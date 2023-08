Las Festes de la Terra acaparan este fin de semana la mayor parte de la agenda de ocio y cultura pitiusa. Hoy, jueves, una de los eventos destacados es la noche dedicada a la juventud en el parque Reina Sofía, que comenzará a las 22 horas con el musical de danza, teatro y canto 'Conectados' y concluirá con una sesión del dj Yor.D a partir de las 23.30 horas.

Este vienes a las 22 horas, otra de las citas importantes es el Concert de la Terra de la Banda Simfònica Ciudad d'Eivissa, que tendrá luegar también en el parque Reina Sofía. Los platos fuertes ser servirán el día de la patrona de Eivissa, Santa Maria, con el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza a Manuel Ramón Mas a las 21 horas en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza y el concierto gratuito a las 22.30 horas de Pastora Soler, en el parque Reina Sofía. Asimismo, hay que reseñar que el Ayuntamiento de Ibiza ha recuperado la Festa del Corsaris, que se celebrará el domingo 6 de agosto y que arrancará a las 19 horas con una misa en San Telmo y luego el homenaje a los corsarios, en la plaza del Martell.

Pero no todo son celebraciones patronales estos días. Los seguidores del cantante Manu Tenorio tendrán la oportunidad de conocerlo mejor con la entrevista que Montse Monsalve le hará en Ebusus, en el paseo de Vara de Rey de Ibiza, en el marco del ciclo 'Unas hierbas con...'. Eso sí, hace falta reservar plaza en el correo sociedadebusus@gmail.com.

Dentro de las propuestas musicales hay que reseñar también el concierto de la formación valenciana Reina Roja dentro de la primera edición del ciclo Sol Post a s'Oli Fest. El concierto será este sábado 5 de agosto a partir de las 20 horas en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

Y para terminar, no hay que olvidar que también este sábado a las 22 horas hay una nueva sesión en Sant Agustí de Mecal Air Ibiza dedicada en esta ocasión a cortos cortísimos.

JUEVES 3 DE AGOSTO

Festes de la Terra

Actividades infantiles, fiesta Holi. 19 a 21 h. plaza de Antoni Albert i Nieto.

Noche para la juventud en el parque Reina Sofía.

22 h. Musical de danza, teatro y canto, ‘Conectados’ . Cover musical en torno a las aventuras de un grupo de jóvenes con un mensaje LGTBIQ+ para transmitir valores de diversidad y aceptación. Con coreografías originales, canciones desde los 80 hasta la actualidad, cantantes en directo, actores, bailarines, muchas risas y sorpresas.

Musical de danza, teatro y canto, . Cover musical en torno a las aventuras de un grupo de jóvenes con un mensaje LGTBIQ+ para transmitir valores de diversidad y aceptación. Con coreografías originales, canciones desde los 80 hasta la actualidad, cantantes en directo, actores, bailarines, muchas risas y sorpresas. 23.30 h. DJ Yor.D (Pure Ibiza Radio, Clubbing TV Internacional). Música para adolescentes.

Conferencia

‘Unas hierbas con...’. El cantante Manu Tenorio protagoniza el jueves 3 de agosto a las 21 horas el ciclo de entrevistas dirigido y conducido por la periodista Montse Monsalve. Para asistir al encuentro es preciso reservar plaza en el correo sociedadebusus@gmail.com.

Música

Hinds + Laura Hayden. Ciclo Dorado Live Shows. Espacio Venice Bay de Cala de Bou desde las 20 h. Entrada 20 euros con consumición en www.doradoliveshows.com.

Paco Romero. Rumba. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Tres Caras': De Jafar Panahi (Irán, 2018). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 4 DE AGOSTO

Festes de la Terra

19 a 21 horas . Actividades infantiles, circuito de inflables con agua en la plaza de Antoni Albert i Nieto.

. Actividades infantiles, circuito de inflables con agua en la plaza de Antoni Albert i Nieto. 20 h. Primeras Vísperas Solemnes en honor a Santa Maria. En la catedral de Ibiza.

Primeras Vísperas Solemnes en honor a Santa Maria. En la catedral de Ibiza. 22 h. Concert de la Terra de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirección: Miquel Àngel Aguiló. En el parque Reina Sofía.

Música

Children of the 80's. Con Rebeka Brown en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Cine

‘Return to dust’: De Li Ruijun (China, 2022). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Código emperador’: De Jorge Coira (España, 2022). Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en las Escoles Velles.

SÁBADO 5 DE AGOSTO

Festes de la Terra

7.30 h. Catedral de Ibiza. Misa de la aurora y presentación de los niños y niñas a Santa María a las 10 horas

Catedral de Ibiza. Misa de la aurora y presentación de los niños y niñas a Santa María a las 10 horas 19 h. Misa de Santa Maria, presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, y cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa. Dirección: Miguel San Miguel. Participa la Colla de Vila. En la catedral de Ibiza.

presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, y cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa. Dirección: Miguel San Miguel. Participa la Colla de Vila. En la catedral de Ibiza. 21 h. Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza. Claustro del Ayuntamiento de Ibiza.

Claustro del Ayuntamiento de Ibiza. 22.30 h. Concierto Pastora Soler, presenta Libra Tour. Considerada la mejor voz del país, Pastora Soler llega ahora a los escenarios después de su éxito en los programas de televisión: The Mask Singer y La Voz Senior. La cantante sevillana presenta su gira más personal, con la que recorrerá los principales escenarios de España. Entrada gratuita. Parque Reina Sofía

Música

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Reina Roja a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Cine

‘Los puentes de Madison’. De Clint Eastwood (EEUU, 1995). Cine a la fresca. Ciclo Meryl Streep. 21.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Eivissa. Festival de cortometrajes. Proyección de cortos cortísimos. 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí. Entrada libre.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

Festes de la Terra

11 h. Natación «XXXIII Travessia Popular de Natació» 500 o 2.000 metros de recorrido. Y nueva prueba de 2.000 metros por relevos. Más información en: elitechip.net.

500 o 2.000 metros de recorrido. Y nueva prueba de 2.000 metros por relevos. Más información en: elitechip.net. 19 h. Recuperación de la Festa dels Corsaris . Misa solemne en la iglesia de San Telmo. Salida en procesión llevando la espada del marino Riquer hasta el monumento de los corsarios en el puerto de Eivissa. Homenaje a los corsarios. Ball pagès con la colla de Sa Bodega.

. Misa solemne en la iglesia de San Telmo. Salida en procesión llevando la espada del marino Riquer hasta el monumento de los corsarios en el puerto de Eivissa. Homenaje a los corsarios. Ball pagès con la colla de Sa Bodega. 22 h. Mercat Vell. Concierto a cargo del Ensemble de saxos del Patronat de Música de l’Ajuntament d’Eivissa . Actuación homenaje a los corsarios. Dirección: Juan Prieto,

Mercat Vell. Concierto a cargo del . Actuación homenaje a los corsarios. Dirección: Juan Prieto, 22.30 h. Plaza del Parque. Concierto Discover.

Festes de la Marina

20 h. El barrio de la Marina celebra sus fiestas, organizadas por su agrupación vecinal, en la plaza Sotavila con el concierto del grupo Musicaires.

Música

20.30 a 22.30 horas en El Tancó de es Cubells, junto a la plaza. Jam al Sol Post con Albert Oliva (guitarra) y Alfonso H. Morillas (guitarra y bajo), que dirigen el recital, con la colaboración de los músicos Naco Aschei (trompeta), Pedro González (batería) y Kevin Marin (guitarra).

Cine

‘Daniel el travieso’. Ciclo de cine solidario a beneficio de IFCC al aire libre, en la playa de Cala Llonga a las 21.30 horas.

EXPOSICIONES

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Lugar: Claustro del Ayuntamiento. Inauguración el jueves 3 de agosto a las 20 h. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). En el marco de las Festes de la Terra. Permanecerá hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Inauguración el jueves 3 de agosto a las 21 horas. Sa Nostra Sala, en la allleAragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

‘Márgenes’, de Julio Bauzá. En Can Curt, en la sala de exposiciones de Sant Agustí. Inauguración el 3 de agosto a las 20 horas. Horario de apertura:Jueves, viernes, sábado y domingo de 20 a 21.30 horas. Hasta el 20 de agosto.

'El mar'. Exposición colectiva de arte de la Associació Multiart d'Eivissa (Amae) con pintura, escultura, fotografía y cerámica. Inauguración el jueves 3 de agosto de las 19 horas a las 21 horas en el Centro Cultural de Jesús. Abierta al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17 a 21 horas. Festivos cerrada. La entrada es libre. Hasta el 25 de agosto.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Inauguración el viernes 4 de agosto a las 12 horas. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

‘Observadores, coleccionistas y buceadores’. Muestra de José Manuel Guillén Ramón. Sala de exposiciones Ebusus, en el paseo de Vara de Rey, en Ibiza. Inauguración el 4 de agosto a las 20 horas. Del 3 al 31 de agosto.

‘Whispers of Beauty’. Muestra de Monique van Steen en Ocean Drive Ibiza Hotel. Inauguración el día 4 de Agosto de 19 a 20 horas. Hasta el 30 de agosto.

'Historias de nuestro mar'. Exposición con las fotos ganadoras del certamen MARE 2022. En el puerto de Ibiza, desde el viernes 28 de julio hasta el 10 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítimas de Ibiza, en Botafoc.

'Ibiza Global Fest'. Exposición de pinturas, pasteles y ‘collages’ de Marina Esther Penhos. Inauguración el viernes 28 de julio a las 18 horas en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, calle San Jaume 72. La entrada es libre y gratuita. Horario de visita: de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Del 26 de julio hasta el 28 de agosto.

‘Lieu de mémoire’. Obras de la pintora Helena Belzer. Exposición comisariada por Manolo Oya. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, en Sant Francesc. Horario: de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas (festivos, domingos y lunes por la mañana cerrado). Hasta el 5 de agosto.

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni. Horario: de martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un puerta a un lugar llamado Deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Hasta finales de agosto.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. Inauguración jueves 13 de julio a las 19 horas en el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Ggalería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Road to Synesthesia’. Fotografías de conciertos de Joan F. Ribas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 7 de agosto.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

‘Campos de Castilla’. Exposición de F. Gochi. En Cant Tixedó Art Café, Buscastell. Hasta el 16 de agosto.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,