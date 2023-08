La fiesta La Movida, en su versión de verano, que se celebra este sábado en la playa de s'Arenal de Sant Antoni, es la cita más popular en este fin de semana de mediados de agosto repleto de actividades en el que la música tiene un protagonismo especial.

Los amantes de la música clásica y antigua tienen una cita ineludible con el XXV Festival Internacional de Música de Ibiza, con un cartel intenso durante todo el fin de semana en Sant Carles.

Otros protagonistas serán el cantante cubano Yotuel en Las Dalias; el ibicenco Joan Barbé, que celebra el décimo aniversario de su primer disco en solitario, 'Alter Ego', en Teatro Ibiza, y el portugués, ganador de Eurovisión, Salvador Sobral, el sábado en las 'Nits de Tànit' del Consell, en el recinto de la UIB. Además, el 'Children of the 80's' del sábado estará dedicado a Kool & The Gang.

También conviene mirar los programas de fiestas de Sant Bartomeu y de Cala Lllonga, con actividades para todos los públicos durante estos días.

Y cabe destacar que la nómina de mercadillos de Ibiza se completa estos días con la apertura de 'Viu l'Artesania' en el puerto de Vila hasta el 24 de septiembre y la anunciada reapertura el domingo del mercadillo de Sant Joan.

JUEVES 17 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

19 horas. La fiesta de los mayores. Música, buena compañía y mejor ambiente. A cargo de la Asociación de personas mayores de Sant Antoni de Portmany. En el local de la tercera edad de Es Clot Marès.

Fiestas de Cala Llonga

18 horas. Mercadillo en el paseo marítimo.

Mercadillo en el paseo marítimo. 20.30 horas. Música con The Metrallas.

Música

XXV Festival Internacional de Música de Ibiza. ‘Espejo de caballerías. El ideal caballeresco’. Grupo Música Antigua dirigido Eduardo Paniagua, director. Jueves 17 de agosto a las 21 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada donativo de 5 euros. Menores de edad: entrada gratuita.

Yotuel: Concierto en SDL Summer Sessions. A las 20 horas en Las Dalias, en Sant Carles. Entradas a 23 euros en taquilla y en dice.fm.

Less Than a Smile. Soul-pop. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Todo sobre el asado’: De Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2016). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 18 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

20 horas. Concierto José Luis Pardo Blues Trío, Roman Mateo Blues Trío y show cabaret de Curvy Curry. En bar Eddie’s Diner del paseo de la badia de Portmany, playa de s’Arenal.

Fiestas de Cala Llonga

21 horas . Microconcierto: música en vivo en el quiosco Hollywood.

. Microconcierto: música en vivo en el quiosco Hollywood. 22 horas. Microconciertos: Duo Nati&Cris en el bar restaurante S’Aroma.

Música

XXV Festival Internacional de Música de Ibiza. Ricardo Descalzo, piano contemporáneo. Viernes 18 de agosto a las 21 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada donativo de 5 euros. Menores de edad: entrada gratuita.

Children of the 80's. Con Just Kool (Kool & The Gang) en vivo, Dream3team Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Ciclo musical Nits al Baluard. El tenor Joan Carles Rodríguez, la soprano Irantzu Bartolomé y la pianista Elvira Ramón ofrecerán una actuación de arias de ópera. A las 21 horas en el Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita.

Joan Barbé Trio: Concierto por el décimo aniversario del disco 'Alter Ego'22 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre.

Cine

‘Les hirondelles de Kaboul’: De Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévelleci (Francia, 2019). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Conspiración en El Cairo’: De Tarik Saleh (Suecia, 2022) VOSE. Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en las Escoles Velles.

SÁBADO 19 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

IV New Moves Sant Antoni. Talleres de danza en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico (AECMM). En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix.

10 a 13 h. Taller de nivel inicial de danza urbana. A cargo de los coreógrafos Carlos Hortensius y Ana García. Si aún no bailas y quieres aprender, ahora tienes una oportunidad; no importa ni la edad ni la experiencia, sólo tener ganas de bailar.

Taller de nivel inicial de danza urbana. A cargo de los coreógrafos Carlos Hortensius y Ana García. Si aún no bailas y quieres aprender, ahora tienes una oportunidad; no importa ni la edad ni la experiencia, sólo tener ganas de bailar. 15.30 a 18.30 h. Taller de nivel intermedio y avanzado para mejorar y aprender nuevas técnicas, con los profesores Laura Dalmau, Iván Santander y Gina Michael. Inscripción e información en newmovesst@gmail.com y en la cuenta de Instagram @ newmovesst.

Fiesta a la fresca. En el paseo de ses Fonts.

19 h . Degustación de horchata y fartons. A cargo de la Asociación Cultural Valenciana.

. Degustación de horchata y fartons. A cargo de la Asociación Cultural Valenciana. 19.30 h. Fiesta infantil La Movidita con Cachirulo, con el mejor boombox, bailes, juegosy música, para toda la familia.

Fiesta infantil La Movidita con Cachirulo, con el mejor boombox, bailes, juegosy música, para toda la familia. 20 h. Torneo de petanca Fiestas de Sant Bartomeu. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo Ses Païsses.

Torneo de petanca Fiestas de Sant Bartomeu. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo Ses Païsses. 21 h. La Movida de Sant Bartomeu. El gran espectáculo musical de los 80 y los 90 con los DJ Petit & Vázquez. Playa del Arenal.

Fiestas de Cala Llonga

16 h. Campeonato de rugby en la playa

Campeonato de rugby en la playa 21 h. Microconcierto: Five Guys Walk into a Bar en los bares restaurantes Flipper y Terramar.

