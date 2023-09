Septiembre arranca por todo lo alto en Ushuaïa Ibiza. El dj y productor Armin Van Buuren vuelve este domingo a la discoteca ibicenca con la primera de las cuatro fechas que tiene programadas este verano. Todos los domingos de septiembre, el neerlandés hará vibrar a su público con sus mejores éxitos. La última fecha será el próximo 24 de septiembre.

El sábado, ANTS vuelve una vez más a Ushuaïa para celebrar su décimo aniversario, esta vez con Chelina Manuhutu y Andrea Oliva.

En Hï Ibiza, la noche del sábado, Black Coffee y Damian Lazarus compartirán la fiesta con distintos invitados, entre los que se encuentra el dúo Bedouin o Jayda G, entre otros. El domingo, la música volverá a sonar gracias al amplio y variado cartel de artistas que se suman, una vez más, a la fiesta Glitterbox.

En Hard Rock Hotel, su mítica fiesta Children of the 80’s regresa este viernes a partir de las 19 horas con la artista Mimi Barber como invitada. Saca tu mejor outfit ochentero y no te pierdas una de las mejores fiestas del verano ibicenco.