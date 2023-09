Este fin de semana llega una de esas citas ineludibles y además bajo techo, por lo que pueda pasar. El Recinto Ferial de Ibiza reúne en un dos por uno las ferias Gourmet y de la Cerveza para animar a todos los amantes de la gastronomía y de las cervezas del mundo. Será el viernes y el sábado por la tarde con animación musical.

Por otra parte, el festival de performance Territori vive sus últimos días, con la presencia el sábado del artista Abel Azcona, pero con mucho más que ofrecer.

Y con mucha música. El jueves los suecos Mando Diao estarán con Niños Raros en el espacio Venice Bay de Cala de Bou en el marco del ciclo Dorado Live Shows. El viernes hay un concierto lírico en el MACE con motivo de la exposición de Joana Vaconcelos. Y el sábado llega una de esas citas ya clásicas de la isla, el festival Back to School de Sant Jordi, que este año cuenta con The Buzzos y Zalomon Grass, además de los locales The New Young Polaks, Pvssydònia y The Metrallas. Para los muy rockeros.

Además Es Figueral celebra sus fiestas con muchas actividades el sábado y el domingo y Sant Mateu cierra las suyas.

Y sigue la Temporada de Dansa del Consell con dos nuevos espectáculos el sábado y el domingo. Para no perdérselo:

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

Festival de performance Territori

20 horas: Exposición ‘I did my way’, de Roi Vaara en el Teatre Espanya de Santa Eulària.

Fiestas de Sant Mateu

19 horas : Misa de fiesta seguida de procesión y ball pagès.

: Misa de fiesta seguida de procesión y ball pagès. 21.30 horas: Música y baile con Fernando Arte en el centro social.

Música

Mando Diao + Niños Raros. Ciclo Dorado Live Shows. Espacio Venice Bay de Cala de Bou desde las 20 h. Entrada 20 € con consumición en www.doradoliveshows.com.

Conferencia

Any Sorolla. ‘Un rastre de llum: el camí creatiu de Joaquim Sorolla’, a cargo de Agatha Martínez Masiano. Sala Marià Villangómez de la biblioteca de Cam Ventosa. 20.15 horas. Entrada libre.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE

Gastronomía

XVI Feria de la Cerveza y I Feria Ibiza Gourmet. Degustación de cervezas de todo el mundo y productos y restaurantes de Eivissa. Actuaciones y animación musical. Desde las 19 horas en el Recinto Ferial de Eivissa.

Festival de performance Territori

18.30 horas: Performance wokshop ‘Poéticas del subsuelo’, de Marina Barsy Janer + Isil Sol Vil en el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila.

Performance wokshop ‘Poéticas del subsuelo’, de Marina Barsy Janer + Isil Sol Vil en el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila. 20 horas: Comedia performativa ‘Paz, Esther, Fina y yo’, de Alicia Maravillas y Juan Gómez Alemán’ en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Comedia performativa ‘Paz, Esther, Fina y yo’, de Alicia Maravillas y Juan Gómez Alemán’ en el paseo de Vara de Rey de Vila. 21.30 horas: Performance itinerante ‘Ich bin es teu souvenir’ de Alejandro Fuster, desde la plaza des Parc de Vila.

Música

Concierto en el MACE. Concierto lírico ‘Lamento d’Arianna’, de Monteverdi, con Isabel Albadalejo (soprano) y Pablo Zapico (tiorba). Con motivo de la exposición de Joana Vasconcelos. 20 horas en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. Entrada libre.

Children of the 80's. Con Barbara Tucker en vivo, Dream3team Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Danza

‘Tra,tra, tra: Tradició, Transmissió, Traïció’. De Toni Jodar y Beatriu Daniel. Danza tradicional y contemporánea. A partir de 10 años. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. Entradas: 8 € anticipada en www.eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos por varios espectáculos.

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE

Gastronomía

XVI Feria de la Cerveza y I Feria Ibiza Gourmet. Degustación de cervezas de todo el mundo y productos y restaurantes de Eivissa. Actuaciones y animación musical. Desde las 19 horas en el Recinto Ferial de Eivissa.

Festival de performance Territori

10 a 14 horas: Encuentro – Clase magistral de Abel Azcona en Hangar 8289. Entradas en Territorifestival.com.

Encuentro – Clase magistral de Abel Azcona en Hangar 8289. Entradas en Territorifestival.com. 18 horas: Performance ‘Matriz. De um agora que se espraia’, de Flávio Rodrigues. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa.

Performance ‘Matriz. De um agora que se espraia’, de Flávio Rodrigues. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. 19 horas: Performance art participativo ‘Demostration’, de Roi Vaara. Itinerante desde el baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila.

Performance art participativo ‘Demostration’, de Roi Vaara. Itinerante desde el baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. 21.30 horas: Performance ‘Regresión y juego’, de Abel Azcona, en Hangar 8289. Entradas en Territorifestival.com.

Música

Festival Back to School 2023: Conciertos de The Buzzos, Zalomon Grass, The New Young Polaks, The Metrallas y Pussydònia. Dj Ben Kinloch. Desde las 18 horas en la plaza de Sant Jordi. Entrada libre.

Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Programa 'Música als Barris'. 19 horas en la plaza Julià Verdera de ses Figueretes. Entrada libre.

Medio Ambiente

Qué Celeste Festival: Ecología, talleres, circo, teatro, música. De 18 a 4 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran. Formentera.

