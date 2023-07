Violinista Strad en Ibiza: «Mi familia se ha unido al disfrute de este mundo tan loco y lo ha hecho parte del suyo»

Jorge Guillén, conocido como Strad, ‘el violninista rebelde’, madrileño de raíces mallorquinas, lleva toda su vida tocando el violín. Se formó y tituló en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y cuenta con un máster de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. A lo largo de su trayectoria ha podido tocar con varios artistas, como Los Secretos o Extremoduro, pero tiene mucho aprecio por Ara Malikian, quien evolucionó junto a él en esta trayectoria musical. Ahora está representando su obra ‘Ícaro’, muy personal para el artista, y que aterrizará en Ibiza por segunda vez para representarla en el ciclo Nits de Tànit mañana sábado a las 22 horas en el recinto de la UIB de Ibiza.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Yo vengo de una familia de músicos mallorquines y empecé con el violín desde muy chiquitito. Tuve una carrera muy rápida porque a los 13 empecé a trabajar en una universidad de Irlanda y fue muy intenso. A los 15 me fui a Italia y trabajé en una orquesta y a los 18 empiezo en el teatro real y de allí me junto con músicos como Ara Malikian o Los Secretos, que me hicieron darme cuenta de que puede que no quisiera dedicarme tanto al mundo clásico y tomar mi propio proyecto.

¿Cómo es ese momento en el que empieza tan joven a trabajar?

Mi primer concierto importante fue a los 9 años en el Teatro Monumental y a esa edad grabé un disco. Es verdad que la música es un poco como la gimnasia rítmica o artística: se empieza desde muy jovencito de forma intensa. En mi caso, la familia fue muy importante, me fui a Irlanda y te ves solo, trabajas con gente más mayor que tú. Lo recuerdo como una experiencia maravillosa, pero ahora lo miro y pienso: ¡qué locura! Ahora creo que con la tecnología que hay sería más complicado esto, en aquel momento era todo muy natural, mis padres me apoyaban y yo sentía que podía hacerlo.

Y usted pasa de un ámbito muy clásico a uno más rockero. ¿Cómo es ese cambio?

Fue un choque tremendo para mi familia después de tantos años de esfuerzo. Ahora son mis fans, pero fue un cambio y descubrir ese público más cálido creo que era necesario

Es un cambio bastante drástico para su gente.

Sí, al principio fue diferente y hoy en día mi familia me apoya mucho. Me siguen, van a todos los conciertos, cada paso que doy. Mi hermana es parte de la compañía y se encarga de coordinar todo lo de detrás y mi mujer es la bajista. Se han unido a mi disfrute de este mundo tan loco y también lo han hecho parte del suyo y, la verdad, es una suerte.

¿Qué artistas le inspiraron para entrar al mundo más rockero?

Ahora mismo tengo 32 años y prácticamente 20 estuve girando con Ara Malikian y de él aprendí muchísimo. Recorriendo el mundo y aprendiendo de él, fue mucho para mí. Después tienes otros artistas con los que te cruzas y compartes escenario, como Extremoduro, La Mari de Chambao, Los Secretos… te enseñan un montón de cosas que el mundo antes no te había dado y te engancha y disfrutas un montón.

¿Qué mensaje quiere transmitir con su música?

Me gusta que la gente salga con las pilas cargadas del espectáculo, con buen rollo y salga del concierto queriendo volver. Que diga ‘me lo he pasado bien, he cantado’, que tenga una sonrisa en la cara, que se hayan reído. Si la gente sale así es que lo hemos hecho bien.

¿Cómo fue estar junto a Ara Malikian tantos años?

Fue muy guay. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y natural. Empecé muy pequeñito y vi todo su proceso. Ara Malikian y yo crecimos juntos y él evolucionó hasta convertirse en el artista mundial que es hoy. Aprendí de todo su proceso, estuvo en mi boda y los mejores años de mi vida los hemos compartido. Es una maravilla.

A parte de trabajar con Ara Malikia, ¿con quién más le ha gustado trabajar?

Desde hace cinco años estoy girando con una compañía de teatro, Producciones Illana. Aprendo de ellos cada día y me divierto cada vez que piso el escenario. Para mí son la mejor compañía de teatro de España. Aunque he estado con otros artistas, mis dos influencias son Ara Malikian e Illana. Ara me ha aportado una manera de tocar y de ser e Illana me ha dado unas herramientas para disfrutar en el escenario y no tener límites, divertirme con lo que hago y soy. Ser libre.

¿Por qué es especial el espectáculo ‘Ícaro’?

Se juntan mundos muy diferentes. Por un lado, mezclamos una escenografía como puedes encontrar en ópera. En este caso metemos un avión con sus hélices, con todo, nubes, hologramas... Un gran montaje escénico. Por otro lado, metemos teatro. Contamos una historia emocionante y divertida, pero la interpretamos como sabemos, con los instrumentos. Mezclamos también el estilo rock muy cañero, con mucha fuerza. Esta mezcla de orquesta, teatro y rock creo que es algo maravilloso y que asombra. Contar una historia sin hablar con un avión en el escenario es más especial y hace que el público se sienta pasajero de ese avión y de ese vuelo.

Dígame una pregunta que nunca le han hecho en una entrevista y le gustaría responder.

Wow. No sabría qué decirte. Siempre te preguntan por lo que piensa el público del espectáculo, pero nunca qué opinamos los músicos del propio espectáculo y creo que es interesante.

Entonces, ¿qué opina usted del espectáculo?

Sinceramente, si me preguntaran antes de crear el show si me gustaba tanto como ahora, te diría que no, porque fue súper difícil crearlo. Es verdad que es un espectáculo que me toca muy personalmente y mi opinión es muy personal. Cuenta la historia de mi abuelo y de un viaje. Creo que es un espectáculo muy emotivo, con mucha fuerza y que casi no deja tiempo para aplaudir. Me encantaría verlo desde fuera, ya que disfrutaría mucho. Haces una escena y para cada persona que está actuando hay una película. Para mí puede ser algo personal y para mi compañero será otra historia.