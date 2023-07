Este fin de semana una de las citas más relevantes de la agenda de ocio y cultura pitiusa es el arranque de las Festes de la Terra, que tendrá lugar este domingo, 30 de julio, y comenzará con un desfile de carros tradicionales que saldrá de la avenida de Santa Eulària de Ibiza a las 19 horas. El paseo de Vara de Rey acogerá a esa misma hora y hasta las 22 horas el encuentro de artesanos y oficios de Ibiza, la actuación de la Colla Castellera Boixes i Boixos d'Eivissa, a las 19.30 horas; el ball pagès de Sa Colla de Vila, a las 20 horas; y un correfocs de Es mals esperits, a las 20.30 horas, que llegará hasta el parque Reina Sofía, donde a las 22.30 horas tendrá lugar el espectáculo central de la velada, el que ofrecerá el Gran Circo Acrobático de China.

Otra de las propuestas más atractivas de estos días es gastronómica, una cena de inspiración romana en la necrópolis de Puig des Molins. Con este evento y una charla divulgativa de la historiadora Carmen Mezquida se clausurará este viernes 28 de julio a partir de las 20.30 horas la 'Tríada mediterrània: pa, oli i vi a l'Eivissa antiga'.

Este fin de semana se estrena el Ciclo musical Nits al Baluard con la actuación de los guitarristas Pedro Mateo González y Yerai Cortés el sábado, 29 de julio, a las 21 horas en el Baluard de Sant Pere. El concierto es gratuito. Otro plan musical a tener en cuenta es la actuación de Soul Doctor en el Auditori Caló de s'Oli, en Cala de Bou, ese mismo día a las 20 horas, en el marco de Sol Post a s'Oli Fest.

Los amantes de la magia pueden disfrutar de 'El gran disparate', que incluye también magia y clown con Diego Martínez el domingo 30 de julio a las 22 horas en la plaza ubicada detrás de la iglesia de Sant Antoni en el marco del Ciclo Nits Amples d'Estiu. La entrada es libre.

Y para los que les guste el cine este sábado, 29 de julio, a las 22 horas hay una nueva sesión en Sant Agustí de Mecal Air Ibiza dedicada en esta ocasión a cortos sobre surf.

En Formentera, en es Pujols, el domingo, 30 de julio a las 19 horas, habrá misa y procesión marinera en honor a la Virgen del Carmen y ballada con es Xacoters y es Pastorells.

JUEVES 27 DE JULIO

Festes de Sant Jaume. Formentera

20.30 horas: Espectáculo de música y teatro ‘Miasma’, de la Agrupació Musical Solnegre, en la Sala de Cultura (cine).

Festes de la Terra

XXIV Trofeo popular de basquet Ciutat d’Eivissa Top-3. De 19 a 23 h. en las pistas de Sa Bodega: Inscripciones en la piscina des Viver o Can Misses hasta el 22 de julio. Más información: www.ibizatop3.com.

Pádel. Torneo Eivissa en Festes. Pistas des Viver. Inscripciones en la piscina des Viver, del 10 al 21 de julio.

Música

Allsex. Rock. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Doce hombres sin piedad’, de Sidney Lumet (EEUU, 1957). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 28 DE JULIO

Festes de la Terra

XXIV Trofeo popular de basquet Ciutat d’Eivissa Top-3. De 19 a 23 h. en las pistas de Sa Bodega: Inscripciones en la piscina des Viver o Can Misses hasta el 22 de julio. Más información: www.ibizatop3.com

Pádel. Torneo Eivissa en Festes. Pistas de es Viver. Inscripciones en la piscina des Viver, del 10 al 21 de julio.

Talleres Tecnológicos. Introducción en la programación con Arduino (10 personas, menores de 10 años). Inscripción: +34 681 293 570.

Gastronomía

Clausura de la ‘Tríada mediterrània: pa, oli i vi a l’Eivissa antiga’ de 2023. Viernes 28 de julio a las 20.30 horas. Charla divulgativa de la historiadora Carmen Mezquida y cena de inspiración romana en la necrópolis del Puig des Molins. La cena para adultos cuesta 35€ y 17,50€ para menores sde 12 años y gratuito para los menores de 6 años). La reserva previa junto al pago se realizará antes del 26 de julioen la oficina del Museu Monogràfic Puig des Molins (de 9 a 14 horas de martes a viernes, en la Via Romana 31, Eivissa).

