Bizarrap, el dj y productor musical más famoso del momento, pisará este domingo 11 de junio el escenario de Ushuaïa Ibiza para pinchar algunos de sus grandes éxitos mundiales. Sus colaboraciones con Shakira o Quevedo, son solo algunas de las producciones que el joven argentino ha conseguido situar en lo más alto de listas de todo el planeta.

El viernes 9 de junio vuelven a Ushuaïa Ibiza Calvin Harris y MK, mientras que el sábado será el turno de las hormigas en ANTS. Además, tras el éxito el pasado lunes en su opening party, el próximo lunes 12 de junio vuelve Fuck Me I’m Famous by David Guetta.

Pero antes, el dj francés pinchará el viernes 9 de junio en Hï Ibiza junto con Morten en su fiesta Future Rave. Blackcoffee (sábado) y Glitterbox (domingo) completan la agenda del fin de semana en la discoteca de Platja d’en Bossa.

El viernes, a partir de las 19 horas, los ritmos más ochenteros vuelven al escenario de Hard Rock Hotel. La exvocalista del grupo Ace of Base, Jenny Berggren, será la artista invitada de la fiesta Children of the 80’s.