'Concert de Solistes' en Ibiza, una oportunidad de oro para la savia nueva de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa

A pesar de que el sábado es su estreno como solista, Irene Tur Tur mantiene la calma. «Llevo meses ensayando para la cita», dice, y su voz transmite seguridad. «Cuando me propusieron participar en el ‘Concert de Solistes’ de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa me hizo mucha ilusión, está muy bien que se den este tipo de oportunidades a gente tan joven», comenta la clarinetista de 18 años sobre la cita musical, que tendrá lugar el 10 de junio a las 19 horas en el Auditori Cas Serres, en Vila.

El director de la formación, Miquel Àngel Aguiló, explica que fue una de las profesoras de Tur, Verònica Rambla, la que dio el nombre de la joven ibicenca, que se está preparando a conciencia para hacer las pruebas de acceso a los estudios superiores de música.

Como los otros dos compañeros que protagonizarán el evento, el saxofonista Pere Prieto Planells y el percusionista Stefano Serra de Munter, Tur forma parte de la cantera del Patronato Municipal de Música de Ibiza. Comenzó a estudiar clarinete allí con doce años, con Rambla y Rosa Mago. También ha recibido clases de profesores de renombre internacional como Cristina Mateo, Antonio Salguero, Francisco Cantó, Luis Cámara y José María Santandreu. En estos años ha formado parte de distintas agrupaciones, como la Banda Juvenil de la Federació de les Illes Balears y las bandas municipales de Santa Eulària, Sant Antoni y Formentera. En 2019, detalla, entró a formar parte de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa.

La pieza que ha escogido para interpretar este sábado es el primer movimiento del ‘Concierto para clarinete n.º 1, op. 73’, de Carl Maria von Weber, una de las obras más importantes de la literatura para clarinete, en este caso una versión para banda. «Es una de mis composiciones favoritas dentro del repertorio del instrumento que toco. Ha sido un reto prepararla, pero lo he disfrutado porque es una pieza muy bonita, que transmite muchos sentimientos», asegura.

«La verdad es que tiene mucho mérito que Irene, para estrenarse como solista, haya escogido esta pieza clásica romántica, que es muy exigente», comenta Aguiló, que no será quien lleve la batuta cuando suene esta composición de Weber. Para esa pieza, cederá la dirección a Damián Boluda, que ha seguido los pasos y la evolución de esta joven clarinetista.

Tur, que sueña en un futuro con viajar y tocar el clarinete en orquestas de todo el mundo, tiene ganas ya de que llegue el fin de semana para empezar a foguearse como solista en los escenarios. La experiencia carecerá de novedad, sin embargo, para los otros dos protagonistas, Pere Prieto y Stefano Serra, veteranos ya en estas lides. El primero actuará como solista con su saxofón en la tercera obra del programa, ‘Catch me if you can’, de John Williams (arreglo de Jay Boocok), que forma parte de la banda sonora de ‘Atrápame si puedes’, en la que tiene gran protagonismo el saxo alto. Es una composición muy difícil y atractiva para el público», asegura Aguiló, que fue quien animó a Prieto a participar en el ‘Concert de Solistes’.

El estreno de ‘Sutra’

Las piezas que protagonizarán Tur y Prieto son las únicas que se salen de la línea «mística» del resto del repertorio que interpretará la banda de Vila este sábado, en el que destaca ‘Sutra’. Es una obra compuesta por Miquel Àngel Aguiló para el lucimiento de los nuevos timbales cromáticos que adquirió el Patronato de Música en la que Stefano Serra será el solista.

Para el director de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa fue «todo un reto» crear esta pieza porque «hay muy poca literatura escrita para este instrumento» y tuvo que informarse mucho con el fin de explotar todas las posibilidades que ofrece. «Quiero enseñar al público la cantidad de cosas que se pueden hacer con los timbales», señala el director, que antes de que comience a sonar la obra, pondrá estos instrumentos de percusión en la parte delantera del escenario para mostrar al público cómo funcionan. Aguiló explica que la primera parte de esta composición con cierta carga mística «está inspirada en el concepto de escuchar el silencio» de un sutra que se practica en el budismo zen. «En la segunda parte, que es muy movida y virtuosa, el timbal tiene incluso una parte melódica», apunta.

El evento en Cas Serres, que inicialmente se había programado el pasado mes de enero, pero se tuvo que suspender, se abrirá y concluirá con dos piezas que interpretará toda la formación, cerca de cuarenta músicos. La que abre el programa es una versión para banda de ‘Lux Aurumque’, del compositor contemporáneo estadounidense Eric Whitacre, «una obra de carácter espiritual muy bonita»

Los músicos de la agrupación clausurarán el concierto con ‘Rejoicing’, el tercer movimiento de ‘Three revelations from the lotus sutra’, de Alfred Reed, una pieza «muy brillante, con mucho ritmo y muy difícil de tocar».

«El repertorio que hemos preparado es muy exigente», insiste Aguiló, después de señalar que estos conciertos de solistas ayudan a «mantener la buena salud» de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa.