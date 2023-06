Una vez pasada la resaca electoral, este fin de semana la agenda de Ibiza y Formentera vuelve a estar cargada de actividades con tres focos principales, el festival Sueños de Libertad, la Moda Adlib y el inicio de la programación del Gay Pride 2023.

El festival Sueños de Libertad comenzó el miércoles en el baluarte de Santa Llúcia con Fuel Fandango y le quedan dos jornadas, jueves con Los 300 y Eskorzo y viernes con la rumba indie de Tu Otra Bonita, esta vez en el baluarte de Sant Pere. Todo en Dalt Vila.

Adlib Ibiza tiene estos días su semana grande, con la pasarela Futuradlib el viernes en el Passeig de la Mar de Sant Antoni y la pasarela Adlib, con 14 diseñadores, música y sorpresas el sábado en el Recinto Ferial con entrada libre hasta completar aforo.

El Ibiza Pride 2023 inicia su amplia programación, que se prolonga hasta el domingo 18, con la presentación el viernes en Sant Antoni, la gala Diversity Celebration el sábado en la playa de s'Arenal y la juvenil 'Young&Proud el domingo en el Auditori Caló de s'Oli.

Además de Sueños de Libertad hay varios conciertos, como el de la pianista de jazz Amina Figarova el viernes en el Palacio de Congresos o el concierto de solistas de la Banda Ciutat d'Eivissa, el sábado en el auditorio de Cas Serres. Además, la cantante de Ace of Base, Jenny Berggren, será la protagonista del Children of the 80's del Hard Rock Hotel este viernes.

Por su parte, el jueves el Centro Cultural de Jesús acoge la presentación de la novela 'Isla negra', de Toni Montserrat. Y el viernes hay dos citas con la historia, con la jornada de puertas abiertas del Archivo de Ibiza y la segunda fecha de la Tríada Mediterránea en el Museo Arqueológico, esta vez dedicada al pan.

JUEVES 8 DE JUNIO

Música

Festival Sueños de Libertad. Los 300 y Eskorzo. Desde las 20 horas en el Baluarte de Sant Pere de Dalt Vila. Entradas en Dice.fm.

Libros

‘Isla negra’. Presentación de la novela de Toni Montserrat. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús.

Cine

‘Eo’, de Jerzy Skolimovski (Polonia, 2022) VOSE. Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Fiestas de Puig d’en Valls

20 horas: Concierto de la escuela de música de Santa Eulària en el centro cultural.

VIERNES 9 DE JUNIO

Moda

Adlib 2023: Desfile de jóvenes promesas Futur Adlib 2023, desde las 20 horas en el Passeig de la Mar de Sant Antoni.

Ibiza Pride 2023

21.30 horas. Pasacalles LGTBIQ+ en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Pasacalles LGTBIQ+ en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni. 22.30 horas: Declaración de los derechos del colectivo, actuación drag performance y fiesta.

Declaración de los derechos del colectivo, actuación drag performance y fiesta. 22.30 horas: Bienvenida y actividades en las calles Mare de Déu y Alfons XII de Vila.

Música

Festival Sueños de Libertad. Tu Otra Bonita. Desde las 21 horas en el Baluarte de Sant Pere de Dalt Vila. Entradas en Dice.fm.

Andreu Valor. Cantautor. Jardí de ses eres de Sant Francesc, Formentera, a las 20 horas.

Amina Figarova Sextet. Jazz desde Nueva York. Palacio de Congresos de Ibiza a las 21 horas. Entradas: online 20€ (en www.santaeulariadesriu.com), taquilla 22€.

Children of the 80's. Con Jenny Berggren (Ace of Base) en vivo, Dream3teal Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Fiestas de Puig d’en Valls

20 horas: Concierto de la escuela de música de Santa Eulària en la plaza de detrás de la iglesia.

Historia

Día Internacional de los Archivos. Jornada de puertas abiertas en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, en Can Botino, Dalt Vila, de 9 a 21 horas.

