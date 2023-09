Dentro de un fin de semana lleno de actividades, hay tres polos de atención que marcarán los próximos días: las fiestas de Sant Bartomeu de Sant Antoni, que llegan con la ya tradicional batalla entre cartagineses y romanos, el Eivissa Jazz y el concurso de piano de Sant Carles.

Los cartagineses y romanos comienzan a dirimir sus diferencias el viernes, con la batalla infantil del agua y la inauguración del campamento fiestero. Pero la batalla, prevista para este sábado, ha quedado aplazada.

El Eivissa Jazz vive de jueves a sábado tres jornadas intensas en el Baluarte de Santa Llúcia. El jueves con Los Aurora y una nueva Eivissa Jazz Experience, el jueves con los grupos de Juan Sáiz y José Carra y el sábado punto final con Giulio Ottanelli Quartet y Vincent Pairani Trio.

En Sant Carles celebran una nueva edición del Consurso Internacional de Piano, que termina el domingo con la ceremonia de clausura y entrega de premios.

Hay muchas otras citas interesantes, en las fiestas de Jesús y Sant Agustí, el festival solidario flamenco el sábado en Can Ventosa o el Jambalaya Festival del domingo en Sant Antoni. Todo está aquí:

JUEVES 31 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu

20.30 h. Exhibición de gimnasia rítmica. A cargo del Club de Gimnasia Rítmica Portmany. En el auditorio de Sa Punta des Molí.

Fiestas de Sant Agustí

19 horas: Festival de l’Escola d’Estiu Municipal de Sant Agustí.

Música

Eivissa Jazz 2023. Conciertos de Los Aurora (21.30 horas) y Eivissa Jazz Experience Sextet (22.30 horas), en el Baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entradas 12 € en taquilla.

Gualicho Power Acustic. Grunge acústico. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Sesiones pianistas. Dde las 10 a las 14 horas y de las 16 a las 20 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada gratuita.

Cine

‘El camino’: De Ana Mariscal (España, 1963). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu

La Fiesta de cartagineses y romanos. Primera jornada. Preparación para la batalla en el Arenal.

18 h. Batalla infantil del agua, fiesta de la espuma y animación con Showsibiza.com. Quien participe vestido de cartaginés o romano tendrá un regalo.

20 h. Merienda para las nuevas tropas infantiles.

21 h. Inauguración del campamento fiestero con la música de DJ Meenaa y el invitado especial DJ Jordi Sunyer, para seguir la fiesta bailando en la playa.

20.30 h. ‘Feeling ’. Muestra de danza contemporánea, lírica y urbana a cargo de E64 Company y alumnos de la Escuela de danza y artes escénicas Estudio 64.

’. Muestra de danza contemporánea, lírica y urbana a cargo de E64 Company y alumnos de la Escuela de danza y artes escénicas Estudio 64. 21 h. XXV Muestra de Cortometrajes Festes de Sant Bartomeu. En el auditorio de Sa Punta des Molí.

Fiestas de Jesús

19 horas: Trasiego del vino.

Trasiego del vino. 19 horas: Actividades juveniles de Joves al carrer en la plaza.

Fiestas de Sant Agustí

21 horas: Festa de sa Xíndria, con las actuaciones de Igea y Thre3vil.

Música

Eivissa Jazz 2023. Conciertos de Juan Saiz Quartet (21.30 horas) y José Carra Quintet (22.30 horas), en el Baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entradas 12 € en taquilla.

Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Sesiones pianistas. De las 10 a las 14 horas y de las 16 a las 20 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada gratuita.

Children of the 80's. Con Rozalla en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Cine

‘El amor y la muerte. Historia de Enrique Granados’: De Arantza Aguirre (España, 2000). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

Literatura

XXII Encontre de Joves Poetes dels Països Catalans: Con Ismael Sempere, Sara Rivera, Pep Sanz, Xavier Juaneda y Maria Teresa Ferrer. Poesía y música con Ses Honorables Virtuts Il·lògiques. 20.30 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc. Formentera.

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu

Taller de meditación e interpretación. A cargo de David Victorí. En el Far de ses Coves Blanques. Sábado 2 y domingo 3 de septiembre. Más información en www.meditacioneinterpretacion.com.

A cargo de David Victorí. En el Far de ses Coves Blanques. Sábado 2 y domingo 3 de septiembre. Más información en www.meditacioneinterpretacion.com. 10 h. XXII Día de la Piragua. APLAZADO al 9 de septiembre.

APLAZADO al 9 de septiembre. 17 h. Jornada de puertas abiertas con Ibiza Patina . En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix. Inscripción in situ.

. En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix. Inscripción in situ. 20 h. Ibiza Pole Festival. ¡Un encuentro para la comunidad de la danza en barra abierto a todo el mundo, con espectáculos, clases, concursos y mucha diversión! ¡Ven e intercambia tu pasión con nosotros! En el bar Eddie’s Diner del paseo de la bahía de Portmany, playa del Arenal.

¡Un encuentro para la comunidad de la danza en barra abierto a todo el mundo, con espectáculos, clases, concursos y mucha diversión! ¡Ven e intercambia tu pasión con nosotros! En el bar Eddie’s Diner del paseo de la bahía de Portmany, playa del Arenal. 20.30 h. Trofeo de Trote Festes de Sant Bartomeu. En el hipódromo de Sant Rafel. Organizado por la Federación Balear de Trote.

Fiesta de cartagineses y romanos. Segunda jornada: la batalla final del Arenal.

APLAZADA

Fiestas de Sant Agustí

10 horas : Salida en kayak. Inscripción previa en ccesvedra@gmail.com

: Salida en kayak. Inscripción previa en ccesvedra@gmail.com 18 horas: Jornada lúdica infantil con juegos y canciones tradicionales en la plaza.

Fiestas de Jesús

9 horas: Torneo de ajedrez en el centro cultural.

Torneo de ajedrez en el centro cultural. 18 horas : Food trucks con música y juegos en la plaza.

: Food trucks con música y juegos en la plaza. 20.45 horas: Pregón de fiestas a cargo de Rafa Campillo.

Pregón de fiestas a cargo de Rafa Campillo. 21 horas: Concierto de Esta me la sé en la plaza.

Música

Eivissa Jazz 2023. Conciertos de Giulio Ottanelli Quartet (21.30 horas) y Vincent Pairani Trio ‘Jokers’ (22.30 horas), en el Baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entradas 12 € en taquilla.

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Chris Lee & The Mojo Stand a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Sesiones pianistas. De las 10 a las 14 horas y de las 16 a las 20 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada gratuita.

Festival solidario de Flamenco. Con los cantaores Juan Bastida, Braulio Izquierdo, Antonio Ronco, Rafael Perri y Tasio el Kenene y los guitarristas Miguel de Miguel, Pedro Cortés, Pedro Capón e Ismael. A beneficio de Apneef. 21 horas en el auditorio de Can Ventosa. 10 €. Venta de entradas en Apneef, bar Kenene y Can Ventosa una hora antes.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu

20 horas. Jambalaya Festival. Fiesta para toda la familia, con clases de baile zydeco (baile tradicional cajún), actuación en directo de las bandas 5 Guys walk into a bar y Cotton Cactus. Concurso de disfraces y menú de arroz Jambalaya. Ambientado en la cultura cajún del sur de Nueva Orleans. En el bar Eddie’s Diner del paseo de la bahía de Portmany, playa del Arenal.

Fiestas de Jesús

6 horas: Caminata popular a s’Estanyol.

Caminata popular a s’Estanyol. 9 horas: Campeonato de tiro al plato en Cap Martinet.

Campeonato de tiro al plato en Cap Martinet. 10.30 horas: Taller de scrap en el centro cultural.

Taller de scrap en el centro cultural. 18 horas : Food trucks con música y juegos en la plaza.

: Food trucks con música y juegos en la plaza. 21 horas: Concierto de Swingin Tonic en la plaza.

Fiestas de Sant Agustí

19 horas: Fiesta pagesa en es Pou des Rafals organizada por la Colla des Vedrà.

Música

Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Ceremonia de clausura y entrega de premios. Conciertos de los ganadores. Domingo 3 de septiembre a las 20 horas en el Centre Cultural de Sant Carles.

Solidaridad

Barber Angels Brotherhood. 11.30 a 14.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila, avenida de la Pau 3. Los Barber Angels ofrecen corte de cabello y arreglo de barba gratuitos para personas sin hogar y necesitadas.

Cultura

Premi Pep Simon 2023. Entrega del premio con ballada popular. Organiza OCB Formentera. 20.30 horas en la Plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

EXPOSICIONES

'Hippie Knights', obras de Behzad Behpour. Inauguración el viernes 1 de septiembre a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19 a 21 horas. Hasta el 15 de septiembre.

'IbizArt Guide', exposición colectiva de un centenar de artistas de la isla. Inauguración el viernes 1 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 28 de septiembre..

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Finissage el domingo 3 de septiembre de 11 a 14 horas.

Antonio Mendoza. 'Mis inicios', pinturas. Inauguraci´ñon sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. De lunes a viernes de 17 a 21 horas. Hasta el 12 de septiembre.

Marc Sánchez 'Crams'. 'Imaginari Pitiús'. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, Formentera. De lunes a sábado en horario de 11 a 13:30 horas y de 18 a 20:30 horas. Hasta el final de agosto.

Diana Bustamante. 'Racons', pinturas. Inauguración viernes 18 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 6 de septiembre.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Sa Nostra Sala, c/ Aragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Observadores, coleccionistas y buceadores’. Muestra de José Manuel Guillén Ramón. Sala de exposiciones Ebusus, en el paseo de Vara de Rey, en Ibiza. Del 3 al 31 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítima de Ibiza, en Botafoc.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. En el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

MERCADILLOS

'Viu l'Artesania': Mercado de artesanos de Ibiza de todas las disciplinas. Cada día de 19 a 24 horas en el puerto de Ibiza. Hasta el 24 de septiembre.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y Niight Market domingos, lunes y martes de 19 a 0.30 h.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,