La Feria Marinera Medieval de Sant Antoni y las fiestas de Sant Miquel marcan en fin de semana en el que la literatura y la música tienen un especial protagonismo.

La Feria Marinera invadirá durante todo el fin de semana el paseo y la zona colindante de Sant Antoni con animación, espectáculos, artesnía y mucha gastronomía. Mientras, en Sant Miquel, celebran los días centrales de sus fiestas patronales y con buena música. El viernes, día de Sant Miquel, culminará con el concierto de Morning Drivers y el sábado con Canallas del Guateke y Joven Dolores.

Más música, el viernes, la fiesta Children of th 80's cierra la temporada en el Hard Rock Hotel con unos clásicos del rock español, Seguridad Social. Y el sábado, otro clásico, Slim Jim Phantom, de Stray Cats, es la principal atracción del festival Contrast Ibiza en sa Punta des Molí de Sant Antoni.

Pero si algo destaca en este fin de semana es la literatura, con varias presentaciones de libros, como la doble de 'Tierra adentro', la nueva novela del escritor ibicenco José Morella y dos encuentros muy interesantes. El primero es el festival poético Lluna de Juny, con recitales, pero también una conferencia y un concierto. El segundo es la segunda edición del Literanit, con actividades el viernes y el sábado en Eivissa y Formentera.

Además sigue la Temporada de Dansa del Consell de Eivissa, con los espectáculos' El bosque', el viernes', y 'Runa', el domingo, y el fin de semana se celebran unas muy interesantes Jornades d'Astronomia.

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE

Feria

Feria Marinera Medieval de Sant Antoni. Mercado de artesanía, gastronomía, grupos teatrales y de animación, música. De 17.30 a 22.30 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Poesía

XXXI Festival Lluna de Juny. Charla sobre los jardines y la naturaleza a cargo del filósofo Santiago Beruete en diálogo con Andrea Sánchez. 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila.

Libros

‘Tierra adentro’, de José Morella, a cargo del autor y Pedro González-Mohíno. 19 horas en la librería Sa Cultural de Eivissa.

‘Umbilical’, de Damià Rotger Miró. A cargo del autor, Maria Teresa Ferrer y acompañamiento musical de Víctor Leiva. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera.

‘El cartógrafo’, novela histórica de Carlos Ordinas. A cargo del autor y Toni Montserrat. 19 horas en el Club Náutico Ibiza.

Fiestas de Sant Miquel

17 horas: Campeonato de manilla en el bar del Club de Mayores.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

Día de Sant Miquel

9 horas: Repique de campanas.

Repique de campanas. 12 horas: Misa solemne y procesión, seguida de ball pagès con la Colla de Balansat.

Misa solemne y procesión, seguida de ball pagès con la Colla de Balansat. 19 horas: Exposición de pintura en el bar del Club de Mayores de losalumnos del Taller Artístic Gartxi.

Exposición de pintura en el bar del Club de Mayores de losalumnos del Taller Artístic Gartxi. 20 horas: Documental y coloquio ‘Sense residus. Aprenem amb els nostres majors’.

Documental y coloquio ‘Sense residus. Aprenem amb els nostres majors’. 21 horas: Batucada y pasacalles con A Tutiplén.

Batucada y pasacalles con A Tutiplén. 22 horas: Concierto de Morning Drivers.

Concierto de Morning Drivers. 0 horas: Fiesta con djs Showcats.

Feria

Feria Marinera Medieval de Sant Antoni. Mercado de artesanía, gastronomía, grupos teatrales y de animación, música. De 11 a 22.30 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Poesía

XXXI Festival Lluna de Juny: Concierto de Júlia Colom. 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa en Dalt Vila.

Literanit 2023

Presentación de libro: ‘Blue Bar’, de Josep Maria Rossell. A cargo de Damià Rotger y Manolo Oya. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Música

Children of the 80's. Con Seguridad Social en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Infantil

Contacontes coeducatius de Vila. ‘El monstre petit diu no’, de varios autores. De 3 a 12 años. 18 horas en el Casal d'Igualtat de Vila.

Danza

‘El bosque’. De Marcat Dance. Danza contemporánea. A partir de 5 años. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. Entradas: 8 € anticipada en www.eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos por varios espectáculos.

Libros

‘Tierra adentro’, novela de José Morella, a cargo del autor. 19 horas en Bodega Los Gatos de Sant Antoni.

Jornades d’Astronomia

Conferencias de Arqueoastronomía. ‘Paisajes y celajes de la Menorca talayótica’, a cargo de Juan Antonio Belmonte, y ‘Arqueoastronomía pitiusa: El cielo de nuestros antepasados’, a cargo de Antonio César González. 19 horas en el salón de actos del Museo Arqueológico de Eivissa.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE

Feria

Feria Marinera Medieval de Sant Antoni. Mercado de artesanía, gastronomía, grupos teatrales y de animación, música. De 11 a 23.30 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Fiestas de Sant Miquel

9.30 horas: Clase de yoga en el paseo del Port de Sant Miquel.

