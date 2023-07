Este fin de semana una de las propuestas musicales más interesantes viene de la mano del reputado pianista y compositor alemán Joachim Kühn y del joven vibrafonista ibicenco Andrés Coll, que ofrecerán un concierto junto al multiinstrumentista marroquí Majid Bekkas y el batería Ramón López el sábado 22 de julio a partir de las 20 horas en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Interpretarán, entre otras, composiciones del propio Kühn, algunas de ellas creadas en Ibiza, junto a distintas adaptaciones del folclore tradicional de Marruecos. La cita se enmarca dentro del ciclo Sol Post a s’Oli Fest.

Ese mismo día, a las 21.30 horas, la Clockwork Orchestra celebrará el 30 aniversario de la fiesta Clockwork Orange en es Martell, en el puerto de Ibiza, con una actuación gratuita.

Por otra parte, este viernes arrancarán las celebraciones del barrio de es Clot en el parque de la Paz de Ibiza, que culminarán el domingo 23 de julio. Una de las propuestas más atractivas para los pequeños será la fiesta de la espuma, que se ha programado los tres días en diferentes horarios. El sábado a las 22.30 horas actuará el grupo ibicenco Canallas del Guateke.

En Formentera, hoy jueves, comenzarán las Festes de Sant Jaume con un concierto familiar de El Pot Petit a las 19.30 horas en la plaza de la Constitución de Sant Francesc. La música será una de las grandes protagonistas este viernes 21 de julio con una verbena popular con orquesta a partir de las 22 horas. El sábado, en el mismo lugar y a la misma hora, está programada la Nit Jove y el domingo un concierto de Jazz de Oliver & Llombart Duo.

Los que quieran disfrutar de una noche de cine bajo las estrellas tienen una ocasión de oro con la nueva sesión de Mecal Air Eivissa dedicada a los cortos de publicidad creativa que se ofrecerá el sábado a las 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí.

JUEVES 20 DE JULIO

Festes de Sant Jaume. Formentera

19.30 horas: Concierto infantil El Pot Petit, en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Música

Trío Nino. Psycho-rock. 20 horas en el patio de la Casa del Poble de la Mola, Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Gru, mi villano favorito’: De Pierre Coffin y Chris Reinaud (EEUU, 2010). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Libros

Presentación de la segunda edición de ‘Corsarios ibicencos en Gibraltar’ (Ibiza Editions, 2023), de JM Prats. En el Club náutico de Sant Antoni el próximo jueves 20 de julio a las 20.30 horas con la presencia del propio autor y del editor, Ramon Mayol.

VIERNES 21 DE JULIO

Festes de Sant Jaume. Formentera

20.30 horas: Espectáculo itinerante ‘A la fresca’, de la compañía Anna Confetti. De la calle Sant Jaume a la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Espectáculo itinerante ‘A la fresca’, de la compañía Anna Confetti. De la calle Sant Jaume a la plaza de la Constitució de Sant Francesc. 22 horas: Verbena popular con la Orquestra 4 Balls, en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Festes de es Clot. Vila (parque de la Paz)

18.30 horas : Fiesta de la espuma.

: Fiesta de la espuma. 19.30 horas : Espectáculos de Escuela de Danza y Capoeira.

: Espectáculos de Escuela de Danza y Capoeira. 21 horas: Conciertos con Belma y Discover.

Música

Children of the 80's. Con Inner Circle en vivo, Dream3team Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Cine

‘Billy Elliott’: De Stephen Daldry (Reino Unido, 2000). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Eugenie Grandet’: De Marc Dugain (Francia, 2021) VOSE. Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 22 horas en las Escoles Velles.

Charla

'Unas Hierbas con...' Carlos Martorell, uno de los primeros relaciones públicas de España, es el invitado del espacio que presenta la periodista Montse Monsalve en Ebusus Sociedad Cultural, en Eivissa. La cita es a las 20 horas.

SÁBADO 22 DE JULIO

Música

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Joachim Kühn Trio & Andrés Coll a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Todos los sábados hasta el 9 de septiembre.

Clockwork Orchestra. Concierto gratuito por el 30 aniversario de la fiesta Clockwork Orange. A las 21,30 horas en es Martell, en el puerto de Ibiza.

Concierto Jove Orquestra Simfònica d'Eivissa a las 19.30 hora en el Auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres.

Festes de Sant Jaume. Formentera

22 horas: Nit Jove en la plaça de la Constitució de Sant Francesc.

Festes de es Clot. Vila (parque de la Paz)

12 horas: Fiesta de la espuma.

