flamenco de Andalucía en la carpa.

Fiestas de Sant Rafel

9.30 horas: IV Concurso de pintura rápida. Punto de encuentro en Can Portmany. Bases en el Facebook de la asociación de vecinos o en el 646932752.

IV Concurso de pintura rápida. Punto de encuentro en Can Portmany. Bases en el Facebook de la asociación de vecinos o en el 646932752. 10 a 14 horas: II Fira Artesanal i Rural en la carpa y alrededores.

II Fira Artesanal i Rural en la carpa y alrededores. 11 horas: Vermut a 45 rpm. Pinchada de vinilos en directo, en la carpa.

Vermut a 45 rpm. Pinchada de vinilos en directo, en la carpa. 14.30 horas: Gran paella popular en la carpa.

Gran paella popular en la carpa. 17 horas: Trofeo Festes de Sant Rafel CF Sant Rafel-SD Santa Gertrudis, en el campo de fútbol.

Trofeo Festes de Sant Rafel CF Sant Rafel-SD Santa Gertrudis, en el campo de fútbol. 18 horas: Inauguración de la exposición de fotos antiguas ‘Tal com erem abans’ en Can Portmany.

Música

4º Jazz Point Ibiza:

12 horas: Concierto de la Big Band Ciutat d’Eivissa. Dirige Vicent Tur. Can Ventosa.

Concierto de la Big Band Ciutat d’Eivissa. Dirige Vicent Tur. Can Ventosa. 20 horas: Concierto de Marta Sánchez & María Grand Dúo y Perico Sambeat Quartet. Can Ventosa. Entradas en wwwjazzpointibiza.com.

Historia

Antiqua Insula 2023. Campamento fenicio púnico, desfiles, recreaciones, conferencias, audiovisuales. Programa completo en www.iboshim.es. Desde las 10 a las 14 horas en la Necrópolis des Puig des Molins.

Ocio

Fun & Trucks. Comida con food trucks, música y buen ambiente. Concierto a las 14 horas de Crossroads. Juegos y talleres uinfantiles. Desde las 12 del mediodía hasta la puesta de sol en la plaza de Jesús.

Solidaridad

VI Diada Solidaria Inclusiva de Addif. Pruebas de deporte inclusivo, animación infantil, gran rifa, actuaciones y espectáculos y a las 14 horas arròs de matances. Venta de tickets en el bar de la AAVV San Pablo 640153820. De 9 a 18 horas en el Centro Social Ca n'Escandell.

EXPOSICIONES

'El códice de Dresde'. Retintado del libro más importante de los mayas a cargo de JSR Tintas. Sala de exposiciones del Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 16 de octubre.

Petra Reimers. 'Homenaje a los peces', dibujo, acuarela y collage. Art Café ses Casetes de Sant Mateu. Hasta el 14 de noviembre.

Bárbara Pintado. Pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta finales de octubre.

Elisabeth Louy. 'Peekaboo!', dibujos eróticos. Galería Obra23, calle Río Arno, 23, polígono de Can Bufí. Hasta el 19 de octubre.

Juan Antonio Pardos Vidal 'Chano'. 'Tierra de legendarios'. Pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos, festivos y lunes mañana cerrado. Hasta el 14 de octubre.

Simona Marziani. 'Entre islas!', pinturas. Sala Ebusus, paseo de Vara de Rey de Vila. Hasta mediados de octubre.

Josep Vallribera. Pinturas y esculturas. Sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de octubre.

Sillas de Paolo Palluco. Diseño. Selección del proyecto '100 sedie en una note'. Galería También de Santa Gertrudis. De martes a sábado de 10.30 a 14 horas. Hasta el 20 de octubre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

'Homenaje al mar Mediterráneo'. Obras de Ángel Zabala y Ximo Canet. Hotel Innside Ibiza Beach de Cala de Bou. Hasta el 15 de octubre.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas. Hasta el 25 de octubre.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.