Clase de yoga en el paseo del Port de Sant Miquel. 21 horas: Concierto de Canallas del Guateke.

Concierto de Canallas del Guateke. 22 horas: Concierto de Joven Dolores.

Concierto de Joven Dolores. 0 horas: Fiesta con dj Lost Ángeles y desde las 2.45 con Dj Pardaleta.

Poesía

XXXI Festival Lluna de Juny:

12 horas: Homenaje a Isidor Macabich. Presenta Fanny Tur. Con Joan Murenu, Àngels Escandell y la Colla de Sant Jordi.

21 horas: Nit de la Poesia. Con Miquel Àngel Adrover, Nora Albert, Luis Castro Mendes, Jèssica Ferrer, Mariangela Gualtieri, Julio Herranz y Llucia Palliser. Acompañamiento musical: Miquel Àngel Aguiló. Presenta: Carles Fabregat. Claustro del Ayuntamiento de Eivissa en Dalt Vila.

Literanit 2023

Eivissa: Literatura y cine: Lectura dramatizada de textos y poemas cinematográficos a cargo de Txaro Kandler, Àngels Martínez Corderas y Paula Ramos. 19 horas en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa de Eivissa.

Formentera: Coloquio: ‘La mitificada Formentera de les pel·lícules i els llibres’, con Manolo Oya, Pilar Aldea, Jordi Riera y Neus Costa. Modera: Maria Teresa Ferrer. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera.

Música

Festival Contrast Ibiza. Actuaciones de Slim Jim Phantom & Jenni Vee y exposición fotográfica ‘Times Square in the Rain’ de Spencer Ostrander. Sesión de dj con Dave Rowntree de Blur. Desde las 19 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Entrada libre.

Jornades d’Astronomia

10 a 14.30 horas: Observación solar, seguimiento de manchas solares, taller de relojes de sol, actuación del Cor Ciutat d’Eivissa, planetario portátil, taller de cohetes de agua… Recinto Ferial de Eivissa.

23 a 0.30 horas: Jornada de puertas abiertas en el Observatorio de Puig des Molins.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE

Feria

Feria Marinera Medieval de Sant Antoni. Mercado de artesanía, gastronomía, grupos teatrales y de animación, música. De 11 a 14 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Fiestas de Sant Miquel

10 horas: Misa solemne en honor de los mayores del pueblo.

Misa solemne en honor de los mayores del pueblo. 13 horas: Ball pagès con la Colla de Balansat.

Ball pagès con la Colla de Balansat. 14 horas: Comida de hermandad de los mayores en el restaurante Sol y Camp.

Comida de hermandad de los mayores en el restaurante Sol y Camp. 16 horas: Fiesta infantil con talleres, música y magia.

Fiesta infantil con talleres, música y magia. 17.30 horas: Espectáculo de magia e ilusionismo con el Mag Alexis.

Espectáculo de magia e ilusionismo con el Mag Alexis. 20 horas: Teatro en la plaza. ‘Matrimoni per medecina’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells.

Teatro en la plaza. ‘Matrimoni per medecina’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells. 22 horas: Correfoc con Els Mals Esperits.

Correfoc con Els Mals Esperits. 22.30 horas: Electrobingo.

Poesía

XXXI Festival Lluna de Juny: Mural en vivo con música con los pintores Jesús de Miguel y Maria Vila y música de Santi Pérez. Sociedad Ebusus en el paseo de Vara de Rey de Vila a las 12 horas.

Danza

‘Runa’. De Lali Ayguadé Company. Danza contemporánea. Adultos. 21 horas en el Auditorio de Cas Serres. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. Entradas: 8 € anticipada en www.eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos por varios espectáculos.

EXPOSICIONES

Elisabeth Louy. 'Peekaboo!', dibujos eróticos. Inauguración jueves 28 de septiembre de 19.30 de 21.30 horas. Galería Obra23, calle Río Arno, 23, polígono de Can Bufí. Hasta el 19 de octubre.

Manuel Rodríguez Méndez. 'Arborescencias', pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19.30 a 21 horas. Hasta el 6 de octubre.

Josep Vallribera. Pinturas y esculturas. Inauguración el jueves 21 de septiembre a las 20 horas en sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de octubre.

Sillas de Paolo Palluco. Diseño. Selección del proyecto '100 sedie en una note'. Inauguración el viernes 22 de septiembre de 18 a 21 horas en la Galería También de Santa Gertrudis. De martes a sábado de 10.30 a 14 horas. Hasta el 20 de octubre.

Ismael Cerezo. 'La pecera', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Domingos festivos y lunes mañana cerrado. Hasta el 30 de septiembre.

Pep Monerris 'Bagaix'. Electro Natura Futura', montajes. Hasta el 4 de octubre en Can Tixedó Art Café de Forada.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

Marcela Gutiérrez. 'Re-Velar', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 30 de septiembre.

'Homenaje al mar Mediterráneo'. Obras de Ángel Zabala y Ximo Canet. Hotel Innside Ibiza Beach de Cala de Bou. Hasta el 15 de octubre.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y Niight Market domingos, lunes y martes de 19 a 0.30 h.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,