Fiesta de la espuma. 20 horas: Fiesta infantil con Tita Aurora.

Fiesta infantil con Tita Aurora. 21 horas: Cena a la fresca.

Cena a la fresca. 22.30 horas: Fiesta con Canallas del Guateke.

Cine

‘La decisión de Sophie’. De Alan J. Pakula (EEUU, 1982). Cine a la fresca. Ciclo Meryl Streep. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Eivissa. Festival de cortometrajes. Proyección de cortos de publicidad creativa. 22 horas en el parque junto a la iglesia de Sant Agustí. Entrada libre.

DOMINGO 23 DE JULIO

Festes de Sant Jaume. Formentera

22 horas: ‘Jazz a la plaça’, con Oliver & Llombart Duo en la plaça de la Constitució.

Festes de es Clot. Vila (parque de la Paz)

11 horas : Fiesta de la espuma.

: Fiesta de la espuma. 14 horas : Paella popular a 15 €. Reserva el sábado.

: Paella popular a 15 €. Reserva el sábado. 17 horas: Fiesta de la espuma.

Festes del Carme. Es Cubells

10 horas: Misa y procesión por el mar.

Misa y procesión por el mar. 20.30 horas: Jam al Sol Post. Jam session con músicos invitados: Guillem Nadal, José David Cruz y Brianna Flowers

Cine

'Jumanji'. Ciclo de cine solidario a beneficio de IFCC al aire libre, en la playa de Cala Llonga a las 21.30 horas.

EXPOSICIONES

'On descansa la llum'. Obra de Bonet Vallribera comisariada por Nuria del Río Pinto. En el Centre Cultural Can Jeroni . Inauguración, viernes 21 a las 20 horas. Horario: de martes a domingo de 11 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 20.30 hora. Los lunes y los días 5 y 15 de agosto, cerrado. Hasta el 26 de agosto.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. Inauguración jueves 20 de julio a las 19 horas. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Inauguración el miércoles 19 de julio a las 20 horas. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

'The Exit, un apuerta a un lugar llamado deseo'. Obra de Harlys Becerra en el ME Ibiza Hotel. Inauguración jueves 20 de julio a las 20.30 horas. Hasta ginales de agosto.

Exposición de François Mennes. Centro Antoni Tur 'Gabrielet', en Formentera. Horario: de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 27 de julio.

Programa Off CAN: Exposiciones ‘Mediterranean Heat’, de Julià Panadès y Bel Fullana en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni y ‘Transmisión’, de Jesús de Miguel, en el Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni (Sala Walter Benjamin). Martes a viernes de 18 a 21 horas y sábado de 10 a 14 y 18 a 21 horas.Y ‘El Glitch es bello’, de Ela Fidalgo. Blanco Hotel de Formentera. Las tres exposiciones se pueden visitar hasta el 29 de julio.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. Inauguración jueves 13 de julio a las 19 horas en el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche, pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

‘Kaleidoscopes’. Exposición de pintura de Grason Ratowsky. Can Garita, caseta de pescadores en sa Caleta. A partir del día 17 sólo se podrá visitar con cita contactando con la curadora a través del correo electrónico hola@sucotorres.com. Hasta el 21 de julio.

Exposición de Callum Innes e Ian Wallace ('In the Museum'). En la nave de Parra & Romero, ubicada detrás de la ITV de Santa Gertrudis. Horario de visita de lunes a sábados de 17.30 a 21.30 horas. Del 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

Miguel Ángel García López, ‘Orígenes’, pinturas. En la sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21.30 horas. Hasta el 30 de julio.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

'Azul'. Muestra colectiva de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). En el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de julio.

'On Holidays'. Exposición de pintura y escultura de El.Rol. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 25 de julio.

Violeta A. Wieghardt. Pinturas. En Ocean Drive Ibiza. Hasta el 31 de julio.

Marie-Antoniette Courtens, ‘El arte de la luz’, pinturas. En el Espacio Micus de Jesús. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923. Abierta hasta el 3 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Marga Cano. ‘Et regale el meu temps’, fotografías y montajes. En la Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Domingos, festivos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 22 de julio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Ggalería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Aída Miró. ‘Mujeres del Bronx’, pinturas. En la sociedad cultural Ebusus de Vila. Hasta el 29 de julio.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Road to Synesthesia’. Fotografías de conciertos de Joan F. Ribas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 7 de agosto.

Francesca Fontana. ‘Agua Salada’, pinturas. En la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 22 de julio.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

‘Campos de Castilla’. Exposición de F. Gochi. En Cant Tixedó Art Café, Buscastell. Hata el 16 de agosto.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,