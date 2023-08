La música es la protagonista este fin de semana del programa de las Festes de la Terra, a punto de llegar a su fin, con dos citas destacadas, la de Ressonadors, que celebra sus quince años, el viernes a las 22.30 horas en el parque Reina Sofía de Ibiza, y la del Cor Ciutat d'Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel, que actuará el sábado, 12 de agosto, a las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza.

En el barrio de ses Figueretes también están de fiesta desde este miércoles y hasta el próximo martes, 15 de agosto, con un gran castillo de fuegos artificiales. En el programa organizado por la Asociación de Vecinos de ses Figueretes hay ajedrez, actividades para los más pequeños y unos cuantos conciertos.

Las celebraciones patronales de Sant Bartomeu se inauguran esta semana con un par de propuestas artísticas, actividades para toda la familia y un concierto.

Los aficionados a la novela histórica pueden pasar un buen rato este jueves si se acercan a la librería Sa Cultural de Vila, donde se encontrarán para hablar del tema el reconocido escritor Javier Moro y los autores ibicencos Helena Tur, Toni Montserrat y Matilde Lladó. Será a las 19.30 horas.

Y para concluir, este sábado a las 22 horas hay una nueva sesión en Sant Agustí de Mecal Air Ibiza titulada 'Music is my life'.

JUEVES 10 DE AGOSTO

Festes de la Terra

15.30 h. Vela. Trofeo Festes de la Terra. Regatas de clase optimist Laser 4.70 y Snipe. Playa de Talamanca.

22 h. Plaza del Parque. Actuación de Querencia Flamenco Ibiza.

Fiestas de ses Figueretes

19.30 h. V Torno de ajedrez. Salón de actos del Hotel Ibiza Playa.

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

'Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin'. Exposición de Cecilia Orueta, basada en las fotografías y textos recogidos en su libro, en el Espai Cultural Sa Punta des Molí, en la Sala Walter Benjamin. Inauguración este jueves 10 de agosto a las 20 horas. Horario: martes a sábado de 18 a 21 horas (festivos cerrado). Del 10 al 31 de agosto.

Literatura

‘Un encuentro’. Javier Moro (’Nos quieren muertos’), Helena Tur (‘En el corazón de Jane’), Toni Montserrat (’Isla negra’) y y Matilde Lladó (’La sombra de Goya’). Cuatro escritores con relación con la isla y que acaban de publicar novelas hablarán sobre literatura en la librería Sa Cultural de Ibiza el jueves 10 de agosto a las 19.30 horas. El acto es abierto, gratuito y no requiere inscripción previa. Evento organizado por Sa Cultural con motivo de las Festes de la Terra.

Música

Insane. Metal. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Pobre millonario’: De Dino Risi (Italia, 1959). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Fotografía

‘MARE: Històries de la nostra mar’. Exposición de fotografía incluida en el Certamen Audiovisual per a la Conservació de la Mar Balear. Hoy inauguración en la plaza de la Constitución de Sant Francesc, en Formentera. Hasta el 31 de agosto.

VIERNES 11 DE AGOSTO

Festes de la Terra

22.30 h. Concierto de Ressonadors '15 años'. Parque Reina Sofía.

Fiestas de ses Figueretes

19 h. Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza Julià Verdera.

19.30 h . V Torneo de ajedrez. Salón de actos del Hotel Ibiza Playa.

20.30 h. Ball pagès a cargo de la Colla sa Bodega.

21.30 h . Los Corleone

22 h. Karaoke.

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

20 h. Presentación de la intervención artística de Gordillo Art. En Sa Punta des Molí.

Fiestas de Cala Llonga

18.30 h. Juegos infantiles en el paseo marítimo.

Juegos infantiles en el paseo marítimo. 21 h. Proyección de la película 'Minions' en la playa (versión original con subtítulos en castellano)

Literatura

Presentación del libro ‘Dos veranos y un invierno’, de Natalia García, que tendrá lugar el viernes 11 de agosto a las 19.30 horas en la librería Sa Cultural de Ibiza. Laura Albarrán se encargará de la presentación, en la que está prevista también la actuación de la pianista Ana García. El acto es abierto, gratuito y no es necesario inscribirse previamente. Evento organizado por Sa Cultural con motivo de las Festes de la Terra.

Música

Children of the 80's. Con Alexia en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Cine

‘Cinema Sabaya’: De Orit Fouks Rotem (Israel, 2021). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘El cazador de recompensas’: De Walter Hill (EEUU, 2022) VOSE. Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en las Escoles Velles.

‘Minions: El origen de Gru’. Ciclo de cine solidario a beneficio de IFCC al aire libre, en la playa de Cala Llonga a las 21.30 horas.

SÁBADO 12 DE AGOSTO

Festes de la Terra

19 h. Petanca Trofeo Eivissa en Festes. Categoría absoluta y especial. En el paseo Joan Carles I.

Petanca Trofeo Eivissa en Festes. Categoría absoluta y especial. En el paseo Joan Carles I. 21 h. Concert de la Terra del Cor Ciutat d'Eivissa ‘Espiritual’. Dirección: Miguel San Miguel. Claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

Fiestas de ses Figueretes

19h . Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza Julià Verdera.

19.30 h. V Torneo de ajedrez. Salón de actos del Hotel Ibiza Playa.

21 h. Zumba familiar.

22 h. Apotropaico.

23.30 h. Konkordatti Punkinetti.