Música

Children of the 80's. Con Barbara Tucker en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Cine

‘Cafarnaún’: De Nadine Labaki (Líbano, 2018). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Buena suerte, Leo Grande’: De Sophie Hyde (Reino Unido, 2022) VOSE. Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 22 horas en las Escoles Velles.

Libros

Presentación ‘Fissures’, poemario de Jèssica Ferrer Escandell. Viernes 28 de julio a las 20 horas en el Centre Social de Sant Llorenç de Balàfia. Presenta Irene Tetteh y acompañan Ses Honorables Virtuts Il.lògiques.

Presentación de ‘El Caire Formentera’ (Edicions 62), de Carles Rebassa, Premi de poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. Con la presencia de M.ª Teresa Ferrer y el autor. Viernes 28 de julio a las 20.30 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet, en Sant Franscesc, en Formentera.

SÁBADO 29 DE JULIO

Festes de la Terra

XXIV Trofeo popular de basquet Ciutat d’Eivissa Top-3. De 19 a 23 h. en las pistas de Sa Bodega: Inscripciones en la piscina de es Viver o Can Misses hasta el 22 de julio. Más información: www.ibizatop3.com

Pádel. Torneo Eivissa en Festes. Pistas de es Viver. Inscripciones en la piscina de es Viver, del 10 al 21 de julio.

Festes del Carme en es Cubells

21.30 h. Observación de la luna con Teresa Marí. Inscripción previa avecescubells@gmail.com (prioridad para los socios hata el 15 de julio).

'Ballada de pou'

20 h. Ballada en el Broll de Buscastell (Primer sábado después de Sant Jaume), organizada por la colla de ball pagès de Can Bonet, que invita a la Colla Bodega.

'La Cova dels Dracs'

Dracs d'Eivissa organiza la última sesión de 'La Cova dels Dracs' de la temporada 2022-2023 con gran variedad de juegos de mesa. Sábado 29 de julio de 18 a 22 horas en el Espai Jove de Sant Antoni.

Libros

Presentación del segundo libro recopilatorio de entrevistas del espacio ‘Unas Hierbas con...'. ’Sábado 29 de julio a las 11 horas en Ebusus Sociedad Cultural. Contará con la presencia del presidente de la entidad, Gabriel Molina, de su autora, Monste Monsalve, y de la editora, Marta Jiménez.

Música

Ciclo musical Nits al Baluard. Actuación de los guitarristas Pedro Mateo González y Yerai Cortés. A las 21 horas en el Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita.

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Soul Doctor a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Cine

‘Memorias de África’. De Sydney Pollack (EEUU, 1985). Cine a la fresca. Ciclo Meryl Streep. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Eivissa. Festival de cortometrajes. Proyección de cortos especial surf. 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí. Entrada libre.

DOMINGO 30 DE JULIO

Festes de la Terra

9 horas. VIII acuatlón Ciutat d’Eivissa. Playa de ses Figueretes. Prueba popular para todas las categorías. Más información en: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/liga-acuatln-ibiza-2023.

Playa de ses Figueretes. Prueba popular para todas las categorías. Más información en: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/liga-acuatln-ibiza-2023. 19 h Inauguración Festes de la Terra . Desfile de carros. Recorrido: Avenida de Santa Eulària des Riu, calle Bartomeu Ramon i Tur, calle Comte de Rosselló, calle de Anníbal, plaza sa Font, calle Antoni Palau, calle de ses Verdures, calle de Manuel Sorà, calle de Josep Verdera, calle de la Creu, calle de Riambau, calle de Bartomeu Ramon i Tur, andenes del puerto, vuelta al monumento a los Corsarios, andenes del puerto y avenida de Santa Eulària des Riu.

. Desfile de carros. Recorrido: Avenida de Santa Eulària des Riu, calle Bartomeu Ramon i Tur, calle Comte de Rosselló, calle de Anníbal, plaza sa Font, calle Antoni Palau, calle de ses Verdures, calle de Manuel Sorà, calle de Josep Verdera, calle de la Creu, calle de Riambau, calle de Bartomeu Ramon i Tur, andenes del puerto, vuelta al monumento a los Corsarios, andenes del puerto y avenida de Santa Eulària des Riu. 19.30 h. Misa final de Triduo. En la parroquia de Santa Cruz, seguida de procesión con la imagen peregrina de la Virgen hasta la catedral de Ibiza.

Misa final de Triduo. En la parroquia de Santa Cruz, seguida de procesión con la imagen peregrina de la Virgen hasta la catedral de Ibiza. De 19 a 22 h . Encuentro de artesanos y oficios de Ibiza en el paseo de Vara de Rey.

