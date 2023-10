La ilustradora de @blancoymiedo, Marta Marín: «Perseguimos la felicidad cuando el objetivo tendría que ser lograr la calma»

«¿Y si dibujo mis miedos en forma de monstruo?». Esa pregunta, que formuló Marta Marín (Igualada, 1992) a su pareja en 2019, es la responsable del nacimiento de @blancoymiedo, una de las cuentas de Instagram más populares de ilustración terapéutica y reivindicación de la salud mental. La ilustradora catalana estuvo madurando la idea «un año entero», como cuenta ella misma en una entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza. En este tiempo experimentó con varias técnicas y formatos hasta llegar al definitivo, esos monstruos en blanco y negro que han conquistado en las redes a 122.000 seguidores y que hoy llegarán a Ibiza. Lo harán de la mano de su propia autora, «emocionada de visitar la isla por primera vez» y de hacerlo en una fecha tan señalada como el Día Mundial de la Salud Mental.

Su misión en Ibiza es doble: a las 13 horas inaugurará en pleno centro de Vila su exposición itinerante ‘Camino de la salud mental’ y a las 19.30 horas presentará su primer libro, ‘Fuerte y frágil’ (Ramdom Cómics) en la librería Sa Cultural.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera y la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (Apfem), en colaboración con la Dirección General de Salud Mental e IB-Salut, son los promotores de la muestra en Vila, que se podrá visitar hasta el 24 de octubre en la cafetería del espacio cultural Can Ventosa, que gestiona Apfem a través de su programa Aktúa. Para la ocasión, Marín ha hecho una selección de 20 obras. La que abre la exposición es una ilustración a la que tiene especial cariño y que se lleva a todas partes, porque fue la primera que hizo para su proyecto @blancoymiedo, que arrancó definitivamente en 2020, en los inicios de la pandemia de coronavirus, una semana después de que se decretara el confinamiento. En la viñeta se puede leer la frase ‘Ocultar miedos hace que se conviertan en monstruos muy feos’ y va a acompañada con el dibujo de uno de ellos.

«He estructurado la exposición en tres partes: en la primera me centro en las heridas que no sanan, en las emociones que ignoramos y en la fragilidad de las personas; en la segunda ilustro la inestabilidad y los altibajos del proceso terapéutico; y en la tercera me enfoco en reflexiones con tono positivo y esperanzador», detalla.

Dar voz y forma a los miedos

Explica Marín que hace siete años tuvo una depresión y que desde entonces va a terapia con una psicóloga, @blancoymiedo es fruto de este proceso terapéutico. Dar forma a sus emociones y miedos le ha servido y mucho, a ella y «a muchísima otra gente» que ha visto en sus ilustraciones y en sus palabras un reflejo de sus propios temores e inquietudes. «Me gusta siempre recordar que aunque pensemos que aquello que estamos sintiendo solo nos pasa a nosotros y que es raro, puedo aseguraros que no es así, que compartimos miedos con muchas otras personas y que expresarlos y darles voz y espacio a la salud mental es esencial», escribe en su página web.

Cuando se le pregunta si, en su opinión, la sociedad presta la atención que debiera a la salud mental ella tiene clara la respuesta: «Lamentablemente no es una prioridad y eso se ve en las cifras de suicidios y en los trastornos de salud mental, que suben cada año». «No tenemos el foco puesto donde deberíamos. Nos centramos en las cosas materiales, en la apariencia, en las redes sociales, en el trabajo y nos olvidamos de lo esencial, que son las personas, nosotros y los que tenemos a nuestro alrededor», añade. La ilustradora hace otra reflexión: «Se tiende mucho a perseguir la felicidad cuando el objetivo tendría que ser lograr la calma. La felicidad, a mi entender, son momentos puntuales y eso es genial, pero la calma para mí representa estar en sintonía con quien eres y con lo que haces. Eso después te permitirá que construyas el tipo de vida y de relaciones que te gustarían».

Marín, que estudió diseño gráfico, recurre en sus viñetas al blanco y negro y a figuras sencillas, representado personajes absolutamente neutros, que no tienen sexo, raza ni edad, para que todo el mundo se pueda sentir identificado con ellos. Plasmar emociones muy complejas con esas formas tan simples juega a su favor, porque facilita que su obra cale y llegue a más gente. Las frases de sus viñetas comparten la misma filosofía, son breves, contundentes y directas.

Marín reconoce que uno de sus mayores temores es que alguien pueda creer que banaliza la salud mental o está comercializando con ella, por eso siempre busca la forma de comunicarse «siendo lo más respetuosa posible con toda la gente».

Como ella no es ni terapeuta ni psicóloga, pide muchas veces opinión a profesionales de la salud mental , sobre todo cuando toca temas que ella no ha experimentado, como los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) o la violencia de género. De hecho, para escribir su libro, que publicó el pasado 21 de septiembre y que dedica a sus abuelos maternos, ha contado con asesoramiento. «La primera persona que leyó ‘Fuerte y frágil’ fue mi psicóloga y me sugirió un par de cambios», comenta.

La novela gráfica de Marí, según explica ella misma, es su propia historia «y la de todas las personas». Cualquiera, dice, puede sentirse identificado con algunas de las viñetas que pueblan sus 144 páginas. Las ideas que plasma giran en torno a la infancia, la sociedad y el mundo laboral, las relaciones y el amor romántico y la depresión.

La autora reconoce que sacar adelante el proyecto ha sido difícil, pero también «muy enriquecedor y emocionante». Lo que más le costó fue escoger el título, que está inspirado en una frase de un libro de la saga ‘Divergente’, de Veronica Roth. «Esa idea de que ahora me siento fuerte, pero en cualquier momento puedo sentirme frágil me gusta mucho, es una dualidad que puede calmar muchos monstruos», concluye.