Música

Salvador Sobral. IX Festival Nits de Tànit del Consell de Eivissa. 22 horas en el recinto de la UIB (antigua Comandancia). Entradas 10 € en conselleivissa.escenaonline.es

XXV Festival Internacional de Música de Ibiza. Carole Carniel y María José Perete, piano a cuatro manos. Sábado 19 de agosto a las 21 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada donativo de 5 euros. Menores de edad: entrada gratuita.

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Mar Sánchez Trio a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Literatura

Recital poético y musical Federico García Lorca (125 aniversario de su nacimiento). Sábado 19 de agosto a las 20 horas. Sala Jordi Juan Riquer de la Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa). Con Julio Herranz, Milagros Pierna y Antoni Fernández a la guitarra.

Cine

‘Osage County’. De John Wells (EEUU, 2013). Cine a la fresca. Ciclo Meryl Streep. 21.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Eivissa. Festival de cortometrajes. Proyección de cortos de comedia. 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí. Entrada libre.

DOMINGO 20 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

De 10 a 13 h. IV New Moves Sant Antoni. Taller de nivel intermedio y avanzado para mejorar y aprender nuevas técnicas, con los profesores Laura Dalmau, Iván Santander y Gina Michael. En beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico (AECMM). En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix. Inscripción e información en newmovesst@gmail.com y en la cuenta de Instagram @newmovesst.

Taller de nivel intermedio y avanzado para mejorar y aprender nuevas técnicas, con los profesores Laura Dalmau, Iván Santander y Gina Michael. En beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico (AECMM). En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix. Inscripción e información en newmovesst@gmail.com y en la cuenta de Instagram @newmovesst. 20 h. Tarde de variedades. En Sa Punta des Molí ‘Dance on fire!’ Espectáculo de danza. A cargo de las alumnas de la escuela de baile APE Dream Dance. Con una variada selección de shows con música jazz, pop, latina, moderna y lírica. Espectáculo de la compañía profesional de baile APE Dream Dance, que interpretará canciones de estilo pop y afrodance, con fuego, pirotécnica y muchas sorpresas.

Fiestas de Cala Llonga

16 h. Campeonato de rugby en la playa.

Música

XXV Festival Internacional de Música de Ibiza.‘El canto de la Sibila’, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con Mª Ángeles Ferrer (canto) y David Largo (organista de la categral de Palencia). Domingo 20 de agosto a las 21 horas en el Centre Cultural de Sant Carles. Entrada donativo de 5 euros. Menores de edad: entrada gratuita.

Jam al Sol Post. Concierto Carlos López, Nacho Marí y Javier Roig. Domingo 20 de agosto a las 20.30 horas en es Cubellls.

Cine

‘Los tipos malos’. Ciclo de cine solidario a beneficio de IFCC al aire libre, en la playa de Cala Llonga a las 21.30 horas.

ARTE

Bloop International Proactive Art Festival. Del 12 al 25 de agosto se celebra su decimoquinta edición de Bloop International Proactive Art Festival. Galería al aire libre en la que artistas de renombre como Said Dokins, Martha Cooper, Okuda o Spy intervendrán espacios públicos y privados de la isla. Del 18 al 20 de agosto de 18 a 20 horas será una exposición efímera en el interior de la central eléctrica de Endesa, cuya fachada también será intervenida.

EXPOSICIONES

'Univers Tirurit'. Viatge en el temps'. Obras de Antoni Marí 'Tirurit'. Inauguración jueves 17 de agosto a las 19.30 horas en la sala Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 27 de agosto.

Diana Bustamante. 'Racons', pinturas. Inauguración viernes 18 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 6 de septiembre.

'Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin'. Exposición de Cecilia Orueta, basada en las fotografías y textos recogidos en su libro. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 horas (festivos cerrado). Del 10 al 31 de agosto. Programa de fiestas de Sant Bartomeu.

‘Historias Formentera’. Fotografías de Isabel Pajares en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, Formentera. De lunes a sábado en horario de 11 a 13:30 horas y de 18 a 20:30 horas. Hasta el 20 de agosto.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Sa Nostra Sala, c/ Aragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

'Márgenes', de Julio Bauzá. En Can Curt, en la sala de exposiciones de Sant Agustí. Horario de apertura:Jueves, viernes, sábado y domingo de 20 a 21.30 horas. Hasta el 20 de agosto.

'El mar'. Exposición colectiva de arte de la Associació Multiart d'Eivissa (Amae) con pintura, escultura, fotografía y cerámica en el Centro Cultural de Jesús. Abierta al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17 a 21 horas. Festivos cerrada. La entrada es libre. Hasta el 25 de agosto.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Observadores, coleccionistas y buceadores’. Muestra de José Manuel Guillén Ramón. Sala de exposiciones Ebusus, en el paseo de Vara de Rey, en Ibiza. Del 3 al 31 de agosto.

‘Whispers of Beauty’. Muestra de Monique van Steen en Ocean Drive Ibiza Hotel. Hasta el 30 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítima de Ibiza, en Botafoc.

'Ibiza Global Fest'. Exposición de pinturas, pasteles y collages de Marina Esther Penhos. Inauguración el viernes 28 de julio a las 18 horas en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, calle San Jaume 72. La entrada es libre y gratuita. Horario de visita: de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Del 26 de julio hasta el 28 de agosto.

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni. De martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un puerta a un lugar llamado Deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Hasta finales de agosto.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. En el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

MERCADILLOS

'Viu l'Artesania': Mercado de artesanos de Ibiza de todas las disciplinas. Cada día de 19 a 24 horas en el puerto de Ibiza. Hasta el 24 de septiembre.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,