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

De 18.30 a 21 horas Club Supergarrits. En el patio del colegio Cervantes. Un evento para toda la familia a cargo de showsibiza.com. Juegos y castillos hinchables, pintacaras, fiesta de la espuma… No te olvides de llevar gorro, bañador, toalla y chancletas que no patinen.

Fiestas de Cala Llonga

De 10 a 19 h. Campeonato de vóley playa.

19 h . Actuación de flamenco y sevillanas en la playa de la academia de danza Real Dance Palace, alumnas de Sara Lorente, bajo la dirección de Daniel Roig-Francolí.

22 h. Concierto en la playa del Grupo Ibossim.

Música

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Hafa Afrosweet a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Jam al Sol Post. Concierto Joan Carles Marí, René Mercier y Jorge Ortiz. Domingo 13 de agosto a las 20.30 horas en es Cubellls.

Ciclo ‘The Thrill is Here’. Concierto de Chimichurri Blues Experience el sábado 12 de agosto a las 22 horas en el Teatro Ibiza.

Cine

‘El diablo viste de Prada’. De David Frankel (EEUU, 2006). Cine a la fresca. Ciclo Meryl Streep. 21.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Eivissa. Festival de cortometrajes. Proyección de cortos ‘Music is my life’. 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí. Entrada libre.

DOMINGO 13 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu (Sant Antoni)

21.30 h Nits Amples: concierto de Alamar. En la plaza detrás de la iglesia. Pop rock de Eivissa. Ciclo Nits Amples d’Estiu de Sant Antoni. Entrada libre.

Fiestas de ses Figueretes

19 h. Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza Julià Verdera.

19.30 h . V Torneo de ajedrez. Salón de actos del Hotel Ibiza Playa.

21 h. Zumba familiar.

22 h. Dj Alex Hinehouse.

Fiestas en Cala Llonga

De 10 a 19 h. Campeonato de vóley playa.

22 h. Actuación de violín de Belinda en la playa y sesión de DJ.

Música

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Larry Campbell & Teresa Williams a la puesta de sol. A partir de las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

EXPOSICIONES

'Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin'. Exposición de Cecilia Orueta, basada en las fotografías y textos recogidos en su libro, en el Espai Cultural Sa Punta des Molí, en la Sala Walter Benjamin. Inauguración este jueves 10 de agosto a las 20 horas. Horario: martes a sábado de 18 a 21 horas (festivos cerrado). Del 10 al 31 de agosto. En el marco del programa de fiestas de Sant Bartomeu.

‘Historias Formentera’. Exposición de fotografías de Isabel Pajares en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, Formentera. Inauguración el viernes 11 de agosto a las 20 horas. Horario de visita: de lunes a sábado en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:30 horas. Hasta el 20 de agosto.

Bloop International Proactive Art Festival. Del 12 al 25 de agosto se celebra su decimoquinta edición de Bloop International Proactive Art Festival. Galería al aire libre en la que artistas de renombre como Said Dokins, Martha Cooper, Okuda o Spy intervendrán espacios públicos y privados de la isla. Del 18 al 20 de agosto será una exposición efímera en el interior de la central eléctrica de Endesa, cuya fachada también será intervenida.

Exposición colectiva de arte. Patricia Boned, Marga Guasch, Laura Julve y AphonArt, en el Centre Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Horario de visita: Todos los díasen horario ininterrumpido desde las 11 a las 21 horas. Abierta hasta el 13 de agosto.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Lugar: Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). En el marco de las Festes de la Terra. El horario de visita es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h).Permanecerá hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Sa Nostra Sala, en la allleAragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

'Márgenes', de Julio Bauzá. En Can Curt, en la sala de exposiciones de Sant Agustí. Horario de apertura:Jueves, viernes, sábado y domingo de 20 a 21.30 horas. Hasta el 20 de agosto.

'El mar'. Exposición colectiva de arte de la Associació Multiart d'Eivissa (Amae) con pintura, escultura, fotografía y cerámica en el Centro Cultural de Jesús. Abierta al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17 a 21 horas. Festivos cerrada. La entrada es libre. Hasta el 25 de agosto.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Observadores, coleccionistas y buceadores’. Muestra de José Manuel Guillén Ramón. Sala de exposiciones Ebusus, en el paseo de Vara de Rey, en Ibiza. Del 3 al 31 de agosto.

‘Whispers of Beauty’. Muestra de Monique van Steen en Ocean Drive Ibiza Hotel. Hasta el 30 de agosto.

'Fragmentos'. Exposición de pinturas abstractas y obra textil de Natalia Cambronero Nieto en el hotel Ocean Drive Talamanca, en Eivissa. Visita guiada el 11 de agosto a las 18.30 horas. Abierta hasta el 15 de agosto.

'Historias de nuestro mar'. Exposición con las fotos ganadoras del certamen MARE 2022. En el puerto de Ibiza, desde el viernes 28 de julio hasta el 10 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítimas de Ibiza, en Botafoc.

'Ibiza Global Fest'. Exposición de pinturas, pasteles y collages de Marina Esther Penhos. Inauguración el viernes 28 de julio a las 18 horas en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, calle San Jaume 72. La entrada es libre y gratuita. Horario de visita: de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Del 26 de julio hasta el 28 de agosto.

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni. Horario: de martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un puerta a un lugar llamado Deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Hasta finales de agosto.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. En el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

‘Campos de Castilla’. Exposición de F. Gochi. En Cant Tixedó Art Café, Buscastell. Hasta el 16 de agosto.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,