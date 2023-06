La cantante madrileña Betta Berodia, sensación de la escena del blues nacional, protagoniza este fin de semana una minigira ibicenca con tres conciertos, el viernes a las 22 horas en el ciclo The Thrill is Here de la Sala Teatro Ibiza, el sábado a las 16 horas en Can Tommy de Sant Jordi y el domingo a las 14 horas en 60 grados de Sant Josep.

Betta ya se ha dejado ver en la isla como integrante del proyecto del guitarrista Pablo Sanpa y ahora regresa al frente de una potente banda con Alberto Burguez al piano, Arturo Pueyo al clarinete y el batería David Barona, instigador de las giras blueseras por la isla. Betta Berodia es una cantante y compositora madrileña, que se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes voces de la música negra en el circuito nacional. En su voz se pueden intuir influencias de Etta James, Big Mama Thornton o Bessie Smith. Etapa en Chicago En 2015, tras triunfar en escenarios de España e Inglaterra, decidió establecerse en una de las mecas del blues: Chicago. Allí grabó su primer EP, ‘My Inspiration’, con temas propios, y actuó en locales míticos de Illinois, como Budy Guy’s Legends, Kingston Mines o The House Of Blues. Ya de vuelta a España, ha liderado diversos proyectos de rhythm and blues, soul, jazz… Betta tiene un largo recorrido por salas y festivales de la península y es habitual en el circuito de blues madrileño, actuando asiduamente en locales de prestigio como el Café Central, Café Berlín, La Coquette, etc. Alberto Burguez es un pianista uruguayo especializado en blues, swing y boogie woogie, que reside en Barcelona y que en los últimos tiempos se ha convertido en habirual en Ibiza. Por su parte, David Barona, asturiano residente en Ibiza, es un habitual de las salas de la isla, donde ha actuado con artistas como Macaco y The Electric Blue, entre muchos otros y hoy forma parte de Maya Alexander Trio, Chiclete Jazz, Chimichurri, Neorama o Yanba.