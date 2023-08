Las fiestas patronales marcan el paso de la actividad cultural y de ocio de este fin de semana. A los programas de Sant Bartomeu y Cala Llonga se suman ahora los de Jesús y Sant Agustí.

Además, este es un fin de semana eminentemente musical, con dos citas de primer orden para disfrute de los más melómanos. El Festival Internacional de Música de Ibiza, en Sant Carles, una cita ineludible, y el Festival Internacional de Música Clásica, en el Claustro del Convento de los Dominicos del Ayuntamiento de Ibiza (Dalt Vila), ofrecen dos oportunidades únicas para disfrutar de la mejor música. Dos citas de interés internacional en Ibiza.

También conviene mirar los programas de fiestas de Sant Bartomeu y de Cala Lllonga, con actividades para todos los públicos durante estos días.

Y cabe destacar que la nómina de mercadillos de Ibiza se completa estos días con la apertura de 'Viu l'Artesania' en el puerto de Vila hasta el 24 de septiembre y la anunciada reapertura el domingo del mercadillo de Sant Joan.

JUEVES 24 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu

20 horas. Misa seguida de procesión por el carrer Ample, el Passeig de ses Fonts y la calle Bisbe Torres.

Misa seguida de procesión por el carrer Ample, el Passeig de ses Fonts y la calle Bisbe Torres. 21.30 horas . Baile payés en la plaza detrás de la iglesia a cargo de Sa Colla Brisa de Portmany.

. Baile payés en la plaza detrás de la iglesia a cargo de Sa Colla Brisa de Portmany. 21 horas . VII Sunset Swing Festival. Clases gratuitas de rock'n'roll y rockabilly a cargo del Sunset Swing Club y concierto de Bluesmafia y es Saligardos. En el bar Eddi'es Diner.

. VII Sunset Swing Festival. Clases gratuitas de rock'n'roll y rockabilly a cargo del Sunset Swing Club y concierto de Bluesmafia y es Saligardos. En el bar Eddi'es Diner. 22 horas . Concierto de Tanxugueiras en la playa de s'Arenal.

. Concierto de Tanxugueiras en la playa de s'Arenal. 00 horas . Gran castillo de fuegos artificiales.

. Gran castillo de fuegos artificiales. 00.30 horas. Concierto de Chris Lee&The Mojo Stand. En la playa de s'Arenal.

Fiestas de Sant Agustí (Sant Josep)

19 horas. Inauguración de la exposición de artistas de SAnt Agustí. Muestra de trabajos de artistas aficionados en la sala de exposiciones de Can Curt. De jueves a domingo de 19 a 22 horas. Hasta el 3 de septiembre

Festival Internacional de Música de Ibiza

21 horas. En Sant Carles. Sa Terra Santa. Sita Hernández, piano.

VIERNES 25 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu

21 horas. Clases de baile abiertas y gratuitas de lindy hop, collegiate shag, balboa o boogie woogie. Con la actuación de la banda tributo ZZ Rock. En el bar Eddie's Diner.

Clases de baile abiertas y gratuitas de lindy hop, collegiate shag, balboa o boogie woogie. Con la actuación de la banda tributo ZZ Rock. En el bar Eddie's Diner. 20.30 horas. Jamón y flamenco. En la playa de s'Arenal. Concierto de la Escuela de Danza Adrián Pineda, de Querencia y de Marinah, cantante de Ojos Brujos.

Festival Internacional de Música de Ibiza

21 horas. En Sant Carles. Mary Wu, piano. Obras de Schubert, Stanchinsky, Rachmaninov y Granados.

Festival Internacional de Música Clásica

21 horas. ‘¿Amas Brahms?’, con las actuaciones de Linus Roth y Marta Gallego al violín, Jennifer Stumm a la viola, Raphaela Gromes al violonchelo y Sophie Pacini al piano. En el Claustro del Convento de los Dominicos del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila.

Fiestas de Cala Llonga

20 horas. Microconcierto: Crossroad en el bar restarante Amigos.

Fiestas de Sant Agustí (Sant Josep)

20.30 horas. 'Ball pagès' al aire libre. Organiza la Colla des Vedrà.

'Ball pagès' al aire libre. Organiza la Colla des Vedrà. 21 horas. Baile en la plaza. Organiza el Club de Majors.

Joves al Carrer en Sant Carles

19 a 22 horas. Tercera cita del programa de Joves al Carrer del Ayuntamiento de Santa Eulària. Juegos gigantes, máquina de realidad virtual, prácticas circenses y taller de estampación textil, entre otras actividades, en la plaza de Sant Carles.

SÁBADO 26 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu

9 horas. Torneo de voley-playa King of The Beach. Equipos mixtos. Categorías alevín, infantil y cadete. A cargo de La Tribu Ibiza. En la playa de s'Arenal.

Torneo de voley-playa King of The Beach. Equipos mixtos. Categorías alevín, infantil y cadete. A cargo de La Tribu Ibiza. En la playa de s'Arenal. 18 horas . Trikids. Prueba de promoción del triatlón en Can Coix. Inscripción en sportmaniacs.com/c/trikids-sant-bartomeu-2023.

. Trikids. Prueba de promoción del triatlón en Can Coix. Inscripción en sportmaniacs.com/c/trikids-sant-bartomeu-2023. 19 horas . SantAn Fresh hip hop Festival. Conciertos, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y cultura urbana. En Sa Punta des Molí.

. SantAn Fresh hip hop Festival. Conciertos, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y cultura urbana. En Sa Punta des Molí. 19 horas . 'El moliner, les pageses i el seus assumptes'. Visita teatralizada en Es Molí d'en Simó.

. 'El moliner, les pageses i el seus assumptes'. Visita teatralizada en Es Molí d'en Simó. 20 horas. Cabaret Curvy Curry y conciertos dew The Metrallas y The Groovy Brothers. en el bar Eddie's Diner.

Fiestas de Jesús

18.30 horas. Tradicional funyada de raïm para iniciar las fiestas de esta localidad.

Tradicional funyada de raïm para iniciar las fiestas de esta localidad. 19 horas . Fiesta popular de la Colla de l'Horta con artesanía, talleres infantiles...

. Fiesta popular de la Colla de l'Horta con artesanía, talleres infantiles... 21 horas. Ballada popular en la plaza.

Festival Internacional de Música de Ibiza

21 horas. En Sant Carles. Máximo Klyetsun, piano. Primer premio juvenil XXIV del Concurso 2021. Obras de Chopin y Prokofiev.

Festival Internacional de Música Clásica

21 horas. ‘Fandango’, una sesión en la que se unirá Petrit Çeku a la guitarra, junto a este repertorio de artistas. En el Claustro del Convento de los Dominicos del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila.

Fiestas de Cala Llonga

20 horas. Microconcierto: Swingtonic en el bar restaurante Buganvilla.

Fiestas de Sant Agustí (Sant Josep)

21 horas. Conciertos de los grupos Ruda (Eivissa), Shego (Madrid) y Awakate (Murcia).

DOMINGO 27 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu

9 horas. Torneo de voley playa King of The Beach. Equipos mixtos, categoría adulta. A cargo de La Tribu Ibiza. en la playa de s'Arenal.

Torneo de voley playa King of The Beach. Equipos mixtos, categoría adulta. A cargo de La Tribu Ibiza. en la playa de s'Arenal. 10 horas . XXII Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes. Recorrido de 750 metros: Caló des Moto-Cova de ses Llagostes. Club Trijasa.

. XXII Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes. Recorrido de 750 metros: Caló des Moto-Cova de ses Llagostes. Club Trijasa. 19 horas . La Fiesta de la Tierra. En el Passeig de ses Fonts. Actividades infantiles, mercado tradicional, baile popular en la calle con los grupos de ball pagès del municipio y todos los balladors y balladoras.

. La Fiesta de la Tierra. En el Passeig de ses Fonts. Actividades infantiles, mercado tradicional, baile popular en la calle con los grupos de ball pagès del municipio y todos los balladors y balladoras. 21.30 horas . Nits amples. Concierto de Andrés Coll en la plaza de detrás de la iglesia.

. Nits amples. Concierto de Andrés Coll en la plaza de detrás de la iglesia. 20 horas. Fiesta hawaiana Hula Party. En el bar Eddie's.

Fiestas de Jesús

11 horas. Ballada solidaria en Colisée Sa Residencia. Organiza la Colla de l'Horta y el Consell de Ibiza con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Ballada solidaria en Colisée Sa Residencia. Organiza la Colla de l'Horta y el Consell de Ibiza con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària. 12.30 horas. Misa en homenaje a los mayores de Jesús.

14 horas. Comida en homenaje a los mayores de Jesús.

Festival Internacional de Música de Ibiza

21 horas. En Sant Carles. Hehuan Yu, piano. Primer premio XXIV Concurso 2021. Obras de Haydn, Albéniz, Scriabin, Chopin y Rachmaninov.

Festival Internacional de Música Clásica

21 horas. 'Las 4 Estaciones', rindiendo tributo al ilustre compositor Antonio Vivaldi, en un particular dueto interpretado por Linus Roth al violín y por Petrit Çeku a la guitarra. En el Claustro del Convento de los Dominicos del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila.

Fiestas de Cala Llonga

20.30 horas. Microconcierto: Voximusic Duet en el bar restaurante Regina.

Fiestas de Sant Agustí (Sant Josep)

10 horas. Juegos infantiles de agua, juegos para ensuciarse y espuma. A cargo de S'Espurna en el patio de Can Blau.

Juegos infantiles de agua, juegos para ensuciarse y espuma. A cargo de S'Espurna en el patio de Can Blau. 20 horas. Misa en honor de Santa Mónica.

Misa en honor de Santa Mónica. 21 horas. Teatro. 'Un embolic, dos embolics, tres embolics'. A cargo del grupo de la Assosiació de Vecins Es Molí. Organiza el Club de Majors de Sant Agustí.

Jam al Sol Post

20.30 horas. Joan Barbé, Aaron Puente, Arturo Pueyo y Andreas Fernández. En es Cubells. Inscripción e información en jamalsolpost@gmail.com.

ARTE

Bloop International Proactive Art Festival. Del 12 al 25 de agosto se celebra su decimoquinta edición de Bloop International Proactive Art Festival. Galería al aire libre en la que artistas de renombre como Said Dokins, Martha Cooper, Okuda o Spy intervendrán espacios públicos y privados de la isla. Del 18 al 20 de agosto de 18 a 20 horas será una exposición efímera en el interior de la central eléctrica de Endesa, cuya fachada también será intervenida.

EXPOSICIONES

'Univers Tirurit'. Viatge en el temps'. Obras de Antoni Marí 'Tirurit'. Inauguración jueves 17 de agosto a las 19.30 horas en la sala Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 27 de agosto.

Diana Bustamante. 'Racons', pinturas. Inauguración viernes 18 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 6 de septiembre.

'Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin'. Exposición de Cecilia Orueta, basada en las fotografías y textos recogidos en su libro. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 horas (festivos cerrado). Del 10 al 31 de agosto. Programa de fiestas de Sant Bartomeu.

‘Historias Formentera’. Fotografías de Isabel Pajares en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, Formentera. De lunes a sábado en horario de 11 a 13:30 horas y de 18 a 20:30 horas. Hasta el 20 de agosto.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Sa Nostra Sala, c/ Aragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

'Márgenes', de Julio Bauzá. En Can Curt, en la sala de exposiciones de Sant Agustí. Horario de apertura:Jueves, viernes, sábado y domingo de 20 a 21.30 horas. Hasta el 20 de agosto.

'El mar'. Exposición colectiva de arte de la Associació Multiart d'Eivissa (Amae) con pintura, escultura, fotografía y cerámica en el Centro Cultural de Jesús. Abierta al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17 a 21 horas. Festivos cerrada. La entrada es libre. Hasta el 25 de agosto.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Observadores, coleccionistas y buceadores’. Muestra de José Manuel Guillén Ramón. Sala de exposiciones Ebusus, en el paseo de Vara de Rey, en Ibiza. Del 3 al 31 de agosto.

‘Whispers of Beauty’. Muestra de Monique van Steen en Ocean Drive Ibiza Hotel. Hasta el 30 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítima de Ibiza, en Botafoc.

'Ibiza Global Fest'. Exposición de pinturas, pasteles y collages de Marina Esther Penhos. Inauguración el viernes 28 de julio a las 18 horas en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, calle San Jaume 72. La entrada es libre y gratuita. Horario de visita: de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Del 26 de julio hasta el 28 de agosto.

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni. De martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un puerta a un lugar llamado Deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Hasta finales de agosto.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. En el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

MERCADILLOS

'Viu l'Artesania': Mercado de artesanos de Ibiza de todas las disciplinas. Cada día de 19 a 24 horas en el puerto de Ibiza. Hasta el 24 de septiembre.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,