Fiestas de sa Roca de sa Creu (Es Figueral)

16.30 h: Animación y salsa con El Pantera.

Animación y salsa con El Pantera. 18 h: Ball pagès con la Colla de Sant Carles.

Ball pagès con la Colla de Sant Carles. 19 h: Concierto de Mind of Storm.

Concierto de Mind of Storm. 20 h: Batucada con A Tutiplén.

Batucada con A Tutiplén. 20.45 h: Música africana con Doudou Nganga.

Música africana con Doudou Nganga. 22 h: Batucada.

Batucada. 20.30 h: Paul Powel presenta: Hot Ice Collective Ibiza.

Fiestas de Sant Mateu

19.30 horas: Juntos. Aperitivo para los vecinos en Can Cires.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE

Festival de performance Territori

11.30 horas: Performance ‘6-3-23’, de Mariana Mazzarino, en la plaza de España de Sant Joan.

Performance ‘6-3-23’, de Mariana Mazzarino, en la plaza de España de Sant Joan. 12.30 horas: Performance ‘Umi no namida’, de Kaori Ishiara, en la plaza de la Iglesia de Sant Joan.

Performance ‘Umi no namida’, de Kaori Ishiara, en la plaza de la Iglesia de Sant Joan. 17 horas: Performance art ‘Specific site’ de Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil. Embarcaderos de Port des Torrent.

Performance art ‘Specific site’ de Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil. Embarcaderos de Port des Torrent. 20 horas: Clausura Territori 23 en Sky Bar OD Ibiza Marina Botafoc. Fiesta con invitación.

Fiestas de Sant Mateu

9 horas : Carrera popular 10K Pla de Sant Mateu.

: Carrera popular 10K Pla de Sant Mateu. 14.30 horas: Comida para los mayores en el centro social.

Comida para los mayores en el centro social. 18 horas: Misa para los mayores seguida de ball pagès, dulces y refrescos y entrega de los premios de los juegos de mesa.

Misa para los mayores seguida de ball pagès, dulces y refrescos y entrega de los premios de los juegos de mesa. 21.30 horas: Fin de fiesta con el humor de José Boto en el centro social.

Fiestas de sa Roca de sa Creu (Es Figueral)

De 9 a 11.30 h: Limpieza de la playa con Pachamama Gardens y Voluntarios de Ibiza. Estand de reciclaje.

Limpieza de la playa con Pachamama Gardens y Voluntarios de Ibiza. Estand de reciclaje. 10 a 15 h: Actividades para toda la familia: Beach tennis, kayak y paddle surf.

Actividades para toda la familia: Beach tennis, kayak y paddle surf. 11.30 a 14 h: Actividades infantiles y espectáculos a cargo de Mandarina, Natila Animación y juegos con El Gato de tres Patas.

Música

Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Programa 'Música als Barris'. 19 horas en el Parc de la Pau de Vila. Entrada libre.

Danza

‘El cuaderno’. De Estévez/Paños y Compañía. Danza española y flamenco. A partir de 10 años. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. Entradas: 8 € anticipada en www.eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos por varios espectáculos.

Comercio

Fira d'Estics de Sant Antoni. Ofertas y gangas de comercios del municipio. De 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts. Música en vivo y talleres infantiles de 11.30 a 13.30 horas.

EXPOSICIONES

Manuel Rodríguez Méndez. 'Arborescencias', pinturas. Club Diario de Ibiza. Inauguración el viernes 22 de septiembre a las 19 horas con actuación de Norberto Rodríguez. De lunes a viernes de 19.30 a 21 horas. Hasta el 6 de octubre.

Josep Vallribera. Pinturas y esculturas. Inauguración el jueves 21 de septiembre a las 20 horas en sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de octubre.

Sillas de Paolo Palluco. Diseño. Selección del proyecto '100 sedie en una note'. Inauguración el viernes 22 de septiembre de 18 a 21 horas en la Galería También de Santa Gertrudis. De martes a sábado de 10.30 a 14 horas. Hasta el 20 de octubre.

Ismael Cerezo. 'La pecera', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Domingos festivos y lunes mañana cerrado. Hasta el 30 de septiembre.

Pep Monerris 'Bagaix'. Electro Natura Futura', montajes. Hasta el 4 de octubre en Can Tixedó Art Café de Forada.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

Marcela Gutiérrez. 'Re-Velar', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 30 de septiembre.

'Homenaje al mar Mediterráneo'. Obras de Ángel Zabala y Ximo Canet. Hotel Innside Ibiza Beach de Cala de Bou. Hasta el 15 de octubre.

Manuel Luna. 'Fragmentos estoicos', pinturas. Ebusus Sociedad Cultural, paseo de Vara de Rey de Vila. Lunes a sábado de 9.30 a 14.30 y de 17.30 aa 21.30 horas. Domingos de 11 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. Hasta el 26 de septiembre.

'IbizArt Guide', exposición colectiva de un centenar de artistas de la isla. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 28 de septiembre..

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítima de Ibiza, en Botafoc.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

MERCADILLOS

'Viu l'Artesania': Mercado de artesanos de Ibiza de todas las disciplinas. Cada día de 19 a 24 horas en el puerto de Ibiza. Hasta el 24 de septiembre.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y Niight Market domingos, lunes y martes de 19 a 0.30 h.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,