Patrimonio

Tríada Mediterránea. Conferencias y degustaciones sobre el pan, el vino y el aceite en la Ibiza antigua. Hoy Día del Pan. Conferencia ‘El estudio arqueológico del pan desde la prehistoria’, a cargo de Maria Bofill Martinez, conservadora del MAEF. Degustación de pan de productores locales. 20 horas en el Museo Arqueológico de Eivissa. Reservas en el 971 176 090.

Cine

‘Kinshasa Symphony’, documental de Claus Wischmann (Alemania, 2020). Ciclo ‘Divendres de cine’ de Sant Josep. 20.30 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

SÁBADO 10 DE JUNIO

Moda

Adlib 2023: Pasarela con las colecciones de 14 diseñadores de Eivissa. Presenta Laura Sánchez. Desde las 20.30 horas en el Recinto Ferial de Eivissa. Entrada libre hasta completar las 1.500 plazas de aforo.

Ibiza Pride 2023

Gala Diversity Celebration. Espectáculo con artistas como Mikan, Ms Obama y K-Siran. Desde las 20 horas en la playa de s’Arenal de Sant Antoni. Entrada libre.

Música

Festival Sueños de Libertad. Desde las 19 horas conciertos gratuitos en diferentes escenarios del centro de Eivissa.

Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. ‘Concert de Solistes’ de Irene Tur, Pere Prieto y Stefano Serra. Dirección: Miquel Àngel Aguiló. Auditori de Cas Serres a las 19 horas. Entrada libre.

Conferencia

'Les caseres tradicionals d'Eivissa'. A cargo del apicultor Vicent Marí. 11 horas en Ca n'Andreu des Trull, Sant Carles. Inscripciones: 971335814 o canandreudestrull@santaeularia.com.

DOMINGO 11 DE JUNIO

Ibiza Pride 2023

18 a 23 horas. Young&Proud Festival LGTBIQ+ en es Caló de s’Oli de Cala de Bou. Food trucks, animación, talleres, conciertos, teatro y fiesta.

Young&Proud Festival LGTBIQ+ en es Caló de s’Oli de Cala de Bou. Food trucks, animación, talleres, conciertos, teatro y fiesta. 22 horas: Convivencia y actividades en las calles Mare de Déu y Alfons XII de Vila.

Religión

Corpus Christi. Misa a las 19 horas en el Catedral de Eivissa y procesión por las calles de la ciudad.

EXPOSICIONES

‘Fascinats pel fang’. Exposición de alumnos de cerámica de Toniet. Inauguración jueves 8 de junio a las 20 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 18 de julio.

Ana Blanco 'Tierra'. 'Poliédrica', pìnturas. Inauguración el viernes 9 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural de Jesús. Hasta el 30 de junio.

‘Generaciones y contextos’. Obras de los artistas Joan Castejón y Xavi Garcia. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 27 de junio.

‘Baleàrics 5 anys’. Muestra colectiva de 55 artistas por los 5 años del proyecto 'Baleàrics'. Además, venta de serigrafías solidarias del proyecto 'Una obra, una rajola, una escola', de la Fundación Vicente Ferrer para construir un colegio en India. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 30 de junio.

‘Habitar’. Exposición colectiva de primavera sobre el tejido social de Formentera. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De martes a sábado de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Hasta el 10 de junio.

‘De un bosque enaltecido’. Esculturas de Gustavo Eznarriaga y fotografías de Alberto García-Alix. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Martes a domingo de 11 a 13.30 horas, jueves a sábado de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 25 de junio.

‘Estar y tiempo’. Obras del artista mallorquín Rafa Forteza. Estudi Tur Costa de Jesús. Jueves de 17.30 a 20.15 o con cita previa al 689591641. Hasta el 7 de julio.

Samy. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 21 de junio.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

Susana Cardona. ‘Terra’, pinturas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 17 de junio.

Julio Bauzá: 'Civilización Salvaje'. Montaje conceptual. Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Hasta el 18 de junio.

Turi Simeti. Pinturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 8 de julio.

Charles Burnex. Pinturas, esculturas y cerámica. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de junio.

Eduard Micus. Obras en madera. Exposición de Pascua en el Espacio Micus de Jesús. Abierta hasta julio. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,