Tras su paso el pasado verano por el Auditorio Caló de s’Oli, en Cala de Bou, y su viaje a la galería Malvin de Madrid en enero, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la muestra ‘Road to Synesthesia’, del fotógrafo Joan F. Ribas, llega al establecimiento en el que fueron tomadas buena parte de las imágenes de gran formato que la componen: Can Jordi Blues Station. La inauguración tendrá lugar hoy a las 19 horas.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 7 de agosto, está compuesta por casi una veintena de fotografías de conciertos, que expresan la pasión e incluso la transformación de los músicos, en el momento en que están dando lo mejor de sí mismos sobre el escenario.

Joan F. Ribas es un fotógrafo vocacional y autodidacta que, después de décadas de captar paisajes y retratos, dio un giro radical a su estilo para centrarse en el poder evocador de la música en vivo. Su trabajo trata de capturar la magia del directo y provocar cierta «sinestesia» en el observador, un fenómeno que ha inspirado esta exposición individual.

En psicología, el término sinestesia alude a la acumulación de diferentes tipos de sensaciones ante una misma percepción. Significa que aquello que las personas sinestésicas captan a través de un sentido acaba produciendo efecto sobre los otros.

La obra de Joan F. Ribas busca congelar esos momentos únicos que transmiten la intensidad y emoción de los conciertos y que, a veces, hasta incluyen una vibración superlativa que las sitúa en la frontera del sonido.

La exposición de Can Jordi, que reúne casi la mitad de la muestra original que se pudo ver en el auditorio de Cala de Bou, se centra en los artistas ibicencos y, muy especialmente, en los que suelen actuar en Can Jordi. Además, mediante cartelas, incorpora la impresión y sensaciones que estas fotografías producen en sus protagonistas, cuando se ven congelados en mitad de una actuación memorable.

Ribas ha sido un apasionado de la fotografía desde siempre, pero hace veinte años comenzó a profundizar en nuevas técnicas. Primero se centró en los paisajes, continuando después con retratos y desnudos.

Los primeros pasos en la fotografía musical los dio hace casi una década. Desde entonces, Joan F. Ribas viaja siguiendo el rastro de la música, de concierto en concierto. A día de hoy ya ha fotografiado muchos más de un millar. «No hago fotos si la música y la actitud de quienes la interpretan no me inspira. Hay momentos en que me siento empujado a disparar el obturador y otros que no», explica el fotógrafo ibicenco.