. Encuentro de artesanos y oficios de Ibiza en el paseo de Vara de Rey. 19.30 h . Torre de Castellers a cargo de la Colla Castellera Boixes i Boixos d'Eivissa. Vara de Rey.

. Torre de Castellers a cargo de la Colla Castellera Boixes i Boixos d'Eivissa. Vara de Rey. 20 h. Ball pagès con Sa Colla de Vila. Vara de Rey.

Ball pagès con Sa Colla de Vila. Vara de Rey. 20.30 h. Correfocs con Dimonis Es mals esperits del paseo de Vara de Rey hasta el parque Reina Sofía.

Correfocs con Dimonis Es mals esperits del paseo de Vara de Rey hasta el parque Reina Sofía. 22.30 h. en el Parque Reina Sofía. Gran Circo Acrobático De China. Un niño capaz de adentrarse a través del espacio desconocido que se abre tras las puertas de la fantasía.

Fiestas del Carmen. Es Pujols, Formentera.

19 horas: Misa y procesión marinera de la Virgen del Carmen y a continuación ballada con es Xacoters y es Pastorells.

Música

Jam al Sol Post. Jam session con músicos invitados. Hoy Ramsés Puente, Rafael Fernández y Vicent Tur. Domingos a las 20.30 horas en es Cubells.

Magia

‘El gran disparate’. Espectáculo de magia, música y clown con Diego Martínez. Ciclo Nits Amples d’Estiu de Sant Antoni. 21.30 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre.

Cine

‘El gran showman’. Ciclo de cine solidario a beneficio de IFCC al aire libre, en la playa de Cala Llonga a las 21.30 horas.

EXPOSICIONES

Programa Off CAN: Acto de clausura de la exposición ‘Transmisión’, de Jesús de Miguel, en el Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni (Sala Walter Benjamin) el sábado 29 de julio a las 20.30 horas con visita guiada digital por la muestra de la mano de la historiadora de arte Nuria del Río. Exposiciones ‘Mediterranean Heat’, de Julià Panadès y Bel Fullana en el Far de ses Coves Blanques de Sant Anton'. Martes a viernes de 18 a 21 horas y sábado de 10 a 14 y 18 a 21 horas.Y ‘El Glitch es bello’, de Ela Fidalgo, en el Blanco Hotel de Formentera. Las tres exposiciones se pueden visitar hasta el 29 de julio.

'Historias de nuestro mar'. Exposición con las fotos ganadoras del certamen MARE 2022. En el puerto de Ibiza, desde el viernes 28 de julio hasta el 10 de agosto.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítimas de Ibiza, en Botafoc.

‘Ibiza Global Fest’. Exposición de pinturas, pasteles y ‘collages’ de Marina Esther Penhos. Inauguración el viernes 28 de julio a las 18 horas en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, calle San Jaume 72. La entrada es libre y gratuita. Horario de visita: de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Del 26 de julio hasta el 28 de agosto.

‘Langostas y guitarras’. Una exposición de Aldo Comas. Inauguración el viernes 28 de julio a las 20 horas en el Agua de Ibiza Grand Luxe Hotel, en Santa Eulària. Hasta el lunes 31 de julio.

‘Lieu de mémoire’. Obras de la pintora Helena Belzer. Exposición comisariada por Manolo Oya. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, en Sant Francesc. Horario: de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas (festivos, domingos y lunes por la mañana cerrado).

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni. Horario: de martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto..

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un puerta a un lugar llamado Deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Hasta finales de agosto.

Exposición de François Mennes. Centro Antoni Tur 'Gabrielet', en Formentera. Horario: de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 27 de julio.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. Inauguración jueves 13 de julio a las 19 horas en el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

Miguel Ángel García López, ‘Orígenes’, pinturas. En la sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21.30 horas. Hasta el 30 de julio.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

'Azul'. Muestra colectiva de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). En el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de julio.

Violeta A. Wieghardt. Pinturas. En Ocean Drive Ibiza. Hasta el 31 de julio.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Ggalería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Aída Miró. ‘Mujeres del Bronx’, pinturas. En la sociedad cultural Ebusus de Vila. Hasta el 29 de julio.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Road to Synesthesia’. Fotografías de conciertos de Joan F. Ribas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 7 de agosto.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

‘Campos de Castilla’. Exposición de F. Gochi. En Cant Tixedó Art Café, Buscastell. Hasta el 16 